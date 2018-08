تریلر Shadow Of The Tomb Raider به استفاده از موسیقی Uncharted 2 متهم شد

اگر شما هم به تجربه‌ی Uncharted 2 پرداخته باشید، احتمالا بدون لحظه‌ای درنگ متوجه استفاده موسیقی این بازی در آخرین تریلر منتشر شده از Shadow Of The Tomb Raider شدید. پس اگر احساس مشابهی به شما دست داد، به خاطر این است که به نظر می‌رسد اسکوئر انیکس (Square Enix) از همان موسیقی در تریلر استفاده […]

اگر شما هم به تجربه‌ی Uncharted 2 پرداخته باشید، احتمالا بدون لحظه‌ای درنگ متوجه استفاده موسیقی این بازی در آخرین تریلر منتشر شده از Shadow Of The Tomb Raider شدید. پس اگر احساس مشابهی به شما دست داد، به خاطر این است که به نظر می‌رسد اسکوئر انیکس (Square Enix) از همان موسیقی در تریلر استفاده کرده است.

به نظر می‌رسد بسیاری از بازیکنان جامعه‌ بازیبازان Uncharted به محض دیدن تریلر جدید Shadow Of The Tomb Raider به این نکته پی بردند و در توییتر به صحبت در این باره پرداختند. این موسیقی که با نام Cornered در Uncharted 2 شناخته می‌شود، ریتمی دقیقا مشابه موسیقی استفاده شده در تریلر Shadow Of The Tomb Raider دارد. با این تفاوت که در نسخه اورجینال شاهد ترکیب چند ساز مختلف با هم هستیم.

از آنجایی که بار‌ها شاهد مقایسه این دو بازی با یکدیگر بوده‌ایم، شاید اسکوئر انیکس قصد دارد تا با استفاده از این مقایسه بازیکنان بیشتری را به تجربه بازی مجاب کند. از دیدگاه بسیاری از طرفداران، Uncharted 2 بهترین نسخه‌ی این سری است. پس مطمئنا مقایسه دیگر عناوین ماجراجویی با این بازی کار آسانی نخواهد بود. حال باید دید که آیا شخصیت محبوب لارا کرافت (Lara Croft) می‌تواند تجربه‌ای منحصر به فرد به مانند Uncharted 2 برای طرفداران به ارمغان آورد یا خیر.

چندی پیش بود که سازندگان Shadow Of The Tomb Raider در پیام توییتری ناتی داگ (Naughty Dog) را با نمایش گیم‌پلی غیرواقعی از The Last of Us Part 2 متهم کردند که این توییت با واکنش ناتی داگ رو به رو شد. حال با توجه به این اتفاقات، استفاده از موسیقی بازی استودیو ناتی داگ در Shadow Of The Tomb Raider تا حدودی عجیب به نظر می‌رسد.

البته موضوع رعایت قانون کپی رایت بحثی کاملا جداست و باید دید که آیا اسکوئر انیکس مراحل قانونی برای استفاده از این موسیقی را طی کرده است یا خیر.

عنوان Shadow Of The Tomb Raider در تاریخ جمعه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۷ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی) توسط شرکت اسکوئر انیکس برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: gamefa