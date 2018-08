اگر هنوز موفق به تجربه God of War نشده‌اید باید بگوییم که شما خوش شانس هستید، چون که یک کتاب داستان از بازی در انتهای این ماه منتشر خواهد شد که هم‌اکنون می‌توانید آن را پیش خرید کنید.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Dualshockers، این کتاب رویداد‌های بازی را دنبال می‌کند و توسط جی.ام بارلوگ که پدر کوری بارلوگ، کارگردان God of War، است نوسته شده است. این موضوع (رابطه پدر و پسری آن‌ها) احتمالا جی.ام بارلوگ را به بهترین فرد برای انتقال رابطه پدر و پسری کریتوس و ارتئوس از بازی به کتاب تبدیل می‌کند. توصیفات کتاب بر روی وبسایت Amazon بیان می‌کند:

"از انتقام جویی او از خدایان الیمپوس سال‌‌ هاست که گذشته است. هم اکنون کریتوس به عنوان یک انسان عادی در سرزمین خدایان نورث و غول‌ها زندگی می‌کند، در این سرزمین خشن و بی‌رحم است که او باید برای زنده ماندن خود بجنگد و به پسرش اموزش دهد تا او نیز همین کار را انجام دهد. این بازنگری شگفت‌انگیز از God of War، به تجزیه عناصر اصلی‌ای که سری God of War را تعریف می‌کنند (مبارزات رضایت بخش، گرافیک نفس‌گیر و یک روایت قدرتمند) می‌پردازد و دوباره آن‌ها را با هم مخلوط ‌می‌کند."

God of War: The Official Novelization به قیمت 9.99 دلار برای Kindel (یک دستگاه الکترونیکی و بدون کاغذ که توسط امازون ساخته شده است) و به قیمت 14.95 دلار در حالت کاغذی در تاریخ 6 شهریور 1397 در دسترس خواهد بود. همچنین به نظز می‌رسد که این کتاب بعد‌ها به صورت کتاب صوتی در دسترس قرار می‌گیرد.

به تازگی اعلام شده است که God of War سریع‌ترین فروش را دربین تمامی عناوین Playstation داشته است. شما می‌توانید اطلاعات مربوط به این خبر را در اینجا مشاهده کنید.

منبع متن: pardisgame