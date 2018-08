همزمان با دریافت به‌روزرسانی Cursed Sails برای عنوان Sea of Thieves اعلام شد که این بازی هم‌اکنون از مرز ۵ میلیون کاربر گذشته است. عنوان Sea of Thieves امروز جدید‌ترین به‌روزرسانی خود تحت عنوان Cursed Sails را به صورت رایگان دریافت نمود که ویژگی‌های زیادی از جمله کشتی‌های اسکلتی، یک کشتی سه نفره جدید به اسم Brigantine و همچنین […]

عنوان Sea of Thieves امروز جدید‌ترین به‌روزرسانی خود تحت عنوان Cursed Sails را به صورت رایگان دریافت نمود که ویژگی‌های زیادی از جمله کشتی‌های اسکلتی، یک کشتی سه نفره جدید به اسم Brigantine و همچنین یک حالت اتحاد جدید که به بازی‌بازان این اجازه را می‌دهد که با یکدیگر دست به ساخت گروه‌های خلافکاری بزنند را به این بازی اضافه می‌کند. علاوه بر این تیم توسعه دهنده این بازی یعنی Rare اظهار کرد که این بازی در حال حاضر از مرز ۵ میلیون بازی‌باز روی ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عبور کرده است. در این زمینه گفت شد که:

این که بتوانیم اعلام کنیم از زمان عرضه Sea of Thieves تا امروز به تعداد ۵ میلیون کاربر رسیده‌ایم، برایمان بسیار حائز اهمیت و مهم و قابل افتخار است. میزبان همه بازی‌بازان از سراسر دنیا شدیم. جامعه پر رونق Sea of Thieves شامل محتویات بسیار زیادی است که به این بازی کمک کرده تا به رکورد بی‌نظیر ۳۰۰ میلیون بازدیدکننده در YouTube و بیش از ۴۰ میلیون ساعت پخش زنده در Twitch برسد. مشاهده این که جامعه خلاق ما همه مسئولیت‌ها را عهده دار می‌شوند و برای رسیدن Sea of Thieves به موفقیت‌های بیشتر از همه امکانات بهره‌مند می‌شوند، برای همه ما در استودیو الهام بخش و قابل احترام است و من از طرف همه در Rare دوست دارم از همه کسانی که بخشی از این ماجراجویی بی نظیر بودند، تشکر کنم.

Sea of Thieves یک عنوان اجتماعی منحصر به فرد است که در آن تعامل با سایر بازی‌بازان چه در یک کشتی مشترک چه در دسته‌های متفاوت، نقشی حیاتی در کل تجربه این بازی ایفا می‌کند. به همین دلیل تک تک این ۵ میلیون نفر که به تجربه بازی پرداخته‌اند، چیز منحصر به فرد و مخصوصی به این بازی اضافه کرده‌اند که آن، شخص خودشان است. واقعا بدون شما چنین چیزی محقق نمی‌شد و ما تا زمان ملحق شدن شما به Cursed Sails نمی‌توانیم صبر کنیم تا به شما نشان دهیم چگونه به قولی که در ماه‌های گذشته درمورد اضافه کردن محتویات بیشتر به این بازی داده بودیم، عمل کردیم که قطعا در ماه‌های آینده هم به آن ادامه خواهیم داد.

ما در Rare بیشتر از هر زمان دیگری هیجان زده‌ایم که ببینیم تا کجا می‌توانیم این بازی را پیش ببریم. من هر روز شاهد رشد و محتویاتی هستم که تیم روی آن‌ها کار می‌کند یا این که در حال برنامه ریزی برای چیزهایی هستند که در آینده عرضه خواهند شد که به طور باور نکردنی‌ای هیجان انگیز است. ممنونم از همه کسانی که تا امروز به ما ملحق شده‌اند و البته از کسانی که قصد دارند در آینده به این ماجراجویی اضافه شوند. ما هنوز تازه شروع کرده‌ایم.