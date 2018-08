میزان فروش عنوان The Legend of Zelda: Breath of the Wild در حال پیشی گرفتن از عنوان Super Mario Odyssey است

اصولاً عناوین قدیمی‌تر از بازی‌های جدیدتر، کمتر فروش می‌کنند. معمولاً رویه‌ای که اتفاق می‌افتد به این صورت است که بازی‌های جدید بعد از عرضه شدن، بیشتر توجه رسانه‌ها را به خود جلب می‌کنند و میزان فروش بازی‌های قدیمی‌تر رفته رفته کمتر می‌شود. البته این رویه همیشه اتفاق نمی‌افتد و استثناهایی هم وجود دارد؛ بازی‌هایی مثل […]

البته این رویه همیشه اتفاق نمی‌افتد و استثناهایی هم وجود دارد؛ بازی‌هایی مثل Rocket League, Minecraft, GTA, The Elder Scrolls و البته بازی‌های نینتندو مخصوصاً مجموعه‌ی Mario.

در میان بازی‌های نینتندو مجموعه‌ی The Legend of Zelda یکی از قدیمی‌ترین فرنچایزهای این شرکت است. در واقع رویه‌ی فروش این مجموعه بسیار شبیه به یک بازی معمولی AAA در بین همه‌ی فرنچایزهای نینتندو است. با این وجود و با در نظر گرفتن اینکه The Legend of Zelda از Mario قدیمی‌تر است انتظار می‌رود این عنوان با سرعت کمتری نسبت به Super Mario Odyssey فروش کند.

اما اتفاقی که در یک چهارم پایانی سال افتاده کاملاً خلاف این رویه است. The Legend of Zelda: Breath of the Wild با میزان فروش فوق العاده‌ی ۸۴۰,۰۰۰ نسخه توانست از عنوان Super Mario Odyssey که ۷۶۰,۰۰۰ نسخه فروخته است، سبقت بگیرد. البته مشخصاً فروش عنوان Super Mario Odyssey در دوره‌ی زمانی طولانی‌تری نسبت به The Legend of Zelda: Breath of the Wild ادامه خواهد داشت ولی به نظر می‌رسد سرعت فروش آن روندی نزولی پیدا کرده است در حالی که The Legend of Zelda: Breath of the Wild با سرعتی ثابت به فروش خود ادامه می‌دهد (این موضوع در جدول‌های رتبه بندی فروش مانند Media Create و NPD مشخص است)

شاید این موضوع به خاطر شهرت و زبان زد بودن عنوان The Legend of Zelda: Breath of the Wild باشد. Super Mario Odyssey توانست بسیاری را به تحسین وا دارد و لقب “یک بازی عالی از مجموعه‌ی Mario” را از آن خود کرد در حالی که The Legend of Zelda: Breath of the Wild موفق شد عنوان “بهترین بازی‌ای که تا به حال ساخته شده است” را کسب کند. این باور عمومی تا کنون در میان مردم ادامه داشته است. با این وجود انتظار می‌رود عنوان The Legend of Zelda: Breath of the Wild تا سال‌ها به این روند ادامه دهد اما Super Mario Odyssey بعد از آن هم به فروش خود ادامه خواهد داد.

هر دوی این عناوین اکنون برای پلتفرم نینتندو سوییچ منتشر شده‌اند.

منبع متن: gamefa