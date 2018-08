لیست هفتگی عناوین مورد انتظار فامیتسو

مانند هر هفته، مجله‌ی فامیتسو جدید‌ترین لیست عناوین مورد انتظار خود را منتشر کرده است؛ این لیست بر اساس رأی گیری انجام شده بین خوانندگان این مجله بدست آمده است. با ما همراه باشید تا مروری بر آن‌ داشته باشیم. راستش را بخواهید، تعداد هفته‌هایی را که دو عنوان بشدت مورد انتظار اسکوئر انیکس یعنی Final Fantasy VII […]

مانند هر هفته، مجله‌ی فامیتسو جدید‌ترین لیست عناوین مورد انتظار خود را منتشر کرده است؛ این لیست بر اساس رأی گیری انجام شده بین خوانندگان این مجله بدست آمده است. با ما همراه باشید تا مروری بر آن‌ داشته باشیم.

راستش را بخواهید، تعداد هفته‌هایی را که دو عنوان بشدت مورد انتظار اسکوئر انیکس یعنی Final Fantasy VII Remake و Kingdom Hearts III پشت سر هم در رتبه‌های اول و دوم قرار گرفته‌اند، فراموش کرده‌ایم.

اگر از آن دو عنوان بگذریم، به بازی فوق‌العاده محبوب و مورد انتظار نینتندو سوییچ یعنی Super Smash Bros. Ultimate می‌رسیم. همچنین از دیگر نامزد‌های بازی‌های نینتندو سوییچ باید به عنوان هک اند اسلش جذاب Bayonetta 3 و نقش آفرینی ژاپنی متفاوت Shin Megami Tensei V اشاره کنیم.

از طرفی دیگر، طبق فهرست منتشر شده، به نظر می‌رسد که کنسول‌های دستی پلی‌استیشن ویتا و نینتندو ۳DS در کشور ژاپن همچنان محبوب هستند. عنوان Persona Q2 و Etrian Odyssey X از عناوین مورد انتظار کنسول ۳DS محسوب می‌شوند. در نهایت باید ذکر کنیم که بازی‌های Soulcalibur 6، Resident Evill 2 و نسخه بازسازی شده نسخه اول و دوم مجموع Shenmue نیز در فهرست دیده می‌شوند.

شما می‌توانید این فهرست را در ادامه مشاهده کنید (رأی گیری از تاریخ ۲۱ الی ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ انجام شده است)

۱٫ [پلی‌استیشن ۴] Final Fantasy VII Remake – ۷۲۶ votes

۲٫ [پلی‌استیشن ۴] Kingdom Hearts III – ۶۲۳ votes

۳٫ [نینتندو سوییچ] Super Smash Bros. Ultimate – ۶۰۱ votes

۴٫ [پلی‌استیشن ۴] Warriors Orochi 4 – ۳۳۴ votes

۵٫ [پلی‌استیشن ویتا] Romancing SaGa 3 – ۲۹۵ votes

۶٫ [نینتندو سوییچ] Shin Megami Tensei V – ۲۷۴ votes

۷٫ [پلی‌استیشن ۴] God Eater 3 – ۲۷۲ votes

۸٫ [۳DS] Etrian Odyssey X – ۲۶۴ votes

۹٫ [۳DS] Persona Q2 – ۲۶۲ votes

۱۰٫ [نینتندو سوییچ] Bayonetta 3 – ۲۴۴ votes

۱۱٫ [پلی‌استیشن ۴] The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV: The End of Saga – ۲۴۲ votes

۱۲٫ [پلی‌استیشن ۴] Shenmue I & II – ۲۰۹ votes

۱۳٫ [پلی‌استیشن ۴] Resident Evil 2 – ۲۰۱ votes

۱۴٫ [پلی‌استیشن ۴] Soulcalibur VI – ۱۹۹ votes

۱۵٫ [پلی‌استیشن ۴] Disaster Report 4 Plus: Summer Memories – ۱۹۰ votes

منبع متن: gamefa