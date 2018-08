Devolver Digital قبل از مراسم Pax East از سه بازی جدید رونمایی خواهد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، مراسم Pax East از تاریخ 31 آگوست(9 شهرویر) تا 3 سپتامبر(12 شهریور) در آمریکا و شهر سیاتل جریان خواهد داشت و به طور حتم چندین سازنده خوش آوازه در حال آماده شدن برای این مراسم هستند. tinyBuild Games چندی پیش حضور خود را در این مراسم تایید کرد و همچنین به نظر می‌رسد شاهد یک کنفرانس مستقل از آن‌ها باشیم. حال شرکت Devolver Digital اعلام کرده است که چندین بازی مستقل جدید را تا زمان مراسم معرفی خواهد کرد و در طول مراسم اطلاعات تکمیلی از بازی‌های خود به عموم مردم منتقل خواهد کرد.

با این که این ناشر در حال حاضر عناوین خلاقانه و موردانتظاری مانند The Messenger، Serious Sam 4: Planet Badass، My Friends Pedro و Wolf Metal Chaos XD را دست ساخت دارد، با توجه به اعلانات اخیر، در این ماه سه بازی جدید دیگر به این لیست اضافه خواهند شد.

توییت جدید Devolver Digital از این قرار است:

"ما باید تا قبل از Pax East از سه بازی جدید دیگر رونمایی کنیم."

اگرچه ما هنوز کوچکترین اطلاعاتی از این عناوین جدید نداریم اما انتظار می‌رود این ناشر از بازی‌های مستقل خلاقانه جدیدی رونمایی کند. به احتمال زیاد این توییت بدان معنا است که بازی‌های جدید در طول نمایشگاه Pax East قابل بازی خواهند بود.

نظر شما در این باره چیست؟ در مورد بازی‌های جدید این ناشر هیجان زده‌اید؟

منبع متن: pardisgame