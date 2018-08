طبق گزارش منتشر شده از گروه آماری NPD از میزان فروش محصولات سخت افزاری و نرم‌افزاری در آمریکا مشخص شده که عنوان Mario Tennis Aces تنها با فروش یک هفته خود موفق به قرار گرفتن در صدر پرفروش‌ترین بازی‌های ماه ژوئن در این کشور شده است. همانطور که گفته شد عنوان Mario Tennis Aces، یک بازی ورزشی […]

طبق گزارش منتشر شده از گروه آماری NPD از میزان فروش محصولات سخت افزاری و نرم‌افزاری در آمریکا مشخص شده که عنوان Mario Tennis Aces تنها با فروش یک هفته خود موفق به قرار گرفتن در صدر پرفروش‌ترین بازی‌های ماه ژوئن در این کشور شده است.

همانطور که گفته شد عنوان Mario Tennis Aces، یک بازی ورزشی تنیس انحصاری برای کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ تنها با فروش یک هفته‌ای خود (این بازی در تاریخ ۳۱ خرداد برابر با ۲۲ ژوئن ۲۰۱۸ میلادی عرضه شد) موفق شد در این ماه به عنوان پرفروش‌ترین بازی آمریکا معرفی شود و با کنار زدن برخی از بزرگ‌ترین بازی‌های سال که چند مورد از آن‌ها بازی‌های بزرگ AAA و مولتی پلتفرم بودند، به این مقام دست پیدا کند.

اما عجیب‌ترین نکته درمورد صدر نشینی این بازی این است که Mario Tennis Aces بدون احتساب فروش نسخه‌های دیجیتالی خود به این مقام دست پیدا کرده که برای سایر بازی‌های دیگر این چارت، به جز بازی‌های نینتندو، فروش دیجیتالی نیز حساب شده است. بنابراین کاملا آشکار است که اگر فروش نسخه‌های فیزیکی این بازی نیز به حساب می‌آمد، قطعا به فروشی چندین برابر می‌رسید چرا که بسیاری از کاربران نینتندو سوییچ عادت دارند بازی‌های خود را به صورت دیجیتالی تهیه کنند و علاقه‌ای به خرید نسخه فیزیکی ندارند.

عملکرد نینتندو سوییچ و بازی‌هایش در مدت زمانی که از عرضه‌اش گذشته به خوبی نشان داده که این کنسول چه پتانسیل‌های بالایی دارد و چقدر خوب توانسته خودش را در دل بازار دو قطبی کنسول‌های ویدئویی جای دهد. بازاری که برای سال‌ها در اختیار دو قطب بزرگ این صنعت یعنی سونی و مایکرسافت بوده است و حال سوییچ با آمدن خود همه معادلات را به هم ریخت و در این بازار رقابتی سخت خودش را در بسیاری از نقاط مختلف دنیا به پرفروش‌ترین کنسول تبدیل کرد. عملکردی که واقعا قابل تقدیر و ستایش است که همه فعالان در این حوزه می‌توانند از آن الهام بگیرند تا هیچ وقت دست از تلاش نکشند و ناامید نشوند.

در ادامه این جدول می‌بینیم که The Crew 2 اولین ماه عرضه خود در آمریکا را زیاد قوی شروع نکرد و با ایستادن در رتبه چهارم، به کار خود در این ماه پایان داد تا به امید ماه‌های آینده و فروش بیشتر در این چارت بماند. Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy نیز این ماه به لطف عرضه روی پلتفرم‌های جدید (ایکس‌باکس وان و سوییچ) توانست به رتبه خوبی دست یابد و در بین ۱۰ بازی پرفروش ماه قرار بگیرد. این در حالی است که عنوان بزرگ و تحسین شده God of War در رتبه دومین بازی پرفروش ماه ژوئن در آمریکا قرار گرفته است.

اگر فکر می‌کنید که دیگر این جا نامی از GTA V نمی‌شنوید، سخت در اشتباه هستید چرا که این بازی همیشه در صحنه پس از گذشت سال‌ها از زمان عرضه‌اش هنوز هم جزو پرفروش‌ترین بازی‌های آمریکا است. Grand Theft Auto V در ماه ژوئن سومین بازی پرفروش آمریکا بوده است. رتبه چهارم هم همانطور که گفته شد به The Crew 2 رسید و به دنبال آن هم یکی دیگر از بازی‌های مولتی پلتفرم یوبیسافت تحت عنوان Far Cry 5 پنجمین بازی پرفروش ماه گذشته در آمریکا بوده است. رتبه‌های ششم و هفتم هم به دو تا از بازی‌های انحصاری نینتندو سوییچ رسیده که یکی Mario Kart 8 است و دیگری هم LEGO Incredibles. عنوان ورزشی FIFA 18 هم مانند همیشه در جدول هست و این بار به رتبه هشتم دست پیدا کرده است. رتبه نهم هم که به Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy رسید و در جایگاه دهم هم می‌توانیم اسم یکی دیگر از بازی‌های انحصاری سونی را ببینیم که Detroit: Become Human نام دارد. ۱۰ بازی پرفروش دیگر را هم می‌توانید در انتهای این متن مشاهده کنید.

موفقیت Mario Tennis در ماه ژوئن در کنار حضور سایر بازی‌های انحصاری سوییچ که بخش اعظم این جدول را هم شامل می‌شوند، نینتندو را موفق‌ترین و بهترین ناشر ماه ژوئن در آمربکا کرده است. مت پیسکاتلا (Mat Piscatella) تحلیلگر گروه آماری NPD در گفت و گویی با وبسایت VentureBeat اظهار کرد که:

نینتندو سوییچ تنها پلتفرمی بود که میزان تولیدی محصولات نرم‌افزاری‌اش در ماه ژوئن با رشد رو به رو بوده است که میزان فروش دلاری آن نسبت به ماه ژوئن سال گذشته ۲ برابر شده است.

پیسکاتلا در ادامه افزود:

در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل، فروش محصولات نرم‌ افزاری روی نینتندو سوییچ نیز در مقایسه با یک سال گذشته بیش از دو برابر رشد کرده است.

این موضوع نشان می‌دهد که میزان فروش نینتندو سوییچ و بازی‌هایش هنوز از حرکت ناایستاده و این پلتفرم به همراه همه محصولات نرم‌ افزاری‌اش به فروش بسیار عالی خود همچنان ادامه می‌دهد. این در حالی است که عده‌ای پیش بینی می‌کردند این کنسول در دومین سال عرضه خود دیگر چیزی برای ارائه نخواهد داشت و غافله را به کنسول‌های سونی و مایکروسافت واگذار خواهد کرد و یا این که حداقل با کاهش فروش رو به رو خواهد شد، حال پس از گذشت مدتی طولانی از همه این‌ها می‌بینیم که سوییچ هنوز هم قوی و قدرتمند رو به جلو حرکت می‌کند.

شما در ادامه می‌توانید چارت کامل پرفروش‌ترین محصولات نرم افزاری یا همان بازی‌های ویدئویی در ماه ژوئن در آمریکا را مشاهده کنید (عناوین ستاره دار بدین معنا است که میزان فروش دیجیتالیشان به حساب نیامده است). همچنین میزان فروش محصولات سخت افزاری این کشور در ماه ژوئن گذشته را هم می‌توانید از این آدرس مشاهده کنید.

پرفروش‌ترین بازی‌های ماه ژوئن ۲۰۱۸ در آمریکا:

Mario Tennis Aces* God of War 2018 Grand Theft Auto V The Crew 2 Far Cry 5 Mario Kart 8* LEGO Incredibles FIFA 18** Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy Detroit: Become Human Super Mario Odyssey* The Legend of Zelda: Breath of the Wild* Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege NBA 2K18 Call of Duty: WWII MLB 18: The Show Assassin’s Creed: Origins Vampyr* Donkey Kong Country: Tropical Freeze* State of Decay 2

منبع متن: gamefa