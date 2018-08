برای به پایان رساندن عنوان We Happy Few به 20 ساعت زمان نیاز خواهید داشت

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook، سازنده انگلیسی، Compulsion Games، تایید کرد که عنوان عجیب و غریب اکشن ماجراجویی شبه BioShock آن‌ها، We Happy Few، تقریبا 20 ساعت گیمپلی خواهد داشت.

خبر مدت زمان گیمپلی بازی از طریق GameInformer و از زبان تولید‌کننده بازی، "سم آبوت"، در فضای مجازی پخش شد. با توجه به گفته‌ها، بازی به طور کلی چه از نظر طول گیمپلی و چه از نظر مکانیک‌ها نسبت به سال 2016 که از طریق "دسترسی زودهنگام" منتشر شد تغییر کرده است.

با توجه به صحبت‌های آبوت، در بازی We Happy Few دستورالعمل‌ها به صورت خاصی تولید خواهند شد که باعث می‌شود تجربه این عنوان برای همه بازیکنان یکسان نباشد و هر شخص محتوای تازه و متفاوتی دریافت کند. به طور مثال یک بازیکن در طول بازی ممکن است با یک سری ماموریت‌های جانبی خاص مواجه شود و بازیکن دیگر ماموریت‌های جانبی متفاوت‌تری دریافت کند.

این سیستم "تولید دستورالعمل" باعث شده است بازی به یک تجربه منحصر به فرد متنوع تبدیل شود، چیزی که در هر بازی معمولی شاهدش نبوده‌اید. البته تیم سازنده از اشتباهات و کمبودهای نسخه "دسترسی زودهنگام" درس گرفته است و این‌بار یک تجربه 20 ساعته متنوع و جالب را ارائه خواهد کرد.

همچنین تیم سازنده اعلام کرد که از منظر طراحی روایتی نیز نسبت به نسخه "دسترسی زودهنگام" پیشرفت زیادی انجام شده است تا بازی تا حد امکان به تریلر رونمایی شده در E3 2016 نزدیک و نزدیک‌تر شود.

We Happy Few در تاریخ 10 آگوست امسال(19 مرداد) برای سه پلتفرم PS4، Xbox One و PC به انتشار خواهد رسید.

منبع متن: pardisgame