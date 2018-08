با عرض سلام و ادب به شما کاربران عزیز گیمفا. با یک مقاله دیگه از سری مقالات برترین‌ها در خدمت شما هستیم. اون هم چه مقاله‌ای‌! فهرستی از بهترین بازی‌های کوتاه که هر وقت هوس کردین می‌تونین سراغشون برین و تمومشون کنین. همیشه که نباید فقط بازی‌های بزرگ، طولانی، پر زرق‌ و‌ برق و گرون […]

با عرض سلام و ادب به شما کاربران عزیز گیمفا. با یک مقاله دیگه از سری مقالات برترین‌ها در خدمت شما هستیم. اون هم چه مقاله‌ای‌! فهرستی از بهترین بازی‌های کوتاه که هر وقت هوس کردین می‌تونین سراغشون برین و تمومشون کنین. همیشه که نباید فقط بازی‌های بزرگ، طولانی، پر زرق‌ و‌ برق و گرون رو تجربه کرد‌. تو همین بازی‌های کوتاه و معمولا کم حجم، اون قدر خلاقیت، ایده، هنر و تنوع پیدا می‌شه که می‌شه گفت تجربه نکردنشون برای هر گیمری، یه باخت بزرگ به حساب می‌اد.

در این مقاله و مقاله بعدی ۲۰ بازی برتر کوتاهی که می‌شه در کمتر از ۵ ساعت تمومشون کرد، معرفی می‌شن. عناوینی مناسب برای کسانی که از سر کار یا درس و مشق برگشتن و می‌خوان یه بازی رو به طور کامل تجربه کنن. اکثر این عناوین گرافیک بالایی ندارن و رو سیستم‌های خیلی معمولی هم اجرا می‌شن. بعضیاشون رو هم می‌شه تو گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها و … تجربه کرد. زمان به پایان بردن بازی در این مقاله, میانگین زمان تمام کردن اون در شرایط نرمال توسط کل بازیبازان جهان در نظر گرفته شده. یعنی نه حالت Completionist یا کمال‌گرا که بخوایم مو رو از ماست بکشیم بیرون و همه رازهای ریز و درشت بازی رو کشف کنیم و نه حالت Rush! (که خب اگه این حالت مد نظرمون بود تقریبا تمامی بازی‌های تاریخ مجاز به حضور در این لیست می‌شدن! حتی بازی بزرگ ویچر ۳ با بیش از صد ساعت گیم پلی که شخصی تونسته اون رو در ۳ ساعت و خورده ای تمام کنه!)

خب! دیگه کم‌کم به معرفی بازی‌ها نزدیک می‌شیم، اما قبل از اون باید چند نکته کلیشه‌ای ولی ضروری رو ذکر کنم. اول این که رتبه‌بندی بازی‌ها بر اساس محبوبیت بازی، نمرات جهانی و البته سلیقه شخصی انجام شده و خیلی طبیعیه که شما گیمرهای عزیز رتبه بندی دیگه‌ای رو تو ذهن خودتون داشته باشین. البته که وظیفه من و گیمفاست، که رتبه‌بندی منطقی‌ای رو خدمتتون ارائه کنیم، اما شما هم اگه با رتبه‌بندی موافق نیستین و یا نظر دیگه‌ای خلاف این مقاله دارین، حتما تو کامنت‌ها ذکر کنین تا ما و دیگران از نظرتون استفاده کنیم. روی این مساله تاکید می‌کنم چرا که بازی‌های کوتاه اغلب با بازی‌های معروف، روتین و پرفروش تفاوت‌هایی دارن و سعی می‌کنن خلاقیت‌های مخصوص به خودشون رو داشته باشن و اینجاست که بحث سلیقه بیش از پیش جدی می‌شه. مثلا اگه کسی بگه بازی World of Goo از عنوان Undertale بهتره یا برعکس، خیلی متر و معیاری وجود نداره که بگیم کدوم درست می‌گن، چون هر کدوم دنیای مخصوص به خودشون رو دارن و در واقع هیچ وجه اشتراکی ندارن که با هم مقایسه بشن. این وضعیت می‌تونه به طور مثال برای عناوین کوتاهی مثل A Way Out و Plants vs Zombies هم صدق کنه. خب بالاخره موفق شدم نام این چهار تا بازی رو جدا از بقیه عناوین ذکر کنم و به نوعی ازشون تجلیل ویژه‌ای به عمل بیارم! دلیلشم اینه که متاسفانه سازندگان این عناوین کمکاری کردن و اون طوری که باید و شاید بازیاشون رو کوتاه نساختن و مدت زمان به پایان بردنشون یه کم بیشتر از ۵ ساعت شد، یعنی بین ۵ تا ۶ ساعت! در نتیجه در کمال شایستگی در این لیست جایی ندارن.

دیگه وقتشه که بریم سر اصل مطلب! در این مقاله بازی‌های شماره ۲۰ تا ۱۱ رو به ترتیب معرفی می‌کنیم تا کم‌کم به پیشواز بازی های شاهکارتر و سلاطین بازی‌های زیر ۵ ساعت نزدیک شیم! با من و وبسایت خودتون گیمفا همراه باشین.

۲۰-Superhot

گرافیک هیولا، داستان عمیق و جذاب، موسیقی فوق‌العاده، صداگذاری بی‌نقص و گیم‌پلی صیغل‌یافته! داشتن همه این‌ها برای یک بازی بسیار خوبه و منجر به خلق عناوین فوق‌العاده‌ای می‌شه. اما گاهی اوقات همین سرمایه کلان، نیروهای متخصص، جلوه‌های بصری باکیفیت، نویسندگی و کارگردانی قوی و غیره و غیره، نمی‌تونن کاری کنن که یک ایده قادر به انجام اونه. ایده‌ای ساده که در لحظه‌ای خاص به ذهن فردی خطور کرده و سبب پدید اومدن عنوانی عالی شده. مؤلفه اصلی و معرف عنوان Superhot تنها و تنها یک ایده است.

چی می‌شه اگه زمان تنها وقتی حرکت کنه و جلو بره، که ما هم حرکت کنیم؟ چی می‌شه اگه هنگامی که سر جای خود ایستادیم و تکون نمی‌خوریم، زمان هم متوقف شه؟ ترکیب این ایده بکر و ساده (که البته به عقل جن هم نمی‌رسه!) و یک شوتر ساده اول‌شخص، بازی Superhotئه که تجربه‌ای بسیار لذت‌بخش و ماندگار رو برای گیمرها رقم می‌زنه (نقد کامل Superhot رو می‌تونین از اینجا بخونین)

اگر بازی حالت عادی داشت احتمالاً بسیار سخت می‌شد، چون در بازی با اصابت فقط یک گلوله به هر ناحیه‌ای از بدنمون، کشته می‌شیم یا به عبارتی بهتر می‌شکنیم! (دشمنان هم چنین وضعیتی دارن) اما خب با تکون نخوردن (و در نتیجه توقف زمان) می‌شه شرایط رو کاملاً سنجید و با برنامه عمل کرد و راحت‌تر از گلوله‌های دشمنان جاخالی داد. در کنار این ایده، طراحی هنری عالی و داستان جذاب و مرموز بازی، دست به دست هم دادن، تا این عنوان با وجود کوتاه بودن، محبوبیت زیادی رو به دست بیاره. اگه شما هم مثل من از هر ایده جدید و نویی استقبال می‌کنین و از تکرار مکررات خسته می‌شین، قطعا از این بازی و ۲ ساعت گیم‌پلی‌اش که جایگاه بیستم لیست ما رو به خود اختصاص داده، لذت بسیاری می‌برین.

۱۹-Far Cry 3 : Blood Dragon

Far Cry 3 عنوانیه که در سبک خودش یکی از بهترین‌ها به شمار می‌ره ( اگه نگیم بهترین!). از مناظر چشم‌نواز و طراحی عالی جنگل‌ها و حیوانات وحشی و اهلی گوناگونش گرفته تا داستان و روایت باحال و جذابی که ارائه میده! از سلاح‌ها و وسایل نقلیه مختلف گرفته تا گشت و گذار تو یه جهان باز! از گرافیک خیلی خوبش گرفته تا گیم‌پلی و گان‌پلی صیغل‌یافته و درست‌حسابی‌ای که داره! همه و همه اون رو به یه بازی فوق‌العاده تبدیل کرده!

به نظر جالب می‌آداگه همین گیم‌پلی و سیستم شوتینگ خوب و المان‌های موفق و جذاب بازی رو ببریم تو یه محیط دیگه و یه داستان جمع و جور و کوتاه. و یه بازی سایبرپانکی و مدرن به نام Far Cry 3 : Blood Dragon بدیم بیرون. یه بازی حاوی کلی طنز و هجو به B Movieهای بزن بزن هالیوودی دهه ۸۰ و ۹۰ که یه قهرمان بذله‌گو و بامزه به جنگ با دشمنا می‌ره و شوخی شوخی دنیا رو نجات می‌ده! در واقع بازی پره از طعنه و نیش و کنایه که بعضی‌هاشون معنی زیادی هم ندارن اما تا دلتون بخواد بامزن! حالا این شوخی‌ها و طنز رو با تم آخرالزمانی و خشن بازی داخل همزن بریزین و کمی هم گیم‌پلی فارکرای ۳ و شکار و جهانگردی از نوع باز رو بهش اضافه کنین و بذارین خوب با هم مخلوط شن! محصولتون آمادست: Far Cry 3: Blood Dragon که ۴٫۵ ساعت باحال و هیجان‌انگیز و دوست‌داشتنی رو براتون رقم می‌زنه (می‌تونین نقد و بررسی کامل این عنوان رو در اینجا بخونین).

اژدهای خونین اگر چه می‌تونست به عنوان یک بسته الجاقی برای Far Cry 3 به حساب بیاد، اما به هر حال از اونجایی که از نظر داستانی هیچ ارتباطی به Far Cry 3 نداره، به طور جداگانه عرضه شده و تونسته واکنش‌های نسبتا خوبی رو هم دریافت کنه و در فهرست برترین بازی‌هایی که می‌شه در کمتر از ۵ ساعت تموم کرد، رتبه نوزدهم رو به خودش اختصاص داده.

۱۸-Nex Machina

Nex Machina که جایگاه هجدهم لیست ما رو به خود اختصاص داده، عنوانیه برای عاشقان شوترهای دیوانه وار. بازی از دقیقه اول تا پایان مثل مور‌ و ملخ دشمن به روی سرتون می‌ریزه و این شما هستین که باید از زاویه دوربین ایزومتریک، شخصیت قابل بازی را کنترل کرده و با اسلحه‌های مرگبارتون، که هیچگاه نیازی به Reload کردن ندارن، اون‌ها را به درک واصل کنید. در بازی Loading و وقفه و استراحتی وجود نداره، معما و میان پرده و دیالوگی هم در کار نیست. فقط بکش و بکش و بکش تا زنده بمونی!

بازی با این که کوچکه و طول کمی داره اما تا دلتون بخواد عمیقه و روش کار شده. گویا سازندگان بازی در روز اول تصمیم گرفتن به جای ساخت ۵۰ مرحله معمولی، فقط ۵ مرحله بسازن، اما برای هر کدوم ۱۰ برابر وقت صرف کنن. طراحی مراحل و جانمایی دشمنان در این بازی، یک شاهکار ‌و کلاس آموزشی برای ساخت مراحله. شاید گیمر در حالت عالی خیلی ارزش این مساله رو درک نکنه اما در درجات سختی بالاتر، بازی تنها یک شوتر ایزومتریک دیوانه وار نخواهد بود، بلکه برای پیروزی ، نیاز به استراتژی و فکر به شدت احساس می‌شه.

سازندگان بازی کلی تصمیم درست و خوب گرفتن که بازیشون با این که در مدت ۱٫۵ ساعت تمام می‌شه، ارزش تکرار بالایی هم داشته باشه. برای مثال بازی پره از چالش‌های اضافی که برای صد در صد کردن مراحل باید انجامشون بدین و یا مواردی دیگه از جمله قرار دادن موسیقی‌های بسیار سریع و هیجانی در بازی و … که بهتره خودتون با تجربه این بازی عالی، باهاشون مواجه شید. (در اینجا می‌تونین نقد کامل بازی Nex Machina را مطالعه کنین)

۱۷-Unfinished Swan

قوی ناتمام یا Unfinished Swan هفدهمین بازی این فهرسته . مونرو پسربچه‌ایه که مادرش رو از دست داده و به یتیم‌خانه برده شده. تنها یادگار مادر مونرو ۳۰۰ نقاشی‌ نیمه‌کاره‌ایه که مونرو تنها اجازه داره، یکی از اون‌ها را به یتیم‌خانه ببره. مونرو نقاشی موردعلاقه‌‌اش رو انتخاب می‌کنه. تصویری از یک قو بدون گردن. یه شب مونرو از خواب بیدار می‌شه و قو رو در نقاشی نمی‌بینه. سپس از طریق دری که در اتاق او ظاهر شده، قو رو تعقیب می‌کنه و از محیطی سفید، شبیه یک بوم نقاشیِ خالی سر در می‌آره. او به کمک قلم‌موی جادویی مادرش، شروع به تعقیب قوی گمشده می‌کنه و خیلی زود خودش رو در یک فرمانروایی عظیم، اما خالی از سکنه می‌یابه…

Unfinished Swan (که می‌توینن نقد کاملش رو از اینجا بخونین) شوتر اول شخص کوچکیه، که در اون به جای تفنگ، گاهی اوقات قلم‌مو و گاهی آب‌پاش در دست داریم. به جای گلوله، گاهی جوهر پرتاب می‌کنیم و گاهی قطره‌ای آب. به جای کشتن و از بین بردن، خلق می‌کنیم و زندگی می‌بخشیم. قوی ناتمام نه تنها اصلا شبیه و دنباله‌رو بازی‌های دیگه نیست بلکه مراحل خودش هم شبیه همدیگه نیستن.

گرافیک هنری خوب بازی به همراه موسیقی‌های شاد و محیط های جذاب، همه و همه بستری شدن برای پیاده‌سازی گیم‌پلی بدیع بازی. گیم‌پلی‌ای که زاده‌ نبوغ و خلاقیت سازندگان اونه. این عنوان خلاقانه که طرح اولیه اون توسط یک دانشجوی رشته‌ بازی‌سازی اجرا شد، بعدها تنها با ۲٫۵ ساعت گیم‌پلی، به یکی از انحصاری‌های سونی تبدیل شد.

۱۶-Gone Home

بازگشت کیتی از سفری نسبتا طولانی به خانه پدری و مواجه شدن با عمارتی خالی از سکنه، داستان بازی Gone Home رو تشکیل می‌ده! با شروع بازی نامه‌ای از خواهر کوچکمون سامانتا دریافت می‌کنیم که قصد داره کیتی رو از جست‌وجو در خانه منصرف کنه، اما او با جست و جو و پیشروی در بازی به نوشته‌ها و سرنخ‌های بسیاری دست پیدا می‌کنه، به این امید، که با در کنارهم گذاشتن اون‌ها پرده از اسرار خواهر کوچکش برداره.

بی‌توجهی پدر و مادر به سامانتا در یکی از حساس‌ترین دوران زندگی یعنی سن بلوغ و عاشقانه‌های سامانتا با همکلاسی‌اش لونی که یک دختره ، هسته اصلی داستان بازی رو تشکیل می‌دن. روابط سامانتا با خانواده و دوستانش در بازی به قدری عمیق و درست کار شده، که شدیدا بر روی گیمر تاثیر گذاشته و به عبارتی دیگر با تجربه Gone Home چیزهای بسیاری یاد می‌گیریم.

در مورد گیم‌پلی بازی نمی‌شه خیلی صحبت کرد، چون که خیلی چیزی هم برای ارائه نداره. در واقع در بازی خبری از چالش‌های نصفه و نیمه معمول عناوین تعاملی هم نیست و بازی بیشتر مثل فیلمیه که در اون به ایفای نقش خواهیم پرداخت. اما این وسط چون خودمون به جای شخصیت فیلم بازی می‌کنیم، حس کنجکاوی بیشتری خواهیم داشت و همچنین از قدم زدن در عمارتی متروکه بیشتر خواهیم ترسید. Gone Home با ۲ ساعت گیم‌پلی و مفاهیم عمیقی که در این مدت ارائه می‌کنه، توانسته رتبه شانزدهم از فهرست برترین بازی‌های زیر ۵ ساعت رو به خود اختصاص بده.(می‌تونین نقد کامل اون رو از اینجا بخونین)

۱۵-The Binding of Isaac : Rebirth

بازی The Binding of Isaac : Rebirth عنوان نقش‌آفرینی‌ایه که مراحل اون به صورت رندم تولید می‌شن. اسحاق یا همان Isaac پسریه که تلاش می‌کنه از دست مادر مستبد و زورگوش فرار کنه. مادری که یک مسیحی بسیار افراطیه و پسرش رو از انجام سرگرمی‌هاش منع می‌کنه. اسحاق در این بین با ترس‌ها، نگرانی‌ها و اضطراب‌هاش که به سان هیولاها و موجودات عجیب و غریب می‌مونن، رو به رو می‌شه و باید بر اون‌ها غلبه کنه. بازی اگرچه گرافیکی ابتدایی و کارتونی داره اما بسیار خشنه و با وجود سادگی بسیار زیاد، از لحاظ هنری قوی طراحی شده.

با وجود مدت زمان کم به اتمام رسوندن The binding of Isaac : Rebirth و ماهیت رندم تولید مراحل، ارزش تکرار بازی بسیار بالائه. همچنین آیتم‌های بسیار متنوع و گوناگونی در این عنوان وجود دارن که پیدا کردنشون درمحیط بی‌رحم بازی غنیمت به شمار می‌ره. بعضی از این آیتم‌ها باعث تغییراتی در ظاهر و توانایی‌های اسحاق می‌شن و تنوع بازی رو بالاتر می‌برن. همچنین پس از پایان بازی، شخصیت‌هایی جدید با قابلیت‌های ویژه باز می‌شن که می‌شه باهاشون بازی رو به گونه‌ای دیگه به پایان برد. مراحل بازی در اتاقک‌هایی به وقوع می‌پیوندن و با پیشروی در اتاقک ها می‌تونیم نقشه مراحل رو کامل کنیم و راحت‌تر تصمیم بگیریم، که کدوم مسیر برای جلو رفتن مناسب‌تره. در پایان هر مرحله هم با یک Boss مواجه می‌شیم. باس‌های بازی انصافا بسیار عالی طراحی شدن و شکست دادن هر کدوم، لم مخصوص خودشو داره.

Binding of Isaac : Rebirth از اون دست عناوینیه که اگر چه پر زرق و برق نیستن و برای ساختشون هزینه گزافی نشده، اما براشون وقت بسیاری گذاشته شده و نبوغ زیادی هم پشت اوناست. این عنوان جذاب و دوست داشتنی و اعتیاد‌آورکه نمرات عالی و فروش بسیار خوبی رو تجربه کرده، با ۴ ساعت گیم پلی (البته در حالت Completionist این عدد ۲۲۷ ساعته!) در جایگاه پانزدهم این فهرست قرار می‌گیره.

۱۴-Stanley Parable

راستش رو بخواین نمی‌دونم در مورد این عنوان چی بگم! نه‌ این که کم بازی کرده باشمش یا تمومش نکرده باشم! اتفاقا تو اولین تجربم ۵ بار پشت سر هم تمومش کردم! (نترسین بازیش خیلی کوتاهه!) اما اگه شما هم تجربش کنین، قبول می‌کنین که گفتن و نوشتن در موردش بی‌نهایت سخته . بذارین با این جمله شروع کنم. این عنوان کوتاه‌ترین و یکی از بلندترین عنوان‌های این فهرسته. چه طور؟ در انتهای این بخش پاسخ رو می‌فهمین.

Stanley Parable کارمند ساده یک شرکته که سال‌ها تنها در یک اتاق، مشغول اجرای فرامین مسئول بالادستی خودشه. در کمال تعجب او پس از سال‌ها کار تکراری و انجام فرامینی که شامل فشردن کلیدهای مختلف در مدت‌زمان معینی هستن، کاملا راضیه و احساس بسیار خوبی داره. ناگهان فرامین قطع می‌شن و Stanley دستوری دریافت نمی‌کنه. استنلی از اتاق بیرون می‌آد و به دنبال مسبب این مشکل می‌ره. در بازی صدایی در سر استنلی بی وقفه داستانش رو روایت می‌کنه. برای مثال هنگامی که به یک دوراهی می‌رسیم، قبل از اون که تصمیم بگیریم از کدام طرف بریم، صدا می‌گه که استنلی به سمت چپ خواهد رفت! حال ما نافرمانی کرده و راه سمت راست رو انتخاب می‌کنیم یا به حرف گوینده گوش می‌دیم؟ البته وقتی بازی برای یک بار به پایان برسه، مجددا به صورت اتوماتیک شروع می‌شه تا راه‌های بیشتری رو انتخاب کرده و پایان متفاوتی را شاهد باشیم! Stanley Parable از طرفی کوتاه‌ترین بازی این لیسته ، زیرا می‌شه در ۵ دقیقه تمامش کرد. از طرف دیگه یکی از بلندترین بازی‌های این فهرسته، چون ده‌ها پایان مختلف و راز کشف‌نشده داره که باید در ساختمان شرکت، بسیار گشت و راه‌های مختلفی رو امتخان کرد تا همه پایان‌ها رو دید. البته بعید می‌دونم که کسی به تنهایی بتونه این کار رو انجام بده.

بازی پره از مفاهیم عمیق فلسفی، پیچیدگی‌های عجیب زمانی و مکانی، بازی با ادراک و حواس ما، خرق‌ عادت و تغییر قواعد مرسوم بازی‌های رایانه‌ای و کنایات تلخ اما بامزه به جهان مدرن. بازی Stanley Parable که میانگین مدت زمان گزارش شده از طرف بازی‌بازان برای به پایان بردنش(دیدن چندین پایان مختلف و بی‌خیال بازی شدن) حدود ۱٫۵ ساعته، جایگاه چهاردهم برترین بازی‌های زیر ۵ ساعت تاریخ رو به خودش اختصاص داده.

۱۳-Abzu

هنر مثل اقیانوس است و اقیانوس مانند هنر! هنر مثل اقیانوسی است که از بیرون و با نگاه سطحی اگر چه زیبا، اما ساده و تکراری است. ولی هر چقدر در آن عمیق‌تر شویم و بیشتر در آن غرق شویم، زیبایی‌های بیشتری از آن را خواهیم دید… اقیانوس هم مثل هنر است! مثل یک تالبوی زیبای نقاشی که به جای بوم بر روی کره زمین نقاشی شده. رنگ در رنگ! طرحی از هزاران گونه مختلف دریایی با رنگ‌های مختلف و زیبا! ماهی‌هایی که دسته جمعی با هم حرکت می‌کنند و حرکات متوازن و موزونشان هر انسان زیباپسندی را میخکوب می‌کند. (مگه انسان زشت‌پسند هم داریم؟). این روند به زودی‌ تمام نخواهد شد و هر چقدر که بیشتر پایین برویم، گونه‌های مختلف ماهی‌ها و گیاهان آبی و ستاره‌های دریایی و مرجان‌های زیباتر و عجیب‌تری را دیده و بیشتر لذت خواهیم برد.

استودیوی Giant Squid با ساخت عنوان Abzû این امکان رو برای ما که در خانه نشستیم و به کامپیوتر یا کنسول خود چسبیدیم و از پای اون تکون هم نمی خوریم(البته خودم رو می‌گم و خب دوست دارم شما هم این جوری باشین تا کمتر احساس عذاب وجدان داشته باشم!) فراهم کرده تا به زیر آب بریم. با گونه‌های دریایی مختلف همراه شیم. بین اون‌ها شنا کنیم و از زیبایی بی‌کران اعماق اقیانوس لذت ببریم.

Abzû به قدری زیبا و واقع‌گرایانه خلق شده که قطعا هر کسی اون رو تجربه کرده باشه، حس می‌کنه که واقعا سفری کوتاه به اعماق اقیانوس‌ها داشته. این بازی چشم‌نواز که به نوعی می‌شه اون رو شبیه‌ساز غواصی در اقیانوس در نظر گرفت، با موسیقی محشرش، گیم‌پلی‌ای نزدیک به ۲ ساعت داره و در جایگاه سیزدهم فهرست برترین بازی‌های کوتاه تاریخ قرار می‌گیره (می‌تونین نقد و بررسی کاملش رو اینجا مطالعه کنین)

۱۲-Her Story

آیا تا به حال، در حال تماشای فیلمی جنایی به این فکر کردین که کارگاه قصه چگونه از تماشای قطعه‌فیلم‌های بازجویی، سرنخ‌ها رو بیرون می‌کشه، تناقضات رو پیدا می‌کنه و نشانه‌ها روکشف می‌کنه؟ کشفیاتی که در نهایت منجر به حل شدن معمای جنایت می‌شن. قطعا او باید بسیار باهوش، نکته‌سنج و دقیق باشه و بتونه اظهارات افراد مختلف رو به صورتی بهینه طبقه‌بندی کرده و همچنین نتیجه‌گیری‌های درستی داشته باشه. برای این که یک بار هم که شده جای یک کارگاه جنایی قرار گرفته، و بتونیم از پشت یک کامپیوتر اداره دایره جنایی، معمای یک قتل را حل کنیم، دو راه بیشتر نداریم. اول این که سال‌ها درس بخونیم و دوره‌های مختلف رو گذرونده و کارگاه ماهری شیم تا چنین پرونده‌هایی رو بسپارن دستمون، که البته اون موقع دیگه وقتی برای بازی کردن نمی‌مونه. پس این گزینه کاملا منتفیه! راه حل دوم دانلود و نصب بازی Her Story هستش که با ۲٫۵ ساعت گیم‌پلی جایگاه دوازدهم این لیست را به خودش اختصاص داده.

در بازی Her Story یا داستان آن زن، پشت یک کامپیوتر قدیمی CRT نشسته و به حدود ۲۷۰ ویدئوی کوتاه از اظهارات هانا اسمیت دسترسی خواهیم داشت. هانا حدود ۲۰ سال پیش به اداره پلیس مراجعه نموده و ابتدا خبر مفقودی و سپس قتل همسر خود را گزارش کرده. هر کدوم از این ۲۷۰ ویدئو یک سری کلیدواژه مخصوص به خود رو دارن تا با استفاده از اون‌ها بتوانیم ویدئوهای مورد نظر خودمون رو پیدا کنیم. برای مثال اگه کلمه قتل رو سرچ کنیم، ویدئوهای مربوط به اون به نمایش در می‌آن. اما از اون جا که کامپیوتر قدیمیه و حافظه کمی هم داره (شما بخونین از اون جا که بازی چالش‌برانگیز شه) حداکثر ۵ ویدئو از یک کلیدواژه قابل دسترسی خواهند بود.

هدف اصلی بازی شروع کردن با کلیدواژه‌های ساده‌تر باز کردن ویدئوهای بازی و در پایان پرده‌برداری از راز این قتله. شاید بازی Her Story از دید خیلی‌ها یه شاهکار نباشه(هر چند از دید خیلی‌ها هم هست!) اما حداقل یک بازی منحصر به فرده و تجربه‌ای رو ارائه می‌ده، که به غیر از کسانی که بازیش می‌کنن و همچنین کارگاهان دایره‌های جنایی، هیچ کسی نمی‌تونه طعمش را بچشه!

۱۱-Papers Please

یازدهمین عنوان از لیستمون، کم‌حجم‌ترین بازی این فهرست هم هست! بازی Papers Please که یک شبیه‌ساز بازرسی مرزی محسوب می‌شه، تنها ۲۹٫۵ مگابایت حجم داره! اما این بازی که با گرافیک پیکسلی ساخته شده، جادویی در خودش داره که بعضا بازی‌های ۳۰ گیگابایتی هم ندارن و اون هم قرار دادن شما در نقش و درک زندگی شخصیه که تو خواب هم نمی‌تونین تجربه کنین. یک بازرس مرزی دولتی که برای اداره مهاجرت کار می کنه.

بازی در کشور کمونیستی خیالی Arstotzka اتفاق می‌افته(مدیونین اگه فک کنین ربطی به شوروی سابق و بلوک شرق داره!). بعد از پایان جنگ آرستوتزکا با کشورهای همسایه، مرزهای این کشور به منظور عبور و مرور مردم باز میشه و بازیباز موظفه که گذرنامه و مدارک مردمی که قصد عبور از مرز Grestin دارن، رو بررسی کنه، تا از عبور و مرور تروریست‌ها و فراری‌ها جلوگیری شه. خب این مساله نباید خیلی سخت و چالش برانگیز باشه و با اندکی دقت میشه این افراد رو شناسایی کرد، اما چند تا مشکل سر راهتون وجود داره. اول این که وقت محدوده و باید تا جای ممکن افراد بیشتری رو بازرسی کنین! دومین مشکل اینه که زن و بچه دارین و اوضاع مملکت خیلی خرابه و باید شکمشون رو سیر کرده و فضای گرم و نرمی رو تو خونه برای رشد و رفاهشون فراهم کنین! مشکل بعدی اینه که اگه کارتون رو درست انجام ندین می‌برنتون زندان! خب دیگه مشکلات دیگه رو نمی‌گم که از بازی کردن Papers Please پشیمون نشین!

مدارک لطفا! عنوانیه که تونسته با حجم کم و گرافیک پیکسلی، یه وضعیت خاص رو اونقدر عالی شبیه‌سازی کنه که هنگام بازی، باورتون می‌شه بازرس مرزی و سرپرست بدبخت یه خانواده پنج نفری تو یه کشور جنگ‌زده هستین. بازی Papers Please با ۴٫۵ ساعت گیم‌پلی (می تونین نقد و بررسی کاملش رو هم از اینجا بخونین)، موفق شده جوایز زیادی از جمله جایزه بهترین بازی استراتژی و مدیریتی بفتای ۲۰۱۴ رو از آن خودش کنه.

خب قسمت اول برترین بازی‌های ویدئویی که در زمانی کمتر از ۵ ساعت به پایان می‌رسن تموم شد! در قسمت بعدی به ۱۰ بازی برتر این فهرست می‌پردازیم و سلاطین بازی‌های کوتاه رو با هم مرور خواهیم کرد. نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین…

منبع متن: gamefa