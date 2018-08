استودیوی دفیانت: Lords of the Fallen 2 یک «آغاز تازه» خواهد بود

اگرچه بازی Lords of the Fallen به عنوان نسخه‌ای الهام گرفته از سری بازی‌های Souls، نتوانست بازخوردهای خیلی خوبی کسب کند اما شرکت سی‌آی گیمز (CI Games) و دِک ۱۳ اینتراکتیو (Deck 13 Interactive) موفق شدند تا نسخه کلونی مناسب و معقولی از این مجموعه خلق کنند. با این حال، سازنده جدید این سری بازی‌ها […]

اگرچه بازی Lords of the Fallen به عنوان نسخه‌ای الهام گرفته از سری بازی‌های Souls، نتوانست بازخوردهای خیلی خوبی کسب کند اما شرکت سی‌آی گیمز (CI Games) و دِک ۱۳ اینتراکتیو (Deck 13 Interactive) موفق شدند تا نسخه کلونی مناسب و معقولی از این مجموعه خلق کنند. با این حال، سازنده جدید این سری بازی‌ها می‌خواهد با عنوان Lords of the Fallen 2 «آغازی دوباره» برای این مجموعه به ارمغان آورد. این گفته به این معناست که بیشتر کارهای انجام شده توسط استودیوی دک ۱۳ دور انداخته خواهند شد.

به تازگی وب‌سایت یوروگیمر مصاحبه‌ای با دیوید گریجنز (David Grijns) کارگردان استودیوی دفیانت (Defiant Studios) داشته است که وی در جریان آن به این نکته اشاره کرد که:

این [بازی] واقعاً یک شروع مجدد محسوب می‌شود یک آغاز تازه. این عنوان، موتور بازیسازی – آنریل ۴ – و تیم توسعه جدیدی دارد. تیمی که پس زمینه و تجربه طولانی‌مدتی در خصوص توسعه بازی‌های نقش‌آفرینی ندارد اما در واقع ما این مهم را به عنوان یک قدرت می‌بینیم.

Lords of the Fallen 2 همچنان یک بازی مشابه با سری Souls خواهد بود و الهامات زیادی از سری Dark Souls استودیوی فرام سافتور (From Software) گرفته است. گریجنز به عنوان تهیه‌کننده اجرایی سابق سری بازی‌های Just Cause اظهار داشت که تیم توسعه این بازی «تجربه طولانی‌مدتی در خصوص ساخت و توسعه بازی‌های نقش‌آفرینی ندارد اما در حقیقت ما این [فقدان] را یک قدرت می‌بینیم».

استودیوی دفیانت می‌خواهد مشابه استودیوی فرام سافتور، برای خود هویتی در این سبک دست و پا کند.

این ناحیه‌ای از صنعت بازی‌های ویدئویی‌ست که در حال حاضر به نوعی و در برخی سطوح غیرقابل دسترس است. مثل این است که استودیو فرام سافتور بر ناحیه‌ای از زمین‌های سنگلاخی مسلط باشد بنابراین تمام امید هر شخصی که وارد آن شود از بین خواهد رفت و این دقیقاً همان نوع پروژه‌هایی‌ست که ما دوست داریم. از الهام گرفتن از بسیاری از بازی‌ها، ما توانستیم که مفهوم جدیدی بسازیم که تلاش دارد برخی از این دسته‌ها را به سمت و سوی خود جلب کند.

در حالی که استودیوی دفیانت به دنبال ساخت دنباله‌ای تحسین برانگیز است، اما بازی Lords of the Fallen اولین تلاش استودیوی دک ۱۳ اینتراکتیو برای خلق بازی مشابهی با سری Souls نبوده است. آن‌ها بازی علمی تخیلی The Surge را نیز با الهام از این سری بازی‌های موفق ساخته‌اند که دنباله آن نیز در حال حاضر در دست ساخت و توسعه قرار دارد.

در حال حاضر هیچ اطلاعاتی در خصوص تاریخ عرضه و پلتفرم‌های مقصد بازی Lords of the Fallen 2 مشخص نیست.

منبع متن: gamefa