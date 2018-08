برنامه اسکوئر انکیس برای گیمزکام مشخص شد

شرکت اسکوئر انیکس از برنامه‌اش برای نمایشگاه گیمزکام در شهر کلن آلمان، رونمایی کرد. تقریبا دو هفته دیگر تا برگزاری نمایشگاه گیمزگام در شهر کلن آلمان باقی مانده است و شرکت اسکوئر انیکس از برنامه‌اش برای این نمایشگاه رونمایی کرده است. متاسفانه قرار نیست عنوان Just Cause 4 در این نمایشگاه قابل بازی باشد اما […]

شرکت اسکوئر انیکس از برنامه‌اش برای نمایشگاه گیمزکام در شهر کلن آلمان، رونمایی کرد.

تقریبا دو هفته دیگر تا برگزاری نمایشگاه گیمزگام در شهر کلن آلمان باقی مانده است و شرکت اسکوئر انیکس از برنامه‌اش برای این نمایشگاه رونمایی کرده است. متاسفانه قرار نیست عنوان Just Cause 4 در این نمایشگاه قابل بازی باشد اما قرار است یک ویدئو از این بازی به نمایش درآید. اما بازی جدید شرکت اسکوئر انیکس که قرار است ماه بعد منتشر شود، یعنی Shadow of the Tomb Raider قرار است در این نمایشگاه قابل بازی باشد. همچنین هواداران عنوان Life is Strange 2، بالاخره می‌توانند اطلاعات جدیدی از این عنوان کسب نمایند و به تجربه آن بپردازند.

بازی‌های ژاپنی این شرکت نیز قرار است در این نمایشگاه حضور یابند. بازی Dragon Quest 11 که در ماه آینده منتشر خواهد شد در این نمایشگاه حضور دارد. همچنین یکی از مهم‌ترین عناوین شرکت اسکوئر انیکس، یعنی Kingdom Hearts III قرار است در این نمایشگاه دو نسخه آزمایشی قابل بازی داشته باشد: مبارزه با Rock Titan بوسیله شخصیت هرکول یا دنیای “جعبه اسباب بازی” از “داستان اسباب بازی” شرکت پیکسار.

علاوه بر این موارد، غرفه اصلی شرکت اسکوئر انیکس شامل تمام بازی‌های فوق العاده این شرکت برای بازی یا نمایش است. همچنین شرکت اسکوئر انیکس نیز دارای غرفه‌های کالا و موسیقی است که این اجازه را به شما می‌دهد تا تجهیزات و برخی از محصولات مربوط به عناوین شرکت اسکوئر انیکس را خریداری نمائید.

نمایشگاه گیمزکام از ۲۱ آگست تا ۲۵ آگست یعنی از ۳۰ شهریور تا ۳ مرداد برگزار خواهد شد.

منبع متن: gamefa