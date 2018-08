مدیر کل استودیوی BioWare، کیسی هادسون (Casey Hudson) اعلام کرد که تیم آن‌ها علاوه بر عنوان Anthem بر روی یک پروژه‌ی مخفی دیگر نیز کار می‌کند. به گزارش پردیس گیم و به نقل از GameSpot، هادسون در طی یک پست در بلاگ خود از طرفداران به خاطر حمایت از عنوان Anthem تشکر کرد و اعلام کرد که آن‌ها به زودی محتوای جدیدی را برای بازی Star Wars: The Old Republic منتشر خواهند کرد. او همچنین افزود که آن‌ها در حال کار بر روی یک پروژه‌ی مخفی هستند که طرفداران سری Dragon Age و Mass Effect آن را دوست خواهند داشت.

هادسون گفت: "ما سخت بر روی Star Wars: The Old Republic کار می‌کنیم تا بتوانیم محتوای جدید و هیجان انگیزی برای آن عرضه کنیم. علاوه بر آن بازی‌ای که ما برایش بسیار هیجان زده‌ایم، یک پروژه‌ی مخفی است که بیشتر مورد علاقه‌ی طرفداران 2 سری Dragon Age و Mass Effect قرار می‌گیرد. بنابراین به ما اعتماد کنید و اطمینان حاصل کنید که تیم ما پروژه‌های مخفی‌ای در دست ساخت دارد که شما مطمئنا آن‌ها را دوست خواهید داشت. ما فقط فعلا حاضر نیستیم تا اطلاعات بیشتری منتشر کنیم."

به نظر می‌رسد BioWare به جز Anthem بر روی پروژه‌های دیگری هم متمرکز است. آخرین محتوای اضافه‌ی عنوان The Old Republic، Knights of the Eternal Throne نام داشت که در دسامبر 2016 منتشر شد و 9 ماموریت داستانی را بهمراه سطح 70 به بالا به بازی اضافه کرد.

همچنین آخرین نسخه‌ی Dragon Age، عنوان Inquisition می‌باشد که در سال 2014 منتشر شد و به عنوان بهترین بازی سال انتخاب شد. در ادامه 2 بسته‌ی الحاقی برای این بازی با نام‌های The Descent و Jaws of Hakkon منتشر شد. خود BioWare اعلام کرده است که تیم توسعه دهنده‌ی آن‌ها فعلا برای 2 نسخه‌ی جدید از این سری برنامه دارد.

همچنین آخرین نسخه‌ی Mass Effect، عنوان Andromeda بود که از آن به عنوان یکی از نا امید کننده‌ترین بازی‌ها یاد می‌شود و بسیار آن را ضعیف‌ترین نسخه‌ی سری می‌دانند.

