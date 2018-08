Lords of the Fallen 2 با از الهام از سری Souls تجربه جدیدی را ارائه خواهد داد؛ بازی بازآفرینی و یک شروع تازه خواهد بود

اخیرا اعلام شد که توسعه عنوان Lords of the Fallen 2 به Defiant Studios محول شده است. این استودیو توسط اعضایی تاسیس شده که پیش از این در Avalanche فعال بودند و بر روی Just Cause 3 نیز کار کرده‌اند.

به گزارش پردیس‌گیم، مدیر عامل این استودیو آقای دیوید گرویون به تازگی در مصاحبه با Eurogamer برای اولین بار در مورد پروسه ساخت Lords of the Fallen 2 و چالش‌های پیش روی Defiant Studios صحبت کرده است.

دیوید گرویون در این رابطه گفت: "این واقعا یه بازآفرینیه، یه شروع تازه. با یک موتور بازی‌سازی جدید -Unreal 4- و در یک تیم جدید. تیمی که پیش زمینه طولانی مدت و درخشانی در توسعه عناوین سبک اکشن نقش آفرینی ندارد اما ما به این به چشم یک نقطه قوت نگاه می‌کنیم."

از موسسین و کارگردان ارشد استودیو آقای رولاند لسترلین نیز در این مصاحبه از برنامه‌های Defiant Studios در ساخت Lords of the Fallen 2 گفت: " Defiant ایده‌های خود برای Lords of the Fallen 2 را با تاثیر از عناوین سری Souls و البته عناوینی چون Nioh ترسیم می‌کند."

"با الهام‌گیری از بسیاری از عناوین این سبک ما قادر شدیم که مفهوم و الگوی جدیدی را پیدا کنیم، الگویی که سعی می‌کند در بخش‌هایی از عناوین مورد الهام خود حتی فراتر ظاهر شود. امیدواریم کارهایی را بتوانیم انجام دهیم که طرفداران Lords of the Fallen 1 را سورپرایز کرده و این فرصت را هم داریم که در این مسیر جامعه طرفداران بازی را نیز گسترش دهیم. افراد زیادی بودند که نسبت به تجربه عناوین بسیار سخت تردید داشتند."

"به طور دقیق سبک شبیه‌سازی مرگ. می‌خواهیم این فانتزی را برای بازیکن ایجاد کنیم و سعی می‌کنیم به طرفداران چیزی جدیدتر و رویکرد متفاوتی را نشان دهیم. رقابت خوب است. من چیزهایی که عناوین دیگر ارائه داده‌اند را دوست دارم اما هیجان زده‌ام که برای ارائه یک چیز جدید تلاش کنم. "

"در توسعه این پروژه ما تیم بزرگی در اختیار نداریم. در واقع بهتر است اینطور بگویم که تیم در اختیار ما، برای توسعه پروژه‌ای در این مقیاس، کوچک به حساب می‌آید. بدونن توجه به تعداد، ما از چالش کار با تیم‌های کوچیک برای ساخت پروژه‌های بزرگ لذت می‌بریم. در بازی‌سازی کار با تیم‌های کوچک همیشه لذت‌بخش‌تر است، یک تیم متحد بجای استفاده از استراتژی فشار و رفتار با کارکنان از موضع قدرت."

"حتی تیمی که ما در Avalanche در اختیار داشتیم نیز متشکل از 90 عضو تمام وقت بود و این برای توسعه عنوانی در مقیاس Just Cause 3 کوچ به حساب می‌آمد. اگر به دنبال سرنخی برای تخمین تعداد اعضای تیم ما در ساخت این پروژه هستید، امیدوارم این جمله کمک کرده باشد."

تاریخ عرضه Lords of the Fallen 2 هنوز اعلام نشده است. با توجه به اینکه تیم سازندهِ این اکشن نقش آفرینی هنوز درگیر ترسیم ایده‌های اصلی است، این احتمال وجود دارد که بازی حتی تا قبل از 2020 یا 2021 منتشر نشود و این می‌تواند به معنای عرضه آن برای کنسول‌های نسل آینده باشد.

منبع متن: pardisgame