به تازگی آقای میجر نلسون عناوین جدید سرویس پشتیبانی از نسل قبل اکس‌باکس را اعلام کرده است که در میان آن‌ها شاهد اضافه شدن بازی محبوبی مانند Prince of Persia هستیم.

شاید اولین عنوانی که در این لیست توجه عده بسیاری از بازیکنان ایرانی‌ را به خود جلب می‌کند، نسخه سال ۲۰۰۸ بازی Prince of Persia باشد. متاسفانه این نسخه ریبوت ادامه پیدا نکرد و یوبیسافت (Ubisoft) پس از عرضه ناموفق فیلم سینمایی این مجموعه با بازی جیک جیلنهال (Jake Gyllenhaal) و همچنین نسخه سال ۲۰۱۰ میلادی یعنی Prince of Persia: The Forgotten Sands، تصمیم به کنار گذاشتن این سری محبوب گرفت. با این حال امیدواریم با اضافه شدن بازی به سرویس پشتیبانی از نسل قبل اکس‌باکس شاهد تجدید نظر در این رویکرد باشیم.

علاوه بر عنوان بالا بازی‌های دیگر نظیر عنوان تیراندازی اول شخص Earth Defense Force 2025 و Sine Mora به این لیست اضافه شدند.

هر هفته شاهد اضافه شدن عناوین مختلفی به سرویس پشتیبانی از نسل قبل ایکس‌باکس هستیم که با اضافه شدن بازی‌های یاد شده، جمع عناوین حاضر در این لیست به حدود ۵۰۰ بازی رسیده است.

منبع متن: gamefa