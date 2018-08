نقد و بررسي بازی Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War

"به قلم علیرضا محزون"

بدون شك بايد 4X را يكي از محبوب‌ترين و در عين حال عميق‌ترين زيرژانرهاي سبك استراتژي دانست. چهار كلمه‌ي eXplore، eXpand، eXploit و eXterminate به معناي كاوش، گسترش، استخراج و انهدام كه 4X نيز از حرف دوم اين كلمات وام گرفته شده است خميرمايه‌ي اصلي اين ژانر را تشكيل مي‌دهند. در اين سبك بازي‌ها، كنترل يك امپراتوري به شما داده مي‌شود. شايد در آغاز بازي مناطق تحت كنترل شما بسيار كوچك باشند اما با جستجوي نقاط مختلف نقشه، پيدا كردن منابع حياتي، ساخت و ساز، توليد نيروهاي جنگي و شكست رقيبان مي‌توانيد قلمرو خود را گسترش دهيد و به پيروزي نهايي در بازي دست يابيد. با افت نسبي سري Civilization كه به نوعي نماد ژانر 4X است حالا اين فرصت نصيب استوديوهاي بازي‌سازي ديگر شده است تا با عرضه‌ي بازي‌هاي خود بخشي از طرفداران اين سبك را به سوي خود بكشانند. استوديوي Proxy Studios نيز يكي از همين استوديوهاي بازي‌سازيست كه عنوان Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War را در ژانر 4X عرضه كرده است.

در پيش‌نمايشي كه چندي قبل از بازي ارائه كرديم سعي نموديم تا براساس تجربه‌ي خود از نسخه‌ي دمو نگاهي اجمالي به بازي بياندازيم. در ادامه قصد داريم تا بازي را به صورت دقيق‌تر و جامع‌تر مورد بررسي قرار دهيم.

عنوان Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War همان‌طور كه از نامش برمي‌آيد در دنياي Warhammer روايت مي‌شود. سياره‌ي Gladius Prime پس از يك دوران آرام حالا درگير يك جنگ بزرگ شده است؛ جنگي كه در آن چهار گروه اصلي شركت دارند. اين گروه‌ها عبارتند از: جنگجويان فضايي (Space Marines)، ارك‌ها (Orks)، نكرون‌ها (Necrons) و سربازان امپراتوري (Astra Militarum). بازي به شما امكان انتخاب يكي از اين گروه‌ها را مي‌دهد. هر كدام ار اين گروه‌ها قابليت‌ها و ويژگي‌هاي منحصر به فردي دارند كه باعث مي‌شوند تا حدودي تنوع در گيم‌پلي به وجود آيد.

در بازي همه چيز در جنگ خلاصه مي‌شود. به عبارت ديگر خبري از سياست، داد و ستد، اتحاد، مذهب و چيز‌هاي از اين قبيل كه پاي ثابت بسياري از بازي‌هاي 4X هستند نيست. سازندگان سعي كرده‌اند تا خلا موارد ذكر شده را با تنوع بخشيدن به نيروهاي رزمي جبران كنند. بازي به شما امكان ساخت طيف وسيعي از نيروهاي پياده‌ي سبك و سنگين و ماشين‌آلات جنگي را مي‌دهد. هر چند تمركز بر جنگ در Relics of War باعث تمايز آن از بازي‌هاي 4X ديگر شده اما آسيب‌هاي جدي نيز به آن رسانده است. براي مثال صرف‌ نظر از گروهي كه انتخاب كرده‌ايد بازي پس از مدتي تكراري مي‌شود چون تنها هدف شما نابودي دشمنان است.

براي پيروزي در Relics of War دو راه پيش روي شما قرار دارد: عمل به هدف‌ها و دستوراتي كه به صورت فصل فصل در اختيارتان قرار مي‌گيرد يا نابودي تمام گروه‌هاي رقيب. اين دستورات براي هر كدام از گروه‌ها منحصر به فرد هستند و مي‌توانند شامل ساخت يك ساختمان، به خدمت گرفتن يك Hero يا تصاحب يك نقطه از نقشه باشند. علاوه بر گروه‌هاي رقيب، سياره‌ي Gladius Prime محل زندگي موجودات عجيب و غريبي نيز هست؛ موجوداتي كه گاهي از يك محل خاص در نقشه محافظت مي‌كنند. قطعا براي پيروزي در بازي شما بايد با بسياري از اين موجودات دست و پنجه نرم كنيد. يكي از نكات مثبت بازي هوش مصنوعي دشمنان شماست. آن‌ها در اكثر موارد به خوبي مي‌دانند كه به كدام نيروهاي شما حمله كنند، چه وقت از موضع خود عقب‌نشيني نمايند و يا چگونه شما را محاصره كنند. اين هوش مصنوعي خوب دشمنان باعث شده است كه بازي اصلا ساده نباشد و اگر شما بدون برنامه به دشمنان حمله كنيد بايد منتظر نابودي تمام نيروهايتان باشيد.

همانند ساير بازي‌هاي 4X، در اين بازي نيز مديريت منابع از اهميت بالايي برخوردار است. براي بدست آوردن اين منابع بايد ساختمان‌هاي مخصوصي بسازيد و يا نقاط مشخصي را بر روي نقشه تصاحب كنيد. در طول بازي بايد تمام سعي شما بر توليد منابع به مقدار كافي باشد. با توجه به وجود پارامترهاي ديگر در يك شهر مانند جمعيت و وفاداري و تاثير هر كدام از آن‌ها بر ميزان توليد منابع، گاهي تعادل برقرار كردن بين همه‌ي اين موارد كار ساده‌اي نيست. به نظر نگارنده اگر سازندگان تاثيرگذاري منابع و پارامترها بر يكديگر را محدود مي‌كردند يا آن‌ها را به گروه‌هاي مجزا تقسيم مي‌كردند مديريت آن‌ها بهتر و كارآمدتر مي‌شد.

مانند اكثر بازي‌هاي استراتژي در Relics of War نيز بخش آموزشي چندان چنگي به دل نمي‌زند. در واقع بازي سعي مي‌كند با نمايش نوشته‌هايي مكانيزم‌هاي مختلف را براي گيمر توضيح دهد. اما اين نوشته‌ها براي يادگيري مكانيزم‌ها اصلا كافي نيستند و از طرف ديگر سازندگان گاهي فراموش مي‌كنند كه گيمرها علاقه‌اي به خواندن نوشته‌هاي طولاني در طي بازي ندارند. علي‌رغم همه‌ي اين مشكلات، يادگيري Relics of War با توجه به حذف مكانيزم‌هاي مربوط به سياست، داد و ستد و ... و تمركز بر جنگ كار چندان مشكلي نيست به خصوص اگر تجربه‌ي سري Civilization را هم داشته باشيد.

در بازي شهر‌ها متمركز هستند و به صورت اتوماتيك گسترش نمي‌يابند. به عبارت ديگر اگر شما قصد ساخت يك ساختمان جديد را داشته باشيد ابتدا بايد يك Tile را در مجاورت شهر تصاحب كرده و سپس ساختمان خود را در آن Tile بنا كنيد. علاوه بر اين به جز نكرون‌ها بقيه‌ي گروه‌هاي قابل بازي تنها امكان ساخت يك شهر را در نقشه‌ي بازي دارند. اين محدوديت در بازي كمي عجيب به نظر مي‌رسد چون با يكي از ويژگي‌هاي اصلي بازي‌هاي 4X يعني گسترش قلمرو در تضاد است و حس ايجاد يك امپراتوري بزرگ و قوي را در طول بازي مخدوش مي‌كند. اين محدوديت خود به خود باعث بروز برخي محدوديت‌هاي ثانوي ديگري نيز شده است. براي مثال ايجاد نيروهاي جنگي در شهر تحت كنترلتان در يك گوشه‌ي نقشه و فرستادن آن به گوشه‌ي ديگر نقشه ممكن است چندين Turn طول بكشد.

طراحي محيط در بازي Relics of War زيباست و سازندگان موفق شده‌اند تا حس يك دنياي درگير در جنگ را به خوبي به گيمر منتقل كنند. علاوه بر محيط بازي، طراحي كاراكترها و ساختمان‌ها نيز از كيفيت خوبي برخوردار است. موسيقي بازي نيز كه البته براي هر كدام از گروه‌ها متفاوت است به فضاسازي بازي كمك زيادي مي‌كند. يكي از معدود ايرادات محيط بازي، عدم امكان چرخش دوربين و ديدن زواياي متفاوت ساختمان‌ها، نيروهاي جنگي و به طور كلي فضاي بازي است.

بازبيني تصويري

شهرها در بازي متمركز هستند و امكان ساخت بيش از يك شهر وجود ندارد

با تصاحب برخي مكان‌ها در بازي مي‌توانيد ميزان توليد منابع خود را افزايش دهيد يا از امكانات خاص بهره ببريد

هدف‌هايي كه انجام دادن آن‌ها يكي از راه‌هاي رسيده به پيروزي در بازي است

طراحي كاراكترها به خصوص Heroها در بازي به خوبي انجام شده است

وقتي دو گروه رقيب در مقابل هم صف‌آرايي مي‌كنند

نکات مثبت

هوش مصنوعي خوب دشمنان

امكان توليد طيف وسيعي از نيروهاي رزمي

طراحي خوب نيروها و محيط بازي

موسيقي خوب

نکات منفی

تكراري شدن بازي پس از مدتي

ناكارآمدي بخش آموزشي

عدم امكان چرخش دوربين

عدم امكان ايجاد بيش از يك شهر براي اكثر گروه‌ها

سخن آخر

عنوان Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War تلاش مي‌كند تا يك بازي 4X سرگرم‌كننده، چالش‌برانگيز و متفاوت باشد. بازي تا حدود زيادي به اين هدف دست مي‌يابد، هرچند حذف بسياري از ويژگي‌هاي يك بازي 4X مانند سياست، اتحاد و داد و ستد آسيب‌هاي جدي به آن رسانده است كه شايد مهم‌ترين آن‌ها افتادن بازي به دام تكرار باشد.

Verdict

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War tries to be an entertaining, challenging, and different 4X strategy. It has almost achieved this goal. Nevertheless, the lack of politics, economics, alliance, and other 4X features are some drawbacks causing the game to become repetitive after a while

Score: 7

