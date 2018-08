از بین بردن بیش از ۷۶۰۰ نفر در بازی Call of Duty: WWII توسط یک بازیکن نابینا

طبق جدیدترین اخبار دنیای بازی‌های ویدئویی، به تازگی یکی از کاربران بازی Call of Duty: WWII اعلام کرده است که توانسته بیش از ۷۶۰۰ نفر را در این بازی از بین ببرد. اما باید ذکر کرد که این فرد، یک بازیکن کاملا نابینا است. تقریبا تا دو ماه دیگر و در تاریخ ۲۰ مهر ماه […]

طبق جدیدترین اخبار دنیای بازی‌های ویدئویی، به تازگی یکی از کاربران بازی Call of Duty: WWII اعلام کرده است که توانسته بیش از ۷۶۰۰ نفر را در این بازی از بین ببرد. اما باید ذکر کرد که این فرد، یک بازیکن کاملا نابینا است.

تقریبا تا دو ماه دیگر و در تاریخ ۲۰ مهر ماه سال ۱۳۹۷ مصادف با ۱۲ اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی، شاهد عرضه بازی Call of Duty: Black Ops 4 به عنوان جدیدترین نسخه این سری بازی خواهیم بود. بازیکنان و طرفداران زیادی منتظر انتشار این بازی جدید هستند و حتی با بازگشت دوباره این بازی به آینده و ورود تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته، به نظر نمی‌رسد که میزان فروش این بازی کاهش داشته باشد و حتی ممکن است از سایر نسخه‌های بازی هم، فروش بیشتری را تجربه کند.

در این بین، کاربران و طرفدارانی برای این سری بازی وجود دارند که می‌خواهند تحت هر شرایطی، به تجربه این بازی بپردازند و هر نوع محدودیتی، باعث نمی‌شود تا آن‌ها از خواسته خود کناره‌گیری کنند. در جریان همین موضوع، به تازگی اعلام شده است که یکی از کاربران این سری بازی که در واقع کاربر وب‌سایت یوتیوب است و وی را با نام کاربری tj the blind gamer می‌شناسند، توانسته بیشتر از ۷۶۰۰ نفر را در بازی Call of Duty: WWII از بین ببرد. اما اصل ماجرا از جایی شروع می‌شود که این فرد، کاملا نابینا بوده و نمی‌تواند هیچ چیزی را در گیم پلی بازی مشاهده کند.

طبق گفته‌های بازیکن TJ، وی قادر خواهد بود تا بر روی صداهای بازی و نوع آن‌ها به شدت دقت کند و بتواند به تجربه بازی بپردازد. او ساعت‌ها مشغول تجربه بازی Call of Duty: WWII و Black Ops 3 می‌شود و نه تنها به تجربه بخش آنلاین بازی می‌پردازد، بلکه در ادامه بخش زامبی بازی و Zombies Chronicles را هم بازی می‌کند. همچنین وی با استفاده از صداهای تولید شده توسط دستگاهی مانند Gobblegum، می‌تواند در تمامی نقشه‌های بازی مثل نقشه Nacht der Untoten به تجربه بازی بپردازد.

شاید بتوان گفت، TJ یکی از افرادی است که اگر ما او را نمی‌شناختیم و مشاهده نمی‌کردیم، نمی‌دانستیم که یک فرد تا چه حد ممکن است عاشق یک بازی باشد و ساعت‌ها و حتی مبلغ‌های زیادی را خرج یک عنوان کند. این بازیکن ۱۹ ساله بوده و در ایالت یوتا زندگی می‌کند. البته او از کودکی نابینا نبوده و در گذر زمان، توانایی خود را در دیدن از دست داده است. او در کم‌ترین سن بازی کردن را با سری بازی Call of Duty آغاز کرده و نقطه اوج آن در سن ۸ سالگی و در بازی Call of Duty: World at War رقم خورده است. همچنین او مدت‌ها بعد زمان زیادی را صرف تجربه بازی Modern Warfare 2 کرده است که در آن زمان، فقط چشم راست او به طور کامل کار می‌کرده و در واقع چشم چپ او، بسیار ضعیف شده بود. او تا زمان انتشار بازی Black Ops 2 فقط با کمک چشم راست ادامه داده تا اینکه توانایی دید خود را از دست داده و به طور کامل نابینا شد. اما تلاش‌های او برای بازی ادامه داشته و باز هم به سراغ بازی Black Ops 3 و نسخه WW2 رفته است.

او در ادامه به طور کامل راجب این موضوع توضیح داده است:

در زمانی که به طور کامل نابینا شدم و توانایی بینایی خود را از دست دادم، بدون شک تجربه بازی Call of Duty کار سخت و حتی غیرممکنی به شمار می‌رفت. در آن زمان به این موضوع عادت نداشتم که می‌بایست به طور حرفه‌ای و با دقت بسیار زیاد، از صداها و هدست مخصوص استفاده کنم، البته با گذر زمان توانستم این کار را انجام دهم. تنظیمات و برخی از Perk های بازی Black Ops 3 به صورتی طراحی شده‌اند که می‌توانند نیازهای اولیه یک فرد نابینا را برطرف سازند. برای مثال با استفاده از ویژگی Awareness، می‌توانیم صدای پای دشمن و تمامی حرکات او را با دقت حس کنیم. حس ششم یا Sixth Sense، نوعی صداهای خاص را برای نابینایان تولید می‌کند تا بتوانیم بهتر با محیط اطراف ارتباط برقرار کنیم. در نهایت قابلیت Tracker هم بسیار مفید خواهد بود.

در ادامه TJ توانسته از دستیار صوتی هوشمند آمازون با نام الکسا (Alexa) که به بازی Call of Duty اضافه شد، کمک‌های زیادی بگیرد. در واقع کاربر قادر خواهد بود تا با کمک این دستیار که برای افراد دارای محدودیت مفید است، دستورهای مختلفی را به بازی انتقال دهد. برای مثال او می‌تواند به بازی اعلام کند که میزان پیشرفت وی و امتایازات او را با دقت اعلام و مشخص کند. هنگامی که یکی از دوستان او برای آنلاین بازی کردن آماده می‌شود، به وی اطلاع داده شود و یا او را در بعضی از قسمت‌های گیم پلی بازی، راهنمایی کند.

البته بازیکن TJ، در ادامه یک سری خواسته و پیشنهاد هم برای شرکت اکتیویژن (Activision) دارد تا میزان امکانات و کارهایی که افراد دارای محدودیت دارند، گسترش پیدا کند:

خواستار این هستم که تعدادی Perk و یا تنظیمات جدید و خاص، برای حالت‌های Objective اضافه شود و البته این تنظیمات همیشگی باشد. برای مثال تگ‌های Kill Confirmed، پرچم‌های Capture the Flag، نقطه‌های مهم و بمب‌گذاری Demolition و Search and Destroy نقشه به گونه ای به بازیکن اعلام شود. در صورتی که این قابلیت‌ها به بازی اضافه شود، ما بهتر می‌توانیم به تجربه بازی بپردازیم و از این اعلانات مختلف، با خبر شویم‌.

اما یکی از خواسته‌های مهم و در واقع اصلی بازیکن TJ، این است که توضیحات و نوشته‌های مختلف بازی که باید با مشاهده آن‌ها، به دنبال درک آن‌ها برویم، در بازی به صورت صوتی هم وجود داشته باشند و برای فرد نابینا خوانده شود. به این صورت دیگر نیاز نیست یک نفر دیگر در کنار وی باشد و توضیحات مربوطه را بخواند و یا در دیگر قسمت‌ها او را راهنمایی کند. یا حتی وقتی یک اسلحه جدید باز می‌شود، فرد قصد دارد تا توضیحات بیشتری راجب آن بداند، پس باید به نوعی این توضیحات برای او اعلام شود.

سپس شاهد تشکر ویژه TJ از Treyarch بابت کیفیت بالای بسته Zombies Chronicles بودیم که به نظر می‌رسد در بخش صوتی، بسیار موفق بوده و توانسته فضایی کاربردی را برای فرد نابینا طراحی کند. او امیدوار است که در آینده، باز هم این بازی از چنین امکانات و کیفیت صوتی بالایی برخوردار شود.

طبق گفته TJ، هدف مهم و نهایی او در بازی، از بین بردن بیشتر از ده هزار نفر است که او تا به حال نشنیده فرد نابینای دیگری، توانسته باشد تا این مقدار نفر را در بازی نابود کرده باشد. وی همچنین رسیدن به سطح Master Prestige در بازی Call of Duty: WWII را در راس اهداف خود قرار داده و می‌خواهد به عنوان اولین نابینا به آن دست یابد.

تجربه بازی Call of Duty تنها کار او نبوده و در بعضی اوقات به تجربه بازی Diablo III هم می‌پردازد و به گفته او، افراد نابینا می‌توانند این بازی را به راحتی بازی کنند.

