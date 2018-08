همان‌طور که می‌دانید Xbox Game Pass، سرویسی از سوی Microsoft است که به کاربرانش اجازه می‌دهد با پرداخت ماهیانه 10 دلار به بیش از 100 بازی بدون هیچ محدودیتی دسترسی داشته باشند. هم‌چنین بازی‌های فرست‌پارتی Microsoft نظیر Forza Horizon 4 در روز اول عرضه برروی این سرویس در دسترس خواهند بود.

حال ساعاتی پیش Microsoft با انتشار پستی در وبسایت رسمی Xbox، از لیست بازی‌های ماه آگوست رونمایی کرده است. به گزارش پردیس‌گیم، بازی‌های HITMAN Season 1، RUINER و Ryse: Son of Rome‌ از جمله عناوین اضافه‌شده به Game Pass هستند. 4 بازی دیگر نیز شامل Dead Rising 2، Dandara، The Escapists: The Walking Dead و Kinect Rush: A Disney Pixar Adventure می‌شوند.

در وبسایت رسمی Xbox در این مورد آمده است: "علاوه بر بیش 100 عنوانی که پیش از در Game Pass حضور داشتند، با Ryse: Son of Rome ماجراجویی خود در روم باستان را آغاز کنید، در Ruiner مانع رخ‌دادن یک توطئه Cyberpunk شوید، در Dead Rising 2 و The Escapists: The Walking Dead به نبرد با زامبی‌ها بروید، قراردادهای مخنلف برای به قتل رساندن افراد را در HITMAN Season 1 به اتمام برسانید و در Dandara یک ماجراجویی اکشن را تجربه کنید. در آخر نیز می‌توانید با تجربه بازی Kinect Rush: A Disney Pixar Adventure ساعاتی را با خانواده خود به بازی‌کردن بگذرانید."

نظر شما در مورد بازی‌های این ماه چیست؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

