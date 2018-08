نقدها و نمرات بازی Madden NFL 19 منتشر شد

بازی Madden NFL 19 طی روزهای آینده رسما عرضه می‌شود و حال به تازگی نقدها و نمرات این بازی نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت. در میان بازی‌های ورزشی شرکت الکترونیک آرتس پس از سری FIFA، بازی فوتبال آمریکایی یا همان Madden را می‌توان محبوب‌ترین بازی ورزشی این شرکت به شمار […]

بازی Madden NFL 19 طی روزهای آینده رسما عرضه می‌شود و حال به تازگی نقدها و نمرات این بازی نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت.

در میان بازی‌های ورزشی شرکت الکترونیک آرتس پس از سری FIFA، بازی فوتبال آمریکایی یا همان Madden را می‌توان محبوب‌ترین بازی ورزشی این شرکت به شمار آورد که هر ساله طرفداران مشتاق معرفی و عرضه‌ی نسخه‌ی جدیدی از این سری هستند. در سال ۲۰۱۸ نیز به مانند هر سال شاهد عرضه‌ی نسخه‌ی جدیدی از این سری با نام Madden NFL 19 هستیم. این بازی به مانند گذشته توسط استودیوی Tiburon ساخته شده و دومین نسخه‌ای است که با موتور گرافیکی قدرتمند فراست‌بایت توسعه می‌یابد. به گفته‌ی سازندگان در توسعه‌ی این بازی از تکنولوژی Real Player Motion استفاده شده است. این تکنولوژی باعث می‌شود تا انیمیشن‌های بازی روان‌تر و کیفیت بهتری داشته باشند. گذشته از بخش Ultimate Team و اضافه شدن ویزگی‌های جدیدی از جمله نبردهای انفرادی به این بخش، مطمئناً بازی‌بازان بی صبرانه منتظر تجربه‌ی قسمت دوم از بخش داستانی این سری یعنی Longshot Homecoming هستند. در قسمت دوم با مراجراجویی‌های جدید Devin Wade در لیگ ملی فوتبال آمریکا(NFL) همراه خواهیم بود.

به تازگی نقدها و نمرات بازی Madden NFL 19 نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت:

Hardcore Gamer 9/10

اعمال تغییرات در گیم‌پلی و بخش Franchise، تجربه‌ی بازی را متنوع و تازه‌تر ساخته و بهبود کیفیت بصری بازی نیز باعث شده است تا Madden NFL 19 به تجربه‌ی کاملی تبدیل شود. اگرچه همچنان مشکلاتی در زمینه‌ی گیم‌پلی و دفاع از توپ وجود دارد اما استفاده از تکنیک Real Motion برای شبیه سازی جرکات بازیکنان اندکی به رفع این مشکلات کمک کرده و روش‌های جدیدی را برای دفع توپ و شادی پس از گل امکان پذیر می کند. بخش داستانی بازی بسیار سرگرم کننده است در حالی‌که بخش Ultimate Team نیز ویژگی‌های و بخش‌‎های جدیدی را به بازی‌بازان ارائه می‌دهد. طرفداران سر‌سخت سری Madden مطمئناً تغییرات و بهبود‌های به وجود آمده در نسخه‌ی جدید را تحسین خواهند کرد اما افرادی که هنوز در تجربه‌ی این بازی و خوب بودن آن شک دارند، بهتر است قبل از هر گونه قضاوت در مورد این بازی آن را یک بار تجربه کنند.

GamesRadar+ 9/10

یک کام‌بک فوق العاده برای یک سری ورزشی که سالانه عرضه می‌شود و یکی از بهترین نسخه‌های سری Madden در طول این سال‌ها

IGN ۸٫۹/۱۰

مهم‌ترین ویژگی Madden NFL 19 این است که بر خلاف نسخه‌های قبلی دیگر شاهد یک بازی تکراری نیستیم که بازی به بازی تجربه‌ی آن را سخت‌تر می‌کرد. با اضافه شدن Real Motion، حرکات بازیکنان و انیمیشن‌ها در بازی روان‌تر بوده و کیفیت بهتری دارند. به علاوه قابلیت‌های شخصی‌سازی فراوانی که در بخش Franchise وجود دارند بازی را بیش از پیش واقع گرایانه‌تر می‌سازند. سری Madden هم اکنون در بهترین جایگاه خود قرار دارد.

PlayStation LifeStyle ۸٫۵/۱۰

بازی در بسیاری از جنبه‌ها قدم رو به جلوی بزرگی بوده است که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به کنترل‌های بهتر و واقعی‌تر، روش‌های جدید برای تعامل با ترکیب در بخش Farnchise و ویژگی‌های جدید اضافه شده به بخش Ultimate Team اشاره کرد. اگرچه گاهی اوقات مشکلاتی به خصوص در رابطه با فیزیک بازی مشاهده می‌شود اما همچنان Madden NFL 19 با فاصله بهترین شبیه‌ساز فوتبال آمریکایی بر‌روی کنسول‌ها است.

Game Informer 8/10

Madden 19 ویزگی‌های آن‌چنان برجسته‌ای ندارد که من را به خود جذب کند. برخی از ویژگی‌های جدید بازی نیز آن‌طور که امیدوار بودم درست از آب در نیامده‌ و بسیاری از مشکلات دیگر نیز هنوز برطرف نشده‌اند اما من همچنان به دلیل گیم پلی شگفت انگیز و تجربه ای که این بازی از ورزش فوتبال آمریکایی ارائه می‌‎دهد، به تجربه‌ی آن ادامه خواهم داد.

USgamer 7/10

Madden 19 برای دومین بار توسط موتور فراست بایت توسعه می‌یابد و اگرچه گاهی اوقات مشکلات جزیی را به همراه دارد اما تجربه‌ی با ثباتی است. بهبودهای اعمال شده در انیمیشن‌ها و بخش Fracnhise بسیار برجسته‌اند اما بخش Longshot: Homecoming نسبت به سال گذشته یک قدم رو به عقب به حساب می آید. بهبودها و تغییرات اعمال شده در بازی اگرچه جالب اما بسیار کلی بوده و به گونه‌ای هستند که شاید فقط طرفداران سر سخت این سری را راضی کند.

We Got This Covered 7/10

تغییرات و بهبود‌های حاصل شده در بازی Madden NFL 19 باعث نمی‌‌شوند تا حتما این بازی را تهیه کنیم اما همچنان بهترین نسخه‌ی این سری به حساب می‌آید.

بازی Madden NFL 19 در تاریخ جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ (۱۰ آگوست ۲۰۱۸ میلادی) برای کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

بازی Madden NFL 19 در تاریخ جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ (۱۰ آگوست ۲۰۱۸ میلادی) برای کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa