عنوان God of War حتی از زمان معرفی در رویداد E3 تا روزهای پس از عرضه، همواره به شکستن رکوردهای جدید و کسب افتخارات گوناگون پرداخته است؛ از پربازدید ترین تریلر E3 2016 گرفته تا سرعت فروش اولیه آن که از تمامی بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن سریع‌تر بوده و میزان فروشی که فراتر از حد انتظارات سونی عمل کرده است.

اما به نظر می‌رسد این رکورد شکنی‌ها هنوز به پایان نرسیده باشند؛ چراکه حتی در اعداد و ارقام گروه‌های آماری نیز رد پای شبح اسپارتا دیده می‌شود! گروه آماری NPD که از سال ۱۹۹۵ در حوزه‌ی تحلیل و برسی بازار بازی‌های ویدئویی در آمریکا فعالیت می‌کند، اعلام کرده است که از زمان تاسیس در سال ۱۹۹۵ این گروه تاکنون، هیچ بازی از عناوین انحصاری پلی‌استیشن سریع‌تر از God of War در ایالات متحده به فروش نرفته‌اند. بنابراین God of War با عبور از عناوین بزرگی چون Metal Gear Solid 4: Guns of Patriots، The Last of Us, Final Fantasy X, Horizon Zero Dawn و مجموعه‌ی Uncharted موفق شده است که سریع‌ترین بازی پرفروش‌ تاریخ NPD در ایالات متحده لقب بگیرد.

مت پیسکاتلا (Mat Piscatella)، تحلیلگر معروف گروه آماری NPD، با ارسال توییتی در صفحه‌ی شخصی خود نوشت:

یک مورد کوچک دیگر که ممکن است روز گذشته آن را از دست داده باشید، مطابق داده‌های NPD، عنوان God of War پس از سه ماه عرضه، پرفروش‌ترین عنوان انحصاری پلی‌استیشن از زمان تاسیس این گروه آماری است.

با توجه به درآمد ۱۳۱ میلیون دلاری دیجیتالی این عنوان در ماه اول عرضه، این مقدار فروش تعجب چندانی ندارد چراکه God of War در حال حاضر بهترین بازی انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴ و سومین بازی برتر نسل هشت از نظر میانگین امتیازات منتقدان است. این بازی با ارائه‌ی تجربه‌ی اکشن، احساسی و پررمز و راز خود دارای ۲۰ الی ۴۰ ساعت گیم‌پلی می‌باشد که در بین عناوین قبلی این مجموعه نیز رکوردی قابل توجه به شمار می‌آید. جالب اینجا است که نسخه‌ی بعدی این عنوان که احتمالاً در واناهایم جریان داشته باشد، حتی بزرگ‌تر و طولانی‌تر نیز خواهد بود و استودیو سانتا مونیکا (Santa Monica) جهت تحقق بخشیدن به این هدف، در حال استخدام طراح هنری برای طراحی خدایان جدید است.

عنوان God of War هم‌اکنون به صورت انحصاری برروی پلتفرم پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار دارد و به‌زودی حالت New Game Plus را دریافت خواهد کرد. اگر مایل به دریافت اطلاعات بیشتری از این عنوان هستید، می‌توانید نقد و بررسی God of War از دیدگاه وب‌سایت خبری تحلیلی گیمفا را در این نشانی مطالعه کنید.

