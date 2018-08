جزئیات سیزن پس بازی We Happy Few منتشر شد

بازی مورد انتظار We Happy Few به عرضه خود بررروی تمامی پلتفرم‌ها نزدیک شده است و به همین جهت استودیوی Compulsion Games (که اخیراً توسط مایکروسافت خریداری شده است و دیگر یک استودیوی فرست پارتی برای ردموندی‌ها محسوب می‌شود) نخستین جزئیات از برنامه‌های خود برای محتویات پس از عرضه این عنوان را منتشر کرده است. […]

بازی مورد انتظار We Happy Few به عرضه خود بررروی تمامی پلتفرم‌ها نزدیک شده است و به همین جهت استودیوی Compulsion Games (که اخیراً توسط مایکروسافت خریداری شده است و دیگر یک استودیوی فرست پارتی برای ردموندی‌ها محسوب می‌شود) نخستین جزئیات از برنامه‌های خود برای محتویات پس از عرضه این عنوان را منتشر کرده است.

نخست از همه، حالت سندباکس قابل سفارشی‌سازی به صورت رایگان در دسترس قرار خواهد گرفت. همچنین استودیوی Compulsion Game اطلاعات بیشتری از سیزن پس (Season Pass) این بازی منتشر کرده که در حال حاضر از طریق نسخه Deluxe Edition بازی We Happy Few قابل خریداری است. افرادی که تمایل به خرید این سیزن پس به صورت جداگانه دارند می‌توانند پس از انتشار این بازی آن را به صورت جداگانه از فروشگاه‌های دیجیتالی خریداری و دانلود کنند.

اطلاعات منتشر شده از محتویات پس از عرضه بازی We Happy Few به شرح زیر است:

این به‌روزرسانی رایگان حالت بی‌نهایت را در جهانی که خودتان مطابق با خواسته‌تان (بزرگتر، کوچکتر، خطرناک‌تر، غذای کمتر، Wellies بیشتر و…) آن را شخصی‌سازی می‌کنید، اضافه می‌کند. شما می‌توانید برخی از قوانین این بازی را شخصی‌سازی کنید که از جمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: انتخاب بازی در نقش Wellie (حالت Wellie !). این حالت، جهان سندباکسی که در روزهای نخست معرفی بازی We Happy Few به نمایش درآمد را بازمی‌گرداند.

سیزن پس این بازی که از طریق نسخه We Happy Few Deluxe Edition قابل دسترسی است، شامل سه داستان مختلف در شهر ولینگتون ولز (Wellington Wells) می‌شود. این سه داستان به شرح زیر هستند:

Roger & James in: They Came From Below!

راجر (Roger) پیشگام و جیمز (James) بی‌پروا تنها برای کشف تکنولوژی عجیب و غریب و تهدید وحشتناکی، به ماجراجویی و جستجوی عشق می‌پردازند. همه چیز آنطور که به نظر می‌رسند، نیستند یا دقیقاً همانطور هستند که به نظر می‌رسند؟

Lightbearer

داستان نیک لایت‌بیریر (Nick Lightbearer) هنرمند شناخته شده راک ولینگتون ولز را روایت می‌کند. اما چه چیزی او را این چنین شناخته شده کرده است؟ به اواخر نمایش عمو جک ملحق شوید تا متوجه این قضیه شوید.

We All Fall Down

مشابه همه ماسک‌های خوشحالیِ خوش پوش، همه افراد جامعه در روکش‌های خود شکاف ایجاد می‌کنند.اما این به آن معنا نیست که شما باید کثیفی گذشته را پاک کنید. درست است؟ در حقیقت « pops a Joy pill»!