این روزها کمتر بازی‌هایی به غیر از بازی‌های AAA قادر هستند هفته‌های متوالی همچنان به فروش بالای خود ادامه دهند اما به نظر می‌رسد Crash Bandicoot از این قاعده مستثنی است. این بازی حتی رکوردهای خود را نیز جابجا کرده و توانسته است برای ششمین هفته‌ی متوالی در صدر جدول فروش بریتانیا قرار گیرد.

به نظر می‌رسد Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ساخته استودیوی ناتی داگ قرار نیست به این زودی‌ها تخت پادشاهی را از دست بدهد و عرضه‌ی این بازی بر‌روی سایر پلتفرم‌ها باعث شده تا بتواند برای شششمین هفته‌ی متوالی تاج پادشاهیی بریتانیا را حفظ کند. اوضاع وقتی عجیب و غریب می‌شود که بدانید این آمار تنها مربوط به فروش فیزیکی بازی Crash Bandicoot N. Sane Trilogy در بریتانیا است و شاید اگر آمار فروش دیجیتالی این بازی را نیز حساب کنیم به ین نتیجه برسیم که Crash Bandicoot N. Sane Trilogy توقف ناپذیر است. البته در موفقیت بازی Crash Bandicoot N. Sane Trilogy شکی نیست اما نبود رقیب جدی برای این بازی در فصل تابستان نیز کمی در رکورد شکنی آن موثر بوده است.

ورودی جدید این هفته‌ی جدول بریتانیا به بازی Hello Neighbor اختصاص دارد. بازی‌ای که به تازگی نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ آن نیز منتشر شده است. اگرچه فروش نسخه‌های جدید این بازی نسبت به سایر نسخه‌ها، رشد بالایی داشته اما با این حال بازی Hello Neighbor نتوانست به رتبه‌ای بهتر از شانزدهم جدول دست یابد.

همان‌طور که اشاره کردیم عدم عرضه‌ی بازی‌های AAA در فصل تابستان و نبود رقیبی جدی بسیار مشهود است و این موضوع به خودی خود باعث می‌شود بسیاری از بازی‌های دیگر نیز بتوانند خودی نشان دهند. یکی از بازی‌های یاد شده Lego The Incredibles است که همچنان به مانند هفته‌ی گذشته در جایگاه دوم قرار دارد.

فروش کنسول نینتندو سوییچ در تابستان افزایش یافته است. عرضه بازی‌هایی به مانند Mario kart deluxe 8 و Crash Bandicoot N. Sane Trilogy و دیگر بازی‌های انحصاری این کنسول در سال گذشته در این موضوع بسیار تایر گذار بوده‌اند. از بازی‌های انحصاری نینتندو سوییچ صحبت کردیم باید اشاره کنیم که بازی Mario kart deluxe 8 نسبت به هفته‌ی گذشته دو پله صعود داشته و توانسته با کنار زدن بازی جدید اتومبیل رانی شرکت یوبی‌سافت یعنی The Crew 2 در رتبه‌ی سوم قرار گیرد.

بازی Grand Theft Auto V که دیگر به حضور آن در جمع ۱۰ بازی پرفروش بریتانیا عادت کرده‌ایم، در مکان پنجم و بازی Call of Duty WW II نیز در مکان ششم جدول قرار گرفته‌ است.

بازی‌های فرست پارتی شرکت سونی این هفته درمیان ۱۰ بازی پر فروش بریتانیا تنها یک نماینده دارند که آن هم چیزی نیست جز بازی محبوب God of War که با چهار پله سقوط نسبت به هفته‌ی گذشته مکان هفتم جدول را به خود اختصاص داده است.

در انتهای جدول گذشته از بازی Jurassic World Evolution که این هفته دوباره به جمع ۱۰ بازی پرفروش بریتانیا بازگشته است، در مکان هشتم و دهم دو بازی انحصاری کنسول نینتندو سوییچ یعنی Super Mario Odyssey و Mario Tennis Aces را مشاهده می‌کنیم.

در هر صورت ماه آگست بسیار آرام و بی سر و صدا آغاز شد. اگرچه طی هفته‌های آتی دو بازی مستقل و مورد انتظار Overcooked 2 و We Happy Few، بسته‌ی الحاقی جدید World of Warcraft و نسخه ریمستر دو بازی Shenmue 1 and 2 عرضه می‌شوند اما عملاً تا اواخر این ماه و انتشار PES 2019، شاهد عرضه‌ی بازی بزرگی نخواهیم بود. اما ماه سپتامبر بر خلاف ماه آگست، لاین‌آپ بسیار متنوعی در اختیار داشته و شاهد عرضه‌ی بازی‌های مهم و بزرگی در این ماه خواهیم بود که از میان آن‌ها می‌توان به انحصاری جدید شرکت سونی یعنی بازی Spider-Man و همچنین بازی محبوب و مورد انتظار Shadow of the Tomb Raider اشاره کرد. به علاوه به این دو بازی ورزشی جدید و البته محبوب شرکت الکترونیک آرتس یعنی FIFA 19 را هم اضافه کنید که اواخر ماه سپتامبر در دسترس قرار می‌گیرد. از این روی ماه سپتامبر شاهد رقابت نزدیکی در جدول بریتانیا خواهیم بود. پس هفته‌های آینده نیز با ما همراه باشید.

لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Lego The Incredibles Mario Kart 8 Deluxe The Crew 2 Grand Theft Auto V Call of Duty: WWII God of War Super Mario Odyssey Jurassic World: Evolution Mario Tennis Aces

منبع متن: gamefa