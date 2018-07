دانلود موسیقی متن بازی Crypt of the NecroDancer

درود بر تمامی کاربران گرامی پردیس گیم. اکنون با آلبوم موسیقی متن بازی Crypt of the NecroDancer اثر Danny Baranowsky (آهنگساز عناوین Super Meat Boy و The Binding of Isaac) در خدمت شما هستیم.

بازی Crypt of the NecroDancer عنوانی در سبک Roguelike ریتمیک است که توسط استودیوی مستقل Brace Yourself Games توسعه یافته و در 23 آپریل سال 2015 برای پلتفرم PC، در 2 فوریه سال 2016 برای پلی استیشن 4 و پلی استیشن ویتا، در 10 فوریه 2017 برای اکس باکس وان، و در 1 فوریه 2018 برای پلتفرم نینتندو سوییچ نیز عرضه شد. این بازی از همان قواعد معمول بازی‌های Roguelike Dungeon Exploration بهره می‌برد؛ ولی درست برخلاف آن عناوین، از یک سیستم حرکت مبتنی بر نت‌های صوتی بهره می‌برد و بازیکن را مجبور می‌کند تا تمام فعالیت‌هایش در طول بازی را بر اساس ریتم موسیقی در حال پخش، تنظیم کند. در 22 آگوست سال 2017 نیز، استودیوی سازنده‌ی بازی با همکاری با کمپانی Spike Chunsoft، یک آلبوم موسیقی اختصاصی از سری Danganronpa را به صورت کاملا رایگان به این عنوان اضافه کرد.

Crypt of the Necrodancer OST

سال انتشار: 2015

تعداد قطعات موسیقی: 43 قطعه

مدت زمان کلی: 02 ساعت و 00 دقیقه و 35 ثانیه

کیفیت: MP3 V0

آهنگسازان: Danny Baranowsky, FamilyJules7x

دانلود موسیقی متن

دانلود با لینک مستقیم از پردیس گیم (حجم فایل: 233.03 مگابایت)

پسورد فایل: P@rd1sGame

دانلود تعدادی از موسیقی های منتخب

(Disco Descent (1-1

(Mausoleum Mash (1-3

(Igneous Rock (3-1 Hot feat. FamilyJules7x

(Deep Sea Bass (Coral Riff

(Disco Descent (1-1 with Shopkeeper

(Mausoleum Mash (1-3 with Shopkeeper

(Fungal Funk (2-1 with Shopkeeper

در نهایت شما همراهان عزیز ما در پردیس گیم می‌توانید سایر موسیقی‌های این طرح را از صفحه زیر دانلود کنید و موسیقی‌های متن درخواستی خود را نیز به اشتراک بگذارید تا برای شما قرار گیرد (قسمت راهنما حتما مطالعه شود):

دانلود موسیقی متن بازی‌ها در پردیس‌گیم

