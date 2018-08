به گزارش پردیس گیم، وبسایت IGN به تازگی ویدئویی از 15 دقیقه‌ی آغازین بازی Shadow of the Tomb Raider منتشر کرده است. کار ساخت این بازی به تازگی تمام شده و به زودی هم شاهد انتشار آن خواهیم بود.

در این نسخه استودیوی Eidos Montréal کار اصلی ساخت بازی را بر عهده داشته و Crystal Dynamics هم در بخش‌هایی به این استودیوی کمک کرده است. طبق گفته‌ی سازندگان این بازی با بودجه‌ای بین 100 تا 135 میلیون دلار توسعه یافته و قرار است تا سخت‌ترین نسخه‌ی سری خود باشد.

Shadow of the Tomb Raider قرار است تا مانند نسخه‌های پیشین در محیط‌های جنگلی بزرگی رخ بدهد و شما را به ماجراجویی بزرگی دعوت کند. آیا آخرین نسخه از ریبوت سری Tomb Raider ‌می‌تواند تجربه‌ای شایسته را ارائه بدهد؟ اگر برای تجربه‌ی این بازی هیجان زده‌اید باید تا 14 سپتامبر (21 شهریور) منتظر باشید تا بتوانید در یکی از پلتفرم‌های PC، PS4 یا Xbox One این بازی را تجربه کنید. شما در زیر می‌توانید ویدئویی که IGN منتشر کرده را تماشا کنید:





