گزارش ماهانه گروه آمارگیری بازی‌های ویدیویی NPD دیروز منتشر شد. بر طبق این گزارش، عنوان انحصاری God of War در رده دوم پرفروش‌ترین بازی‌های ویدیویی ماه ژوئن قرار گرفت. مدتی است که می‌دانیم عنوان انحصاری شرکت Sony یعنی God of War فروش بسیار خوبی را تجربه می‌کند، اما اکنون به نظر می‌رسد که این بازی در حال ثبت یک رکورد جدید برای شرکت Sony می‌باشد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، در یک مصاحبه با IGN آقای "مت پیسکاتلا" از NPD بیان کرد که God of War نه تنها سریع‌ترین فروش را در کنسول PS4 دارد، بلکه اکنون عنوان سریع‌ترین فروش در بین تمامی عناوین انحصاری Playstation را هم کسب کرده است. ثبت این گونه آمار از سال 1995 شروع شد و قبل از God of War، عنوان The Last of Us در کنسول PS3 سریع‌ترین فروش را در بین عناوین انحصاری Playstation داشته است.

اکنون باید ببینیم که عنوان انحصاری Spider-Man چه عملکردی در ماه آینده بعد از انتشار خواهد داشت که یقینا به دلیل وجود یکی از پر طرفدارترین شخصیت‌های داستانی یعنی مرد عنکبوتی، فروش خوبی را در زمان عرضه کسب خواهد کرد.

منبع متن: pardisgame