فهرست فروش هفتگی ژاپن | بازگشت قهرمان آبی

مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌ افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می‌کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ ای دیگر بررسی کنیم.

به تازگی نسخه کالکشن مجموعه خاطره‌انگیز و دوست‌ داشتنی Mega Man X برروی هر دو کنسول نینتندو سوییچ و پلی‌استیشن ۴ منتشر شده است. جدید‌ترین عنوان کپکام (Capcom) برروی کنسول نسل هشتمی سونی موفق‌تر از رقیب ژاپنی دیگر عمل کرده است. این نسخه با فروش ۳۰/۰۰۰ نسخه‌ای توانست صدر جدول را از آن خود کند. از طرفی دیگر، این بازی برروی نینتندو سوییچ ۱۶/۰۰۰ نسخه فروش کرد و مجموع فروش این مجموعه را به ۴۶/۰۰۰ عدد رسانید. در حال حاضر، عملکرد سری کلاسیک کپکام در وضعیت خوبی به سر می‌برد.

به نظر می‌رسد که صدرنشین هفته گذشته یعنی Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun، عنوان شاد و سرگرم کننده بندای نمکو (Bandai Namco)، از جایگاه فعلی خود راضی نبوده و در حال تعقیب Mega Man است. این بازی در این هفته موفق شد تا ۲۸/۰۰۰ نسخه دیگر را به مجموع فروش خود اضافه کند. اختلاف فروش هزارتایی این عنوان و سری کپکام سبب شد تا Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun در رتبه دوم قرار گیرد.

حال بیائید از نسخه بازسازی شده Disgaea 1 Complete بگوئیم. این بازی که به تازگی برروی دو کنسول نینتندو سوییچ و پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار گرفته، عملکرد بسیار بدی را از خود به جا گذاشته است. همان‌طور که در جدول خواهید دید، نسخه پلی‌استیشن ۴ این عنوان، تنها موفق شد تا ۴/۰۰۰ نسخه به فروش برساند؛ در حالی که نسخه نینتندو سوییچ آن اصلاً وارد جدول هم نشده است! با توجه به شرایط موجود، بعید است که این بازی را در فهرست هفته آینده ببینیم.

بد شانس‌ترین بازی این هفته، عنوان نقش آفرینی ژاپنی شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix) است. طبق آخرین اخبار منتشر شده، باز هم موجودی این بازی در خرده فروشی‌ها به اتمام رسیده است. اسکوئر انیکس هم به جای این‌که موجودی بازی را افزایش دهد، مدام از طرفداران عذرخواهی می‌کند! این سومین بار است که موجودی عنوان Octopath Traveler به پایان می‌رسد.

علاوه بر بازی‌های ژاپنی حاضر در لیست، ما شاهد عنوان بازسازی شده The Last of Us نیز هستیم. اگر یادتان باشد، قرار بود شرکت سونی تعدادی از بهترین عناوین موجود برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ را با نام Greatest Hits و قیمت تنها ۲۰ دلار در اختیار طرفداران قرار دهد. این نسخه از بازی‌ها دارای جلد‌های قرمز رنگ هستند و متن Greatest Hits برروی آن‌ها نقش بسته است. حال به نظر می‌رسد که ژاپنی‌ها تصمیم گرفته‌اند تا شاهکار استودیو ناتی داگ را به لیست بازی‌های خود اضافه کنند. عنوان The Last of Us Remastered PlayStation Hits موفق شد تا ۵/۰۰۰ نسخه به فروش رسانده و در جایگاه شانزدهم قرار بگیرد.

در ادامه شما می‌توانید لیست پرفروش‌ترین نرم‌افزارها را مشاهده کنید.

رتبه عنوان پلتفرم فروش این هفته فروش کلی ۱ Mega Man X Legacy Collection 1 + 2 پلی‌استیشن ۴ ۲۹,۲۷۰ جدید ۲ Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun نینتندو سوییچ ۲۸,۲۶۵ ۹۸,۲۴۹ ۳ Splatoon 2 نینتندو سوییچ ۲۰,۳۴۴ ۲,۴۹۰,۰۳۹ ۴ Mario Tennis Aces نینتندو سوییچ ۱۸,۰۶۷ ۲۶۵,۲۲۸ ۵ Mega Man X Legacy Collection 1 + 2 نینتندو سوییچ ۱۶,۲۰۷ جدید ۶ Minecraft نینتندو سوییچ ۱۶,۰۶۷ ۱۵۴,۱۱۸ ۷ Mario Kart 8 Deluxe نینتندو سوییچ ۱۳,۸۸۷ ۱,۶۵۴,۹۹۶ ۸ Octopath Traveler نینتندو سوییچ ۱۳,۲۳۸ ۱۴۵,۷۸۸ ۹ Captain Toad: Treasure Tracker نینتندو سوییچ ۸,۹۶۶ ۷۱,۳۶۵ ۱۰ Collar x Malice: Unlimited پلی‌استیشن ویتا ۷,۶۹۵ جدید ۱۱ Higurashi no Naku Koro ni Hou نینتندو سوییچ ۷,۶۳۱ جدید ۱۲ Zelda: Breath of the Wild نینتندو سوییچ ۷,۵۰۸ ۱,۰۵۸,۳۹۹ ۱۳ Kirby Star Allies نینتندو سوییچ ۶,۶۲۰ ۵۷۲,۷۹۱ ۱۴ Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon ۳DS ۶,۵۶۹ ۱,۶۸۲,۶۳۶ ۱۵ Super Mario Odyssey نینتندو سوییچ ۵,۴۸۸ ۱,۷۷۷,۶۲۱ ۱۶ The Last of Us Remastered PlayStation Hits پلی‌استیشن ۴ ۵,۴۱۰ جدید ۱۷ Senran Kagura: Peach Beach Splash – Sunshine Edition پلی‌استیشن ۴ ۴,۵۳۵ جدید ۱۸ Mega Man X Legacy Collection نینتندو سوییچ ۴,۲۴۶ جدید ۱۹ Disgaea 1 Complete پلی‌استیشن ۴ ۴,۰۹۴ جدید ۲۰ Dragon Quest X: All in One Package Ver.1-4 نینتندو سوییچ ۴,۰۲۰ جدید

همچنین در جدول زیر، پرفروش‌ترین سخت افزار‌ها قرار گرفته‌اند.

رتبه هفته قبل رتبه پلتفرم شرکت فروش این هفته فروش هفته قبلی ۱ ۱ نینتندو سوییچ نینتندو ۴۸,۳۷۰ ۵۳,۷۴۵ ۲ ۲ پلی‌استیشن ۴ سونی ۱۳,۶۶۶ ۱۴,۰۳۵ ۴ ۳ New 2DS LL نینتندو ۵,۴۵۹ ۸,۲۹۶ ۳ ۴ پلی‌استیشن ۴ پرو سونی ۴,۹۷۹ ۶,۲۷۴ ۵ ۵ پلی‌استیشن ویتا سونی ۳,۴۱۴ ۴,۲۷۷ ۶ ۶ New 3DS LL نینتندو ۲,۷۲۳ ۲,۸۴۴ ۸ ۷ ۲DS نینتندو ۵۳۲ ۴۳۷ ۹ ۸ اکس‌باکس وان اکس مایکروسافت ۳۱۷ ۵۶ ۷ ۹ اکس‌باکس وان مایکروسافت ۴۸ ۷۰۹

باز هم شاهد افت فروش نسبی سخت‌ افزارها در کشور ژاپن هستیم. اما تغییر خاصی در فهرست مشاهده نمی‌شود. مانند هفته‌های گذشته، کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ همچنان پرفروش‌ترین کنسول سرزمین خورشید تابان است، کنسول‌‌های نسل هشتمی سونی همچنان ضعیف عمل می‌کنند و اکس‌باکس هم یکی دیگر از هفته‌های عجیب خود را پشت سر گذاشته است.

امیدواریم از بررسی این هفته هم راضی بوده باشید. نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

