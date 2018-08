طراح گرافیکی Firewatch به Valve ملحق خواهد شد 

وقتی عنوان ماجراجویی Firewatch در سال 2016 عرضه شد نه تنها توانست مخاطبین را با روایت جذاب خود شگفت زده کند بلکه با طراحی هنری و گرافیکی بی‌نظیر شگفتی آفرید. در بازی به خوبی شاهد طبیعت زیبای مرزهای آمریکا بودیم. حال به نظر می‌رسد یکی از طراحان خوش ذوق بازی هنر خود را به Valve خواهد برد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، طراح گرافیکی و هنرمند، "اولی ماس"، که به عنوان طراح اصلی در استودیو سازنده Firewatch یعنی Campo Santo کار می‌کرد، چندی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد که در آینده نزدیک در شرکت Valve کار خواهد کرد. پس Valve به دنبال سازندگان خوش ذوق است تا پروژه‌های بعدی قوی‌تر از همیشه ظاهر شوند.

او در توییتر اعلام کرد:

"خب موضوعی جالب را با شما مطرح کنم، من در Valve کار خواهم کرد."

البته جالب است بدانید که استودیو Campo Santo که بر روی بازی جدید خود با نام In the Valley of Gods کار می‌کند نیز چندی پیش توسط Valve خریداری شد. بنابراین این امکان وجود دارد که ماس بعد از اتمام کار In the Valley of Gods برای ساخت پروژه‌های دیگر به Valve بپیوندد.

لازم به ذکر است که آقای ماس به غیر از کار بر روی Firewatch، بر روی عنوان بزرگی مانند Resistance 3 نیز کار کرده است و طراحی کاور رمان‌های هری پاتر نیز بر عهده او بوده است.

منبع متن: pardisgame