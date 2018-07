گزارش مالی شرکت نینتندو منتشر شد

امرزو شرکت نینتندو گزارش مالی مربوط به سه ماهه‌ی مالی منتهی به ۳۰‌ام ژوئن سال ۲۰۱۸ را منتشر کرد. براساس این گزارش و عملکرد خوب شرکت تا به امروز، آن‌ها انتظار دارند تا پایان سال تعداد کنسول‌های نینتندو سوییچ ارسال شده به بازار به رقم ۲۰ میلیون واحد برسد. همانطور که در تصویر منتشر شده […]

امرزو شرکت نینتندو گزارش مالی مربوط به سه ماهه‌ی مالی منتهی به ۳۰‌ام ژوئن سال ۲۰۱۸ را منتشر کرد. براساس این گزارش و عملکرد خوب شرکت تا به امروز، آن‌ها انتظار دارند تا پایان سال تعداد کنسول‌های نینتندو سوییچ ارسال شده به بازار به رقم ۲۰ میلیون واحد برسد.

همانطور که در تصویر منتشر شده از این گزارش مشخص است، آمار فروش این شرکت در مقایسه با بازه‌ی مشاهبه سال گذشته، ۹٫۱ درصد افزایش و سود اجرایی آن‌ها به میزان ۸۸٫۴ درصد افزایش یافته است.

در کنار آمار کلی عملکرد مالی این شرکت، جزییات فروش برخی از عناوین نیز مشخص شده است. از دو عنوان Donkey Kong Country: Tropical Freeze و Mario Tennis Aces به ترتیب ۱٫۴ میلیون و ۱٫۳۸ میلیون نسخه به بازار عرضه شده است. همچنین، مجموعا ۱٫۳۹ میلیون نسخه از انواع بسته‌های Nintendo Labo به فروشگاه‌های معتبر ارسال شده است. در کنار تمامی عناوین و سخت‌افزارهای مربوط به کنسول نینتندو سوییچ، این شرکت موفق شده است یک میلیون و دویست هزار عدد کنسول NES Classic Edition را به فروش برساند.

در سه ماهه‌ی اول در بازه‌ی ماه آوریل تا ژوئن، عنوان Donkey Kong Country: Tropical Freeze در ماه می برای کنسول سوییچ منتشر و به سرعت محبوب شد و در سراسر جهان ۱٫۴ نسخه از آن به فروش رسید. بازی Mario Tennis Aces در ماه ژوئن منتشر شد و شروع بسیار خوبی را تجربه کرد. ۱٫۳۸ میلیون نسخه از این عنوان از زمان انتشار به بازار ارسال شده است. ما در ماه آوریل، Nintendo Labo را به عنوان یک راه جدید برای انجام بازی‌ها به بازار عرضه کردیم که در سطح جهانی به آن بسیار توجه شد و با بازخوردهای بسیار خوبی از سوی خریداران مواجه شده است. فروش کلی نسخه‌های مختلف این محصول، به رقم ۱٫۳۹ میلیون عدد رسیده است. همچنین میزان فروش بازی‌های محبوبی که در سال مالی گذشته منتشر شده و محصولات عرضه شده از سوی توسعه‌دهندگان دیگر، در این مدت روندی رو به رشد داشته‌اند. در نتیجه‌ی این روند، فروش سخت‌افزاری ما به میزان ۱٫۸۸ میلیون و فروش نرم‌افزاری ما به عدد ۱۷٫۹۶ میلیون واحد رسیده است (نسبت به بازه‌ی مشابه سال گذشته فروش سخت‌افزاری این شرکت ۴٫۴ درصد کاهش و فروش نرم‌افزاری ۱۲۰٫۸ درصد افزایش داشته است). کنسول نینتندو ۳DS در هشتمین سال عرضه، موفق به فروش ۰٫۳۶ میلیون نسخه‌ای (۶۱٫۹ درصد کمتر از بازه‌ی مشابه پارسال) شده است. همچنین ۲٫۹۵ میلیون محصول نرم‌افزاری مختلف برای این کنسول به فروش رفته است (۴۹٫۶ درصد کمتر از سال گذشته). ما همچنین کنسول قدیمی نینتندو را با نام NES Classic Edition مجددا به بازار عرضه کردیم که ۱٫۲۶ میلیون نسخه از این محصول در این مدت به بازار عرضه شده است. اگر بخواهیم در مورد فروش دیجیتالی محصولات وابسته به کنسول‌ها صحبت کنیم، فروش محصولات قابل دانلود و سرویس‌های کنسول نینتندو سوییچ با رشد قابل توجهی رو‌به‌رو شده‌اند. فروش دیجیتالی ما در این بازه ۱۸٫۵ میلیارد ین بوده است (این میزان ۶۸ درصد بیشتر از بازه‎ی مشابه سال گذشته است). در زمینه‌ی دستگاه‌های هوشمند، کاربران ما از محصولات موجود در بازار مانند Super Mario Run, Fire Emblem Heroes و Animal Crossing: Pocket Camp راضی هستند. فروش محصولات مربوط به حوزه‌ی گوشی‌های هوشمند معادل ۹ میلیار ین بوده است (تقریبا مشابه سال گذشته).

این شرکت همچنین آمار فروش کلی برخی از محصولات پرطرفدار خود را منتشر کرده است. از بازی Xenoblade Chronicles 2 میزان ۱٫۴۲ میلیون نسخه، از بازی Splatoon 2 تعداد ۶٫۷۶ میلیون نسخه و ۱۰٫۳۵ میلیون نسخه از عنوان Mario Kart 8 به بازار عرضه شده است. همچنین به ترتیب ۱۱٫۱۷ میلیون نسخه و ۹٫۳۲ میلیون نسخه از دو عنوان Super Mario Odyssey و The Legend of Zelda: Breath of Wild تا پایان ۳۰‌ام ماه ژوئن به فروشگاه‌های سراسر دنیا ارسال شده است.

در کنار انتشار گزارش مالی مربوط به سه ماهه‌ی اخیر، این شرکت گزارشی از برنامه‌های آینده‌ی خود را منتشر کرد و به نظر می‌رسد آن‌ها همچنان برنامه دارند ۲۰ میلیون واحد از کنسول نینتندو سوییچ را تا پایان سال جاری به بازار عرضه کنند. اگرچه فروش سخت‌افزاری این شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کمی کاهش یافته است، این شرکت گزارش داده است که فروش کنسول نینتندو سوییچ از زمان برگزاری مراسم E3 2018، روندی رو به رشد داشته است.

از زمان برگزاری نمایشگاه بازی‌های کامپیوتری E3 در ماه ژوئن در آمریکا، میزان فروش کنسول نینتندو سوییچ در حال افزایش است. در کنار فروش سخت‌افزارها، فروش محصولات دیجیتالی نیز وضعیت مناسبی پیش از رسیدن به تعطیلات دارد. در بازه‌ی تابستان تا پایان سال جاری، Captain Toad: Treasure Tracker در ماه جولای، سومین محصول از گروه Nintendo Labo با نام Vehicle Kit در ماه سپتامبر و Super Mario Party در ماه اکتبر به بازار عرضه خواهند شد. همچنین جدیدترین نسخه از سری Pokemon با نام Pokémon Let’s Go, Pikachu! and Pokémon: Let’s Go, Eevee در ماه نوامبر و عنوان Super Smash Bros. Ultimate در ماه سپتامبر عرضه خواهند شد. همچنین ما برنامه داریم چندین محصول جدید از دیگر توسعه‌دهندگان را در این بازه منتشر کنیم و سعی خواهیم کرد به عرضه‌ی عناوین جذاب و متفاوت ادامه دهیم. در ماه سپتامبر سرویس Nintendo Switch Online را عرضه خواهیم کرد که گستره‌ی فعالیت‌های آنلاین این کنسول را افزایش خواهد داد. در زمینه‌ی گوشی‌های هوشمند، ما برنامه داریم یک عنوان کاملا جدید با نام Dragalia Lost را در تابستان امسال و نرم‌افزار Mario Kart را تا پایان سال مالی جاری منتشر کنیم. همچنین ما قصد داریم به پشتیبانی از عناوینی که تا به امروز عرضه شده است ادامه دهیم، تا کاربران نهایت لذت را از تجربه‌ی آن‌ها ببرند.

منبع متن: gamefa