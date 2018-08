لیست ۱۰ بازی پرفروش کنسول نینتندو ۳DS

نینتندو به تازگی جدید‌ترین گزارش مالی خود را منتشر کرده است و ما دریافتیم که کنسول نینتندو سوییچ و نرم افزار‌های آن چگونه عملکردی در طی این مدت داشته‌اند؛ اما کنسول دستی نینتندو ۳DS چطور؟ آیا کنسول کهنه‌کار نینتندو هنوز هم محبوب است؟ قبل از لیست کردن پرفروش‌ترین بازی‌های این کنسول، بیائید عملکرد کلی نینتندو […]

نینتندو به تازگی جدید‌ترین گزارش مالی خود را منتشر کرده است و ما دریافتیم که کنسول نینتندو سوییچ و نرم افزار‌های آن چگونه عملکردی در طی این مدت داشته‌اند؛ اما کنسول دستی نینتندو ۳DS چطور؟ آیا کنسول کهنه‌کار نینتندو هنوز هم محبوب است؟

قبل از لیست کردن پرفروش‌ترین بازی‌های این کنسول، بیائید عملکرد کلی نینتندو ۳DS را بررسی کنیم. از زمان عرضه این کنسول (۲۰۱۱ میلادی)، خانواده کنسول‌های ۳DS موفق شده‌‌اند تا با فروش ۷۲/۸۹ میلیونی، به چهارمین کنسول محبوب شرکت نینتندو تبدیل شوند؛ پشت سر کنسول‌هایی مانند نینتندو DS، گیم‌بوی/گیم‌بوی کالر و وی. لازم به ذکر است که ۵/۸۱ میلیون از کل فروش این کنسول، مربوط به سال گذشته می‌شود؛ همچنین ۳۲/۷۴ میلیون بازی نیز در همان سال فروخته شد. در حال حاضر مجموع نرم‌ افزار‌های فروخته شده برروی این کنسول، ۳۶۷/۸۴ میلیون بازی است.

در ادامه می‌توانید لیست پرفروش‌ترین عناوین این کنسول را مشاهده کنید (آمار ذکر شده تا تاریخ ژوئن ۲۰۱۸ میلادی محاسبه شده‌اند)

۱-Mario Kart 7 – ۱۷٫۲۱ million

۲-Pokémon X and Y – ۱۶٫۳۱ million

۳-Pokémon Sun and Moon – ۱۶٫۱۲ million

۴-Pokémon Omega Ruby and Alpha Sapphire – ۱۴٫۱۰ million

۵-New Super Mario Bros. 2 – ۱۲٫۷۰ million

۶-Super Mario 3D Land – ۱۲٫۱۲ million

۷-Animal Crossing: New Leaf – ۱۱٫۷۸ million

۸-Super Smash Bros. for Nintendo 3DS – ۹٫۳۰ million

۹-Pokémon Ultra Sun and Ultra Moon – ۷٫۷۲ million

۱۰-Tomodachi Life – ۶٫۲۵ million

همان‌طور که می‌بینید، این فهرست توسط عناوین Mario و Pokemon تسخیر شده است؛ البته این موضوع غافلگیر کننده محسوب نمی‌شود. البته عدم حضور حتی یک نسخه‌ از مجموعه The Legend Of Zelda کمی عجیب به نظر می‌رسد؛ مخصوصاً به دلیل این‌که کنسول نینتندو ۳DS علاوه بر داشتن بازی A Link Between Worlds، نسخه‌های بازسازی شده عناوین بشدت محبوب Ocarina of Time و Majora’s Mask را نیز در اختیار دارد.

به نظر شما کنسول نینتندو ۳DS می‌تواند در کنار نینتندو سوییچ به کار خود ادامه دهد یا این‌که زمان بازنشسگی‌اش فرا رسیده است؟

منبع متن: gamefa