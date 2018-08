God of War در ماه اول عرضه خود 131 میلیون دلار درآمد دیجیتالی داشته است

بازی God of War در ماه اول انتشار خود توانست به تنهایی تا 131 میلیون درآمد به‌صورت دیجیتالی کسب کند. به گزارش پردیس گیم، این آمار از مقاله‌ای به نام "بلوغ روایت داستانی در بازی‌های ویدیویی" در SuperData به‌دست آمده که شامل جزئیات جالب دیگری در رابطه با درآمد دیجیتالی کلی از بازی‌های داستان‌محور اخیر مثل Uncharted 4 ،The Witcher 3: Wild Hunt و خود God of War می‌شود.

در این مقاله نوشته شده "اهمیت و تاکید بر یک داستان‌سرایی غنی در بازی‌ها دلیل کلیدی بر دستاوردهای بزرگ عناوین داستان‌محور است. از نظر فروش دیجیتالی در ماه اول عرضه، عنوان The Witcher 3 توانست 69 میلیون دلار، Uncharted 4 هم 56 میلیون دلار و God of War نیز 131 میلیون دلار درآمد داشته‌ باشند. این نتایج نشان از درخواست و میل قابل توجه بازیکنان به تجربه عناوین داستان‌محور دارند."

این یک کار بزرگ محسوب می‌شود زیرا The Witcher 3 یک عنوان مولتی پلتفرم بود اما Uncharted 4 و God of War فقط به‌طور انحصاری برای کنسول PS4 در دسترس قرار گرفتند.

God of War در ماه آوریل امسال منتشر شد. بازی در عرض 3 روز توانست بیش از 3 میلیون نسخه به فروش برساند و Sony در گزارش خود اعلام کرد این عنوان در ماه اول عرضه، بیش از 5 میلیون نسخه فروخته که آن را به یکی از سریع‌ترین بازی‌های Sony در فروش تبدیل می‌کند.

