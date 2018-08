عناوین رایگان ماه آگوست PS PLUS مشخص شدند

مجموعه عناوین رایگان ماهانه PlayStation PLUS همیشه یکی از بهترین بخش‌های این سرویس بوده و حالا قادر به تجربه یک بازی جهان‌باز خواهید بود که داستان آن در قلب تاریخ جریان دارد و باید از چنگال قاتلان سریالی بگریزید.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، شرکت Sony فهرست عناوین رایگان مشترکین PS PLUS برای ماه آگوست سال 2018 را اعلام کرد که MAFIA III و Dead by Daylight برجسته‌ترین موارد این لیست هستند. فهرست کامل عناوین PS PLUS را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید:

علاوه بر این عناوین، Sony اعلام کرد یک بازی مخصوص PlayStation VR و ترسناک به نام Here They Lie برای مشترکین این سرویس در دسترس قرار می‌گیرد که از 7 آگوست تا 2 اکتبر (16 مرداد الی 10 مهر) فرصت دریافت آن را خواهید داشت. همچنین بازی Knowledge is Power از 7 آگوست الی 6 نوامبر (16 مرداد الی 15 آبان) هم به این لیست افزوده می‌شود.

