تاریخ انتشار بازی Pokemon 2019 مشخص شد

هنگامی که نینتندو عنوان Pokémon: Let’s Go, Pikachu! and Let’s Go, Eevee را برای اواخر سال جاری معرفی کرد، در کنار آن از بازی Pokemon 2019 نیز پرده برداشت؛ عوانی که قرار بود نسخه‌ی نسل هشتمی این مجموعه‌ برای نینتندو سوییچ باشد و بازی‌بازان در آن بتوانند به روش‌های سنتیِ بازی‌های دستی، به شکار هیولاها بپردازند.

بازی Pokemon 2019 که با نام‌های Pokemon 8 و Pokemon Gen 8 نیز شناخته می‌شود، در ابتدا برای انتشار در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۱۹ میلادی در نظر گرفته شده بود اما به نظر می‌رسد حتی دیرتر نیز منتشر شود؛ زیرا در گزارش مالی شرکت نینتندو که روز گذشته منتشر شد، مشخص گردید این بازی در “اواخر ۲۰۱۹” منتشر خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد Pokemon 2019 در آخرین سه ماهه‌ی سال ۲۰۱۹ منتشر شود؛ دقیقاً زمانی که دیگر بازی‌های سنتی این مجموعه از سال ۲۰۱۳ و بازی Pokemon X/Y، منتشر شده بودند.

بدین صورت اگر علاقه دارید به تجربه‌ی یک Pokemon سنتی بپردازید، باید مدت زیادی منتظر بمانید اما تا آن زمان می‌توانید با بازی Pokemon Let’s Go Pikachu and Eevee خودتان را سرگرم کنید.

منبع متن: gamefa