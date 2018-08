دیوالور دیجیتال قبل از رویداد PAX، از سه بازی جدید رونمایی خواهد کرد

تنها سه هفته به رویداد PAX West که در تاریخ ۹ شهریور ماه (۳۱ آگست) سال جاری و در سیاتل آمریکا برگزار می‌شود، باقی مانده است و توسعه‌دهندگان متعددی برای شرکت در این رویداد اعلام حضور کرده‌اند. به تازگی نیز شرکت دیوالور دیجیتال (Dvolver Digital)، پیوستن خود به جمع دیگر شرکت‌کنندگان این رویداد را تائید کرده […]

تنها سه هفته به رویداد PAX West که در تاریخ ۹ شهریور ماه (۳۱ آگست) سال جاری و در سیاتل آمریکا برگزار می‌شود، باقی مانده است و توسعه‌دهندگان متعددی برای شرکت در این رویداد اعلام حضور کرده‌اند. به تازگی نیز شرکت دیوالور دیجیتال (Dvolver Digital)، پیوستن خود به جمع دیگر شرکت‌کنندگان این رویداد را تائید کرده است.

دیوالور دیجیتال در حال حاضر چندین بازی معرفی شده‌ی قابل توجه مانند My Friend Pedro, The Messenger, Serious Sam 4: Planet Badass و Wolf Metal Chaos XD را در دست توسعه دارد ولی به‌ نظر می‌رسد که به زودی سه بازی جدید دیگر را به فهرست لاین‌آپ خود اضافه کنند. این شرکت در صفحه‌ی رسمی خود در توییتر اعلام کرد:

دنگ! ما قبل از رویداد PAX از سه بازی [جدید] رونمایی خواهیم کرد.

البته هنوز مشخص نیست که این سه بازی، چه بازی‌هایی هستند اما احتمال می‌رود از سوی توسعه‌دهندگان کوچک مستقل و در سبک اکشن سنگین معروف عناوین دیوالور دیجیتال باشند. این توییت همین‌طور نشان می‌دهد که سه بازی یاد شده احتمالاً در رویداد PAX West و در غرفه‌های دیوالور دیجیتال قابل بازی خواهند بود و این شرکت از این رویداد برای آغاز تبلیغات عناوین جدید خود بهره خواهد برد.

منبع متن: gamefa