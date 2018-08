نسل هشتم کنسول‌ها هم اکنون روبه اتمام است و در آینده‌ای نه چندان دور تنها چیزی که از آن باقی می‌ماند، خاطرات تلخ و شیرینی است که در آن برایمان رقم خورده است. چندی پیش ما مقاله‌ای را با نام به یادآوری سال 1998: بازی‌هایی که امسال 20 ساله می‌شوند منتشر کردیم، اما باید بدانید که در آینده ممکن است به جای سال 1998، سالی از سال‌های نسل هشتم در آن عبارت جای بگیرند.

یکی از مهم‌ترین دلایلی که ما را مجاب به خرید یک کنسول نسل هشتمی کرد، قطعا بازی‌های با کیفیتی است که برای آن منتشر شد. ما در این نسل شاهد کریتوسی جدید در God of War بودیم که دیگر از خشم افراطی‌اش خبری نبود، به همراه بیگ باس به دل صحرا و بیابان زدیم و در نقش مستر چیف باری دیگر به جنگ‌های فضایی رفتیم. علاوه بر آن شاهد ظهور قهرمانان دوست داشتنی جدیدی همچون الوی در Horizon: Zero Dawn بودیم که قطعا جزو نمادهای آینده‌ی PlayStation است. در تمام این بازی‌های نامبرده شده این نکته وجود دارد: هیچ کدام از این بازی‌ها یکدفعه به اینچنین جایگاهی نرسیدند.

God of War مجموعه‌ای بود از تلاش و تجربه‌ی استودیوی Santa Monica که توانست عناصر جدیدی را به یک بازی Hack and Slash بیفزاید، Santa Monica یکی از ماهرترین Hack and Slashسازان تاریخ است. علاوه بر آن Metal Gear Solid V: The Phantom Pain هم نتیجه‌ی تلاش‌های چندین و چند ساله‌ی هیدئو کوجیما بود که در اثر ساخت شاهکارهایی در سبک مخفی کاری به وجود آمده است.





اما آیا این موارد در باره‌ی بازی‌ای مانند Horizon: Zero Dawn هم صدق می‌کند؟ استودیوی Guerrilla Games سال‌های زیادی را برای ساخت سری شوتر اول شخص دوست داشتنی Killzone صرف کرد. اما در نهایت اعضای این استودیوی به سراغ ساخت یک عنوان نقش آفرینی اکشن رفتند. بسیاری از افراد فکر می‌کردند که Horizon: Zero Dawn تبدیل به یک شکست بزرگ خواهد شد، اما در نهایت شاهد یک بازی بسیار دوست داشتنی بودیم. این بازی قطعا بهترین در سبک خود نیست، اما با اینحال جزو دل رباترین بازی‌ها است. به طوری که منتقد COGconnected از آن به عنوان یک حرکت موزون جادویی و حماسی بین 2 ژانر فانتزی و علمی تخیلی نام می‌برد و آن را مهم‌ترین دست آورد Guerrilla Games می‌داند. Horizon: Zero Dawn را شاید بتوان جزو مترادف‌های کلمه‌ی ریسک دانست.





این جریان انقلابی، همچنین باعث شد تا در آن سوی میدان Microsoft هم دست به کار شود. Playground Games که هم اکنون جزو بهترین سازندگان بازی‌های ریسینگ است و سری شایسته‌ی Forza Horizon 3 در کارنامه‌اش دیده می‌شود، اکنون با گسترش تیم خود به سراغ یک بازی نقش آفرینی رفته تا شانس خود را در آن محک بزند. نکته‌ای که باعث می‌شود به این بازی بسیار امیدوار شویم این است که این تیم توانست با Forza Horizon 3 ثابت کند که در کار ساخت یک بازی جهان باز پویا و پرجزئیات بسیار ماهر است.





بد نیست در میان بازی‌های پر ریسک کمی هم از سری‌های قدیمی و سن و سال دار بگوییم. Resident Evil 7 یکی از بزگترین قدم‌های Capcom برای احیای یکی از مهم‌ترین سری‌های خود بود. سری Resident Evil تقریبا در تمام نسخه‌ها از دوربین سوم شخص استفاده می‌کرد و تنها در چند نسخه‌ی فرعی از آن شاهد استفاده از دوربین اول شخص بودیم. اما اینبار دوربین اول شخص به یک نسخه‌ی اصلی از این سری آمد و عده‌ی زیادی را به این فکر انداخت که این بازی تنها یکی دیگر از کلون‌های عنوان Silent Hills P.T است، با اینحال این نسخه توانست سری Resident Evil را وارد یک جریان تازه کند و با استفاده از حس اصلی نسخه‌ی کلاسیک آن، باری دیگر جایگاه ترس را در این سری نشان دهد.

نظر شما چیست؟ به نظر شما چه بازی‌هایی در نسل هشتم ریسک بالایی را به جان خریدند؟ آیا موافق این موضوع هستید که سازندگان باید ساخت بازی‌های جدید را امتحان کنند؟ یا معتقد هستید که آن‌ها باید در سبکی که متخصصش هستند بازی بسازند؟ لطفا تحلیل‌های خود در این رابطه از طریق بخش کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame