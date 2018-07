Focus Home Interactive در سه ماهه اول سال 2018 درآمدی 33.2 میلیون دلاری داشته است

شرکت Focus Home Interactive گزارش مالی سه ماهه اول 2018/19 خود را منتشر کرد، این گزارش نشان از افزایش 23 درصدی درآمد نسبت به سال‌های گذشته را دارد. این شرکت درآمدی معادل 28.5 میلیون یورو یا 33.2 میلیون دلار داشته است که مقدار زیادی از سود خود را مدیون عرضه Vampyr می‌باشد.

از طرف دیگر سال گذشته بیشتر درآمد شرکت پیرامون عرضه عنوان The Surge قرار می‌گرفت و گزارش اخیر از لانچ The Surge به بعد را پوشش می‌دهد. سال گذشته نیز عرضه The Surge باعث شده بود شرکت FHI افزایش 24 درصدی درآمد نسبت به 2016 داشته باشد.

اگر بخواهیم از دیدگاه منطقه‌ای بررسی کنیم، بیشتر درآمد شرکت حاصل از فروش محصولات در انگلستان، فرانسه و آلمان به دست آمده است. از طرف دیگر کاتالوگ‌های بازگردان این ناشر که شامل FS17 platinum edition و MudRunner می‌شود، 29 درصد درآمد را به خود اختصاص داد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GamesIndustry، در ادامه سال مالی، شرکت Focus Home Interactive دو عرضه بزرگ خواهد داشت که اولین بازی Fear the Wolves (امسال به صورت دسترسی زودهنگام منتشر خواهد شد و عرضه کامل در سال آینده رخ خواهد داد) و دومین بازی Insurgency: Sandstorm می‌باشد که در سال 2019 برای PC و کنسول‌ها در دسترس قرار خواهد گرفت. بسته‌الحاقی MudRunner و Farming Simulator 19 برای عرضه در اواخر سال مالی در نظر گرفته شده‌اند.

منبع متن: pardisgame