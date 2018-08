بهینه‌ساز جدیدی برای نسخه‌های پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی عنوان Kingdom Come Deliverance منتشر شده است؛ عنوان نقش‌آفرینی بزرگ استودیو وارهورس (Warhorse Studios) که اوایل سال جاری میلادی منتشر شد. بهینه‌ساز جدید که تحت عنوان بهینه‌ساز ۱٫۶٫۲ شناخته می‌شود، تغییرات متعددی را هم در کمپین اصلی و هم در بسته الحاقی تازه منتشر شده‌ی From […]

بهینه‌ساز جدیدی برای نسخه‌های پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی عنوان Kingdom Come Deliverance منتشر شده است؛ عنوان نقش‌آفرینی بزرگ استودیو وارهورس (Warhorse Studios) که اوایل سال جاری میلادی منتشر شد.

بهینه‌ساز جدید که تحت عنوان بهینه‌ساز ۱٫۶٫۲ شناخته می‌شود، تغییرات متعددی را هم در کمپین اصلی و هم در بسته الحاقی تازه منتشر شده‌ی From the Ashes اعمال می‌کند. در ادامه می‌‌توانید لیست کامل این تغییرات را مشاهده کنید:

Kingdom Come: حال بازیکن در صورت کشتن همه کسانی که شاهد جرم او بوده‌اند؛ مقداری بسیار جزئی از faction reputation را از دست می‌دهد.

بارگذاری بخشی از بیانیه Talmberg در طول Epilogue رفع شده است. – گیر کردن Robard در زمین، در طول Epilogue رفع شده است.

ماموریت Rattled در Sasau را حال می‌توانید حتی بعد از پایان All that Glisters، شروع کنید. – فیدرهای طولانی متعدد قبل از کات‌سین‌ها رفع شده است.

بازیکن در جریان A Needle in a Haystack نمی‌توانست از نبردها فرار کند. حال این امکان ایجاد شده است.

این امکان که NPCها بسیار کثیف و خونی شوند دوباره ایجاد شده است.

متن‌های گمراه‌کننده اهداف در جریان A Needle in a Haystack رفع و یا بهبود یافته‌اند.

Executioner Hermann دیگر در جناح Rattay نمی‌باشد. این موضوع بسیاری از مشکلات مربوط به اعتبار (reputation) را در خصوص Rattay برطرف می‌کند.

مشکلاط مربوط به دستاورد یا تروفی Tis But a Scratch رفع شده است. هر کس که بازی را به پایان رسانده و این دستاورد یا تروفی را دریافت نکرده است، می‌تواند سیو قبل از The End را اجرا کرده و از طریق صحبت با شخص خاصی، بازی را به پایان برساند. بسته الحاقی From the Ashes: فقط در کنسول‌ها – نورپردازی کات‌سین‌ها در From the Ashes، بسیار بهبود یافته است.

هر تعدیل‌گر روستایی که بازیکن به دست آورده است، حال فورا در GUI نمایش داده می‌شود. حال بررسی این که کدام عملکرد باعث ایجاد تغییراتی در روستا می‌شود، بسیار آسان‌تر شده است.

حال Divish بعد از اتمام گفتگوی لردها در Epilogue، فورا به Talmberg تلپورت می‌شود. این موضوع باعث حل بسیاری از مشکلات در ابتدای شروع بسته الحاقی می‌شود.

مشکلات مربوط به پایان ماموریت بسته الحاقی در جریان محاصره Talmberg، با تلپورت کردن Divish به داخل Talmberg محاصره‌شده، برطرف شده است.

Locator Marius حال بسیار بهتر مسیریابی می‌کند.

حال در تمام مراحل Rathaus، یک نشان‌گر تختخواب برروی تختخواب بازیکن قرار گرفته است.

بحث حداقل پول لازم در صندوق روستا حال بعد از صحبت با Marius در Pribyslawitz آزادشده، شروع می‌شود. این مورد قبلا، بعد از اولین کات‌سین شروع می‌شد که بعضا و در مواردی خاص سردرگمی‌هایی را ایجاد می‌کرد.

حال یک سنگ سمباده در آهنگری اصلی وجود دارد و بهبودهایی نیز در اسلحه‌ساز ایجاد شده است.

در جریان مرحله …Is a Friend Indeed، دیگر امکان “قضاوت کردن” Fritz و Matthew وجود ندارد.

مشکلات نادری که در زمینه عدم مهاجرت NPCهای استخدام شده به Pribyslavitz وجود داشت، رفع شده است.

مشکلات نادر مربوط به نیزه‌های رها شده در Pribyslavitz رفع شده است. – دید دوربین‌های دیالوگ در جریان “قضاوت‌ها” بهبود یافته است.

سازنده زین، از این به بعد با نام Villager نمایش داده نمی‌شود.

NPCها دیگر سعی نمی‌کنند تا از دیوار پشت کلیسا رد بشوند.

فیدرهای بعد از خرید منابع، حال باید بسیار کوتاه‌تر شده باشند.

گزینه Improvements در گفتگو با Marius، فقط وقتی نمایش داده می‌شود که بازیکن واقعا بتواند بهبودهایی را ایجاد کند.

حال در صورت شکست خوردن در مرحله A Place to Call Home، امکان استخدام NPCها وجود نخواهد داشت.

مشکلات ناشی از عدم ظاهر شدن جمعیت در Rattay، در زمان اعلامیه عمومی Henry، برطرف شده است.

بهبودهایی جزئی در ترجمه‌های آلمانی و فرانسوی اعمال شده است.

بسیاری از مشکلات گرافیکی جزئی در Pribyslavitz رفع شده است.

بهینه‌ساز ۱٫۶٫۲ عنوان Kingdom Come Deliverance، در حال حاضر برروی پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی و پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار گرفته است. این بهینه‌ساز هفته آینده برروی اکس‌باکس وان نیز منتشر خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر از بسته الحاقی From the Ashes که به تازگی منتشر شده است، می‌توانید به این آدرس مراجعه کنید.

Kingdom Come Deliverance در حال حاضر برروی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این بازی می‌توانید نقد و بررسی اختصاصی گیمفا از عنوان Kingdom Come Deliverance را به قلم محمد حسین باجلان مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa