لاین آپ نینتندو برای رویداد Gamescom 2018 اعلام شد

با توجه به این قضیه که دوره جدید نمایشگاه سالانه Gamescom تا مدتی دیگر آغاز به کار خواهد کرد، ناشران مطرح بیشتری از صنعت بازی‌های ویدئویی از برنامه‌های خود برای این رویداد پرده‌ برداری می‌کنند. شرکت کپکام (CapCom) قصد دارد تا با بازی‌های مورد انتظاری به این نمایشگاه پا بگذارد و تی‌اچ‌کیو نوردیک (THQ Nordic) نیز سورپرایزهای خود را خواهد داشت. این در حالی است که شرکت مایکروسافت بیش از ۲۵ بازی را با خود به این نمایشگاه خواهند آورد.

به تازگی هم شرکت نینتندو فهرست بازی‌هایی خود برای Gamescom 2018 را مشخص و اعلام کرده است که لاین آپ (Lineup) قابل توجهی به حساب می‌آید. آن‌ها تائید کرده‌اند که هشت بازی از کنسول نینتندو سوییچ در این دوره از نمایشگاه Gamescom قابل بازی خواهد بود که شامل عناوین انحصاری، چند پلتفرمه، فرست پارتی (First Party) و ترد پارتی (Third Party) می‌شود.

شاید بتوان برجسته‌ترین بازی این فهرست را عنوان Super Smash Bros. Ultimate نامید که در E3 2018 به صورت رسمی معرفی شد و در Gamescom امسال نیز قابل بازی خواهد بود (این بازی در رویداد کمیک کان سن دیگو نیز حضور داشت). همچنین دیگر بازی معرفی شده در جریان رویداد E3 امسال یعنی Super Mario Party نیز در این فهرست حضور دارد. یکی دیگر از مطرح‌ترین عناوین کنسول نینتندو سوییچ که شرکت نینتندو قصد دارد با خود به این نمایشگاه بیاورد، بازی مورد انتظار Dark Souls Remastered است که انتظار داریم در نهایت تاریخ عرضه آن مشخص و اعلام شود.

همچنین بازی Dragon Ball FighterZ که تا مدتی دیگر برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد نیز در این نمایشگاه حضور خواهد داشت. FIFA 19 نیز یکی دیگر از عناوین حاضر در این رویداد خواهد بود که احتمالاً اطلاعات و جزئیات بیشتری از نسخه نینتندو سوییچ آن منتشر گردد. بازی Travis Strikes Again: No More Heroes نیز یکی دیگر از بازی‌هایی‌ست که نینتندو به Gamescom 2018 خواهد آورد که احتمالاً شاهد نمایش‌هایی از گیم‌پلی آن باشیم.

همچنین عنوان Killer Queen Black و Starlink: Battle for Atlas از شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) – که شخصیت Star Fox به صورت انحصاری برای نسخه نینتندو سوییچ این بازی در دسترس قرار خواهد داشت – نیز بخشی از لاین آپ نینتندو برای نمایشگاه Gamescom 2018 خواهند بود.

نمایشگاه Gamescom 2018 از روز سه شنبه ۳۰ مرداد ماه (۲۱ آگست ۲۰۱۸ میلادی) آغاز به کار خواهد کرد و در روز شنبه ۳ شهریور ماه (۲۵ آگست) نیز به کار خود پایان خواهد داد.

