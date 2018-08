به یاد آوری سال 1998: بازی‌هایی که امسال 20 ساله می‌شوند "قسمت دوم"

"ترجمه شده از وب سایت GameSpot"

مدتی پیش قسمت اول این مقاله در سایت منتشر شد، حال شما را به مطالعه‌ی قسمت دوم آن دعوت می‌کنیم.



سال 1998 بود

دهه‌ی 90، یک دهه‌ی شگفت انگیز از لحاظ رشد صنعت بازی‌های ویدئویی بود. با اینحال، در سال 1998 این رسانه با سرعت بیشتر و شگفت انگیزتری به رشد خود ادامه داد. از بسیاری جهات، سال 1998 سالی بود که در آن بازی‌ها توانستند به چیزی بیشتر از آنچه تصور می‌شد، تبدیل شوند. تجربه‌ی بسیار غنی چند نفره‌ی رقابتی StarCraft و داستان حماسی و انقلابی Metal Gear solid از نمونه‌هایی هستند که توانستند صنعت بازی را متحول کنند و همچنین استانداردی جدید را در آن ایجاد کنند.

در این مقاله، کارکنان وب سایت GameSpot با بازنگری به بزرگترین و بهترین بازی‌های سال 1998 که در بازار غرب منتشر شدند، قرار است به توصیف آن‌ها و بررسی تاثیرشان در این 20 سال بپردازند.

نکته: رتبه بندی بازی‌ها، بر اساس تاریخ انتشار آن‌ها می‌باشد.





Mega Man Legends – سی و یکم آگوست 1998 (9 شهریور 1377)

وقتی که Mega Man Legends را با دیگر بازی‌های اکشن پلتفرمر شرکت Capcom مقایسه می‌کنم، به این نکته می‌رسم که این بازی یکی از آزمایش‌های عجیب و غریب بود که توانست سری خود را دچار تغییراتی کند تا در جایگاه خوب خود بماند. در حقیقت این بازی یکی از صمیمی‌ترین، جذاب‌ترین و دلرباترین داستان‌ها را ارائه می‌داد و به ما این امکان را می‌داد تا در اوقات فراغتمان به عنوان شخصیت Mega Man به جستجو و اکتشاف در جهان بازی بپردازیم.

من زمانی که در دوره‌ی راهنمایی مدرسه بودم،‌ این بازی را تجربه کردم و به لطف آن خوشحالی‌های زیادی را تجربه کردم و خودم را جزو خوش بخت‌ترین آدم‌ها تصور می کرد. این بازی برخلاف داستانش که در زمین ویران شده اتفاق می‌افتاد، بسیار خوشبینانه به قضیه نگاه می‌کرد و سعی داشت تا خود را مانند سریال کارتونی‌اش شبیه بازی کند. بازی در نقش Mega Man Volnutt توانست تا تجربه‌ی ماندگاری را خلق کند که تا مدت‌ها در ذهن می‌ماند. این بازی علاوه بر ماجراجویی و خرابکاری‌های همیشگی‌اش، بازیکن را به کاوش و کشف اسرار قدیمی دعوت می‌کرد و شما می‌توانستید با مردمان مختلف شهرها ارتباط برقرار کنید.

متاسفانه بعد از عرضه‌ی این بازی و نسخه‌ی دومش، ما دیگر شاهد نسخه‌ی جدیدی از Mega Man Legends نبودیم، اما من خوشحالم که توانستم یک تجربه‌ی متفاوت را در این سری داشته باشم. نسخه‌ی سوم Mega Man Legends‌ می‌توانست تا دوباره ما را در جهان بی‌نظیر این بازی غرق کند، اما کنسل شد و شاید یکی از دلایلش هم دیده نشدن نسخه‌ی اول بود. زیرا زمان عرضه‌ی Mega Man Legends به رقیبش یعنی The Legend of Zelda: Ocarina of Time نزدیک بود و همین هم باعث شد تا Mega Man Legends به اندازه‌ی باقی بازی‌ها معروف نباشد.





Parasite Eve – نهم سپتامبر 1998 (18 شهریور 1377)

بازی Parasite Eve به عنوان یک دنباله بر رمانی با همین نام نوشته هیدکی سنا (Hideaki Sena) منتشر شد، اما نسخه‌ی اول آن که ورود این سری به دنیای بازی‌های ویدئویی بود، واقعا در زمان خود تجربه‌ی منحصربه فردی بود. شرکت Squaresoft (که در حال حاضر Square Enix نام دارد) با این بازی بالاخره توانست مسیر خود را به میان بازی‌های با رده سنی بزرگسال باز کند و هیچ وقتی را هم تلف نمی‌کرد تا بازی را به نمایش بگذارد. صحنه‌ی ابتدایی این بازی واقعا وحشتناک بود و شما هم در نقش Aya Brea که یک پلیس بود قرار می‌گرفتید و از همان ابتدا در یک ماجرای هیجان انگیز قرار می‌گرفتید. این بازی سبک خاصی از اکشن و نقش آفرینی نوبتی را ارائه می‌داد و همین نکته باعث شد تا یک عنوان منحصربه فرد را شاهد باشیم.

زاویه‌ی دید این بازی ایزومتریک بود و باعث می‌شد تا به خوبی بتوانید محیط را بررسی کنید. انگار بازی ترکیبی از چند بازی بود و بعد از مواردی که مشاهده می‌کردید، به بخش مبارزات نوبتی بازی می‌رسیدید که احساس می‌شد 2 بازی Resident Evil و Final Fantasy با هم ترکیب شده‌اند. به عنوان یکی از اولین طرفداران این سری، باید بگویم که ترکیب این 2 بازی واقعا تجربه‌ی فوق العاده‌ای بود.

طراحی تیره و تار شهر نیویورک، گیم پلی فوق العاده و گرافیک منحصربه فرد و جذاب این، در مجموع آن را تبدیل به یک بازی نقش آفرینی بسیار شایسته و قابل احترام می‌کند.





Spyro The Dragon – نهم سپتامبر 1998 (18 شهریور 1377)

من همیشه اولین باری که Spyro The Dragon را تجربه کردم، به یاد می‌آورم. من ابتدا دیسک نسخه‌ی دموی این بازی را برای برادر بزرگتر به عنوان هدیه‌ی کریسمس خریدم تا آن را بر روی PlayStation بازی کند. لحظه‌ای که این بازی را اجرا کردم، به سرعت محو تماشا و لذت بردن از جهان فوق العاده‌ی آن شدم که توسط اژدهایان و موجوداست پریشان و عجیب و غریب احاطه شده بود. Spyro واقعا یک شخصیت بسیار جذاب و دوست داشتنی بود که بر خلاف هر یک از بازی‌های پلتفرمر 3 بعدی، ایده‌های نو و جذابی داشت. چه کسی می‌تواند این بچه اژدهای بامزه را دوست نداشته باشد؟ علاوه بر آن تجربه‌ی Spyro برای من بسیار لذت بخش بود، من عاشق درهم کوبیدن دشمنان بودم، کباب کردن یک گوسفند با تنفس آتشین واقعا جالب بود ‌و متاسفانه من فقط توانستم همان نسخه‌ی دمو را بازی کنم. من بارها و بارها مراحل را پشت سرهم تکرار کردم و در نهایت هم تا مدت زیادی موفق به تجربه‌ی نسخه‌ی کامل بازی نشدم.

خوشبختانه من در مدرسه یک دوست داشتم او نیز یک نسخه از Spyro the Dragon را داشت، پس او من اجازه داد تا بازی را چند هفته قرض بگیرم و در عوض به او اولین نسخه‌ی Crash Bandicoot را قرض دادم. من در طول این مدت حسابی به تجربه‌ی بازی پرداختم و حسابی از آن لذت بردم، تا که نهایتا زمان موعود فرا رسید و من باید بازی را پس می‌دادم، پس حسابی ناراحت شدم زیرا که من تنها 7 سال داشتم و پول کافی برای خریدن یک نسخه از این بازی برای خودم نداشتم. بعدها اما من جاه‌طلب‌تر شدم و بازی‌های دیگری همچون Metal Gear Solid، Ape Escape، دنباله‌ی احتمالی Spyro، Ripto’s Rage نظر من را به خود جلب کردند. در نهایت آنقدر زمان خرید این بازی به تاخیر افتاد که من همین چند وقت پیش یک نسخه از آن را برای آرشیو شخصی خودم خریداری کردم.

تا به امروز، این بازی هنوز هم به لطف جلوه‌های بصری زیبا و عجیب و غریبش و طراحی مراحل ستایش می‌شود. خوشبختانه شایعات مربوط به انتشار نسخه‌ی بازسازی شده‌ی 3 نسخه‌ی اول این بازی حقیقت داشت و من به آرزویم که تجربه‌ی این بازی در کیفیت بالاتر بود، رسیدم.





Fallout 2 – سی‌ام سپتامبر 1998 (8 مهر 1377)

می‌خواهم واقعی و صادقانه صحبت کنم: من اکنون 25 سال سن دارم، پس هنگامی که Fallout 2 منتشر شد، من تنها 5 سال داشتم. من زمانی که Fallout 3 معرفی شد، بسیار در جریان خبار آن بودم و می‌خواستم ببینم که تغییرات این سری چه نتیجه‌ای خواهند داشت و ما قرار است چه بازی‌ای را تجربه کنیم.

بازی‌های نقش آفرینی کامپیوتری قدیمی بسیار روند کند و آهسته داشتند که همین نکته باعث می‌شد نتوانند بازیکنان زیادی را به دست آورند، اما آن عده‌ای که به سراغ تجربه‌ی آن می‌رفتند، انتظار داشتند که در عوض شاهد یک داستان عالی، سیستم ساخت و ساز فوق العاده، گشت و گذار و یک دنیای پر جزئیات باشند و بتوانند یک تجربه‌ی نقش آفرینی واقعی را ارائه دهند، در این رابطه برای من Fallout 2 یکی از فوق العاده‌ترین تجربه‌هایی بود که تا به حال داشته‌ام.

Fallout 2 یکی از بهترین بازی‌های پسا آخرالزمانی در دوره‌ی خود بود. امروزه هم به دلیل به تغییرات بسیار زیادی که در نسخه‌ی سوم این بازی رخ داد، ما شاهد این هستیم که Fallout 2 زیر سایه‌ی نسخه‌ی سوم و چهارم دیده نمی‌شود و از ارزش‌های آن به خوبی یاد نمی‌شود، زیرا که در نسخه‌ی سوم سازندگان توانستند با آن تغییرات یک فرمول جدید و جذاب را برای این سری خلق کنند.

بسته شدن استودیوی Black Isle باعث شد که ما دیگر هیچ وقت شاهد یک نسخه‌ی اصیل و واقعی از Fallout نباشیم و تنها Fallout: New Vegas بود که توانستند با حفظ روح اصلی این سری و استفاده از میراث آن، یک تجربه‌ی واقعی از این سری را ارائه بدهد که ادامه‌ی مستقیمی بر Fallout 2 بود. علاوه بر آن اکنون بازی‌هایی همچون Wasteland 2 هستند که توانسته‌اند یک گیم پلی بسیار عالی و عناصر نقش آفرینی جذابی را ارائه بدهند و تاثیرات Fallout 2 بر روی آن کاملا معلوم هستند.





Metal Gear Solid – بیست و یکم اکتبر 1998 (29 مهر 1377)

Metal Gear Solid اولین بازی هیدئو کوجیما (Hideo Kojima) نبود، اما این عنوان نام اون او را در میان بزرگترین بازی سازان ثبت کرد. اگر چه فضای 3 بعدی‌ای که PlayStation ارائه می‌داد بسیار ناچیز بود، اما او توانست سطح جدیدی را داستان گویی بازی‌ها ارائه دهد و با لحظه‌هایی که هر فریم آن عالی کارگردانی شده بودند و گفتگوهای جذاب، Metal Gear Solid را در مجموع به یکی از پیچیده‌ترین بازی‌های ویدئویی تبدیل کند و به نوعی حتی تجربه‌ی در مرز بازی‌های ویدئویی و سینما خلق کند.

من از نسخه‌ی اصلی Metal Gear که برای کنسول NES عرضه شده بود بسیار لذت برده بودم، پس فکر می‌کردم که Metal Gear Solid به خاطر تغییرات زیاد نمی‌تواند یک بازی خوب باشد. اما ناگهان در یک بعد از ظهر بود که من در خانه‌ی دوستم بودم و بعد از تجربه‌ی Metal Gear Solid به ارزش‌های واقعی آن پی بردم. این بازی یک تجربه ی کاملا جدید بود و من هیچ وقت مانند آن را ندیده بودم. این بازی هم جدی بود و هم پوچ و یک گیم پلی فوق العاده عالی با تمرکز بر مخفی کاری را ارائه می‌داد و من هنوز هم بازی‌ای به مانند آن را ندیده‌ام. مجموعه‌ی وسیع ابرازهای موجود برای Solid Snake و همچنین کات سین‌های بسیار زیبای این بازی هم جزو نکات مثبت آن بودند.

علاوه بر آن، گرافیک فوق العاده با کیفیت این بازی نیز تنها جزو یک تکه از پازل بسیار بزرگ نکات مثبت این بازی بود. این گیم پلی اکشن مخفی کاری، نیاز به باس‌های جذاب هم داشت و ما علیه باس‌های خاطره انگیزی همچون Psycho Mantis قرار گرفتیم که می‌توانست کارت حافظه‌ی دستگاه را بخواند و یا باس بسیار سخت Sniper Wolf که چالش زیادی را برای ما به همراه داشت. سطح شخصیت پردازی دشمنان در این بازی به همان اندازه پیچیده و عالی بود که شخصیت اصلی داستان بود.

Metal Gear Solid همچنین شامل شخصیت Liquid Snake می‌شد که برادر کلونی Solid Snake بود و همین نقش بسیار موثری در پیچیده شدن داستان و افزوده شدن لایه‌های بیشتری به عمق آن می‌شد.

تجربه‌ی Metal Gear Solid که امروزه بیش از 20 سال از عرضه‌اش می‌گذرد، هنوز هم بسیار لذت بخش، البته کم و کاستی‌هایی در آن وجود دارند که به خاطر نسخه‌های آینده این سری هستند. نسخه‌های بعدی Metal Gear Solid توانستند مانند نسخه‌ی اصلی موفقیت‌های زیادی کسب کنند و عناصر جدیدی را به آن اضافه کنند. ماهر بودن هیدئو کوجیما و تیمش در ساخت بازی و داستان پردازی غیر قابل انکار است و ما امیدواریم تا در آینده، دوباره این سری به روزهای اوجش باز گردد.





Grim Fandango – سی‌ام اکتبر 1998 (8 آبان 1377)

برای من تجربه‌ی این بازی با یک دیسک از نسخه‌ی دموی آن شروع شد که پدرم آن را از طریق یکی از مجله‌های قدیمی PC Gaming دریافت کرده بود. آن دیسک، نسخه دموی بازی ماجراجویی 3 بعدی‌ای بود که Grim Fandango نام داشت. این دمو به من اجازه می‌داد تا بخش کوچکی از اولین محتویات این بازی را تجربه کنم. من پس از اولین باری که Grim Fandango را بازی کردم، شیفته‌ی آن شدم و بسیار منتظر بودم تا نسخه‌ی کامل بازی عرضه شود. من تعداد دفعات زیادی سعی در خریدن نسخه‌ی کامل این بازی داشتم و نهایتا توانستم آن را تهیه کنم.

من یک روز از مدسه به خانه برمی‌گشتم که ناگهان دیسک کامل این بازی را بر روی میز کامپیوترمان پیدا کردم و سریع و بدون تردید شروع به نصب آن کردم. من تا زمانی که پدر و مادرم در ساعت 4 صبح بیدار شدند، در حال بازی کردن آن بودم و آن‌ها من را به تخت فرستادند، زیرا که 3 ساعت دیگر باید به مدرسه می‌رفتم. این رویه همچنان ادامه داشت تا که من بازی را به پایان برسانم و هیچ وقت آن دوران را فراموش نمی‌کنم. من صبح‌ها خیلی زود از خواب بیدارم می‌شدم تا Grim Fandango را بازی کنم و می‌دانستم که به پایان آن خیلی نزدیک هستم، پس سعی می‌کردم تا آنجا که می‌توانم از تجربه‌ام لذت ببرم. این بازی واقعا چیزهای جدید و جذابی در خود داشت. Grim Fandango اولین بازی در عمر من بود که مرا به گریه کردن وا داشت.

هنگامی که من به پایان لحظه‌ی تماشای کات سین آخر بازی رسیدم و لیست سازندگان در حال پخش بود، پدرم از اتاقش بیرون آمد و من را گریه کنان در مقابل کامپیوتر دید. او از من پرسید چه اتفاقی افتاده است و من هم نمی‌توانستم درست منظور خود را بیان کنم. در نهایت به او نگاه کردم و گفتم: "من خوشحالم که این بازی یک پایان خوش داشت. با اینحال احساس ناراحتی دارم، زیرا حس می‌کنم شخصیت‌های بازی از پیش من رفته‌اند." این لحظه، همان لحظه‌ای بود که او به من ضربه‌ای زد و ماجراجویی زیبا، عجیب و غریب و دل نشین من با 55 شخصیت دوست داشتنی و دوستان غیر واقعی‌ام بعد از 4 سال به پایان رسید.

من بسیار خوشحال هستم که دوباره می‌توانم در Grim Fandango Remastered دوستان قدیمی‌ام را ببینم و هنوز با اینکه لحظه به لحظه‌ی بازی را به یاد دارم، آن بازهم برای من بسیار شگفت انگیز است. Grim Fandango تاثیر زیادی در زندگی من داشت و من هنوز هم عاشقانه آن را به عنوان یکی از بهترین بازی‌های عمرم دوست دارم.





Crash Bandicoot Warped – چهارم نوامبر 1998 (13 آبان 1377)

Warped سومین نسخه از بازی‌های ماجراجویی Crash Bandicoot بود، اما برای من اولین تجربه‌ام از این سری بود. من هرگز لحظه‌ای که اولین بار Aku Aku را دیدم، فراموش نمی‌کنم و یا وقتی که آن صدای با مزه‌ی oogah boogah! که تبدیل به یکی از امضاهای این سری شده بود.

جنبه‌ی طنز سری Crash Bandicoot چیزی بود که آن را از دیگر بازی‌های پلتفرمر متمایز می‌کرد. چالش‌های پریدن در این بازی بسیار عالی طراحی شده بودند و فراموش کردن آن‌ها برای من غیر ممکن است. Warped اوج زیبایی کیفیت بصری و طراحی مراحل برای من بود. جهان این بازی هم بسیار جذاب بود و از 6 دنیا تشکیل می‌شد و از مکان‌هایی همچون دیوار عظیم چین، مصر باستان و حتی تکنولوژی‌های احمقانه‌ی آینده الهام گرفته بود. توسعه دهنده‌ی این بازی، استودیوی Naughty Dog از تمام توان و تجربه‌ی خود که در 2 نسخه‌ی قبلی به دست آمده بود،‌ استفاده کرد تا نهایتا بتواند اینچنین اثر با کیفیتی را عرضه کند. تجربه‌ی دوباره Warped در Crash Bandicoot N. Sane Trilogy بازهم به من یادآوری کرد که این بازی چقدر مهم بود و توانست بهترین تجربه را ارائه دهد.





Half Life – نوزدهم نوامبر 1998 (28 آبان 1377)

نسخه‌ی اول Half Life به دلیل داستان سرایی مدرن و هیجان انگیز خود بسیار شناخته شده است. بدون شک داستان گویی از نگاه اول شخص، می‌تواند منجر به از بین رفتن بسیاری از امکانات شود و فضای بازی را محدودتر کند، اما این بازی علاوه بر اینکه یک تجربه‌ی اول شخص شوتر بسیار عالی بود، یک داستان سورئال، عجیب و غریب و منحصر به فرد را روایت می‌کرد که بسیار عالی بود. ای کاش من می‌توانستم در همان سال 1998 این بازی را تجربه کنم.

اولین باری که من Half Life را دیدم، در یکی از شماره‌های مجله‌ی Next Generation بود. این مجله شامل یکسری تصاویر از نسخه‌ی اولیه‌ی بازی می‌شد که در آن نور روز وجود نداشتند. در آن زمان گوردون فریمن (Gordon Freeman) بیشتر شبیه یک چوب لباسی بود که ریش داشت و یک لباس مخصوص غول پیکر زرد پوشیده بود. با اینحال این چوب لباسی بسیار شیک به نظر می‌رسید و من واقعا آن را دوست داشتم. در اواخر دهه‌ی 90 میلادی، والدین من یک کامپیوتر ساده خریدند که می‌شد با آن به اینترنت رفت، ایمیل خواند و یا یکسری بازی‌ها را اجرا کرد. من در آن کامپیوتر هیچ وقت نتوانستم Half Life را تجربه کنم و علاوه بر آن تنها 11 سال داشتم.

چند سال بعد، من توانستم کامپیوتر خودم را بخرم و بازی‌های زیادی را با کیفیت بالا تجربه کنم، آن موقع زمانی بود Half Life 2 منتشر شد. اگر چه من در این بازی، زیاد حرفه‌ای نبودم اما لذت زیادی از تجربه‌ی آن بردم و باید بگویم که Half Life هنوز هم جزو بهترین بازی‌هایی است که من بازی کردم و حتی نسبت به بازی‌های امروزی هم، در سطح بسیار بالاتری قرار دارد.





The Legend of Zelda: Ocarina of Time – بیست و سوم نوامبر 1998 (2 آذر 1377)

اولین چیزی که از The Legend of Zelda: Ocarina of Time به یاد می‌آورم این است که چرا نمی‌توانسم خودم در آن پرش کنم؟

من به Nintendo اطمینان نداشتم و فکر می‌کردم که این بازی قابلیت‌های نامناسب و به درد نخوری را دارد، مانند قابلیت Auto Jump که باعث می‌شد شخصیت Link به صورت خودکار و در مواقعی که تشخیص دهد، بتواند بپرد. خنده دار است، نه؟ اما Nintendo با این بازی ثابت کرد که می‌تواند با خلاقیت عجیب خود، دست به خلق بهترین‌ها بزند.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time شاید مهم‌ترین نسخه‌ی سری خود باشد، زیرا که تمام معادلات سری خود را به هم ریخت و همه چیز را تغییر داد و بعدها هم زمینه ساز خلق یکی از بهترین بازی‌های تاریخ یعنی The Legend of Zelda: Breath of the Wild شد. من هرگز فراموش نمی‌کنم که این بازی چگونه توانست به این موفقیت برسد و تاثیر زیادی را بر بازی‌های اکشن و ماجراجویی بگذارد. من هرگز تغییر و تحولاتی را که این نسخه پدید آورد، فراموش نمی‌کنم. هرکس باید حداقل یکبار The Legend of Zelda: Ocarina of Time را در عمر خود تجربه کند تا معنای واقعی حرفم را متوجه شود.





Thief: The Dark Project – سی‌ام نوامبر 1998 (9 آذر 1377)

Thief: The Dark Project بازی‌ای بود که چشمان مرا به دنیای بازی‌های ویدئویی باز کرد و به من فهماند که بازی‌ها چگونه می‌توانند باشند. این بازی به من یاد داد تا چگونه از نبرد و مبارزه جلوگیری کنم. این اولین بازی‌ای بود که در آن فهمیدم نور پردازی و صدا گذاری چقدر اهمیت دارد، بسیاری از موارد ریز که در هیچ بازی‌ای به آن توجه نمی‌شد، در Thief: The Dark Project تبدیل به یک عنصر حیاتی شد، به طور مثال باید برای مخفی کاری در سایه پنهان می‌شدید و حتی باید مراقب می‌بودید که بر روی چه سطحی قدم می‌گذارید. نگهبانان طراحی بسیار هوشمندانه‌ای داشتند، آن‌ها خیلی کم قدم برمی‌داشتند و معمولا بر روی یک هدف تمرکز داشتند، البته تعدادشان هم بسیار زیاد بود و همگی هم نزدیک به هم بودند.

ابزارهای زیادی به همراه راه حل‌های متعدد درون بازی وجود داشتند و ممکن بود هر چیزی در آن رخ دهد. مثلا ممکن بود من فراموش کنم که کلید را از نگهبانی بدزدم، پس می‌توانستم یک نگهبان دیگر را بکشم و یا اینکه کلید را از او بدزدم و یا حتی به فکر راح حل دیگری باشم. حتی قابلیت پاک کردن خون دشمنان هم در بازی وجود داشت که می‌توانست در جریان بازی مشکلاتی را ایجاد کند.

عنوان Thief واقعا یکی از گسترده‌ترین و پرمحتواترین بازی‌های دوران خود بود و واقعا حتی از نسل خود جلوتر بود و من هم هنوز هم تعجب می‌کنم که چگونه یک بازی‌ای که 20 سال پیش منتشر شد، تا این حد امکانات داشت. اگرچه برایم سخت است بازی‌ای را مشابه Thief نام ببرم، اما 100 درصد یکی از نزدیک‌ترین بازی‌ها به آن که الهام گیری‌های آن به صورت چشم گیری قابل مشاهده است، عنوان Dishonored است. علاوه بر آن می‌توانید تاثیرات این بازی را در عناوین و سری‌هایی همچون Deus Ex، Hitman و Prey مشاهده کنید. Thief: The Dark Project‌ استانداردهای جدیدی را برای بازی‌ها ایجاد کرد و ایده‌های نوآورانه‌‌ی زیادی داشت و این‌ها در مجموع، این بازی را به همراه نسخه‌ی دوم آن یعنی Thief II: The Metal Age تبدیل به شایسته‌ترین و قابل تقدیرترین بازی‌های گذشته می‌کند.





Baldur’s Gate – بیست و یکم دسامبر 1998 (30 آذر 1377)

هنگامی که صحبت از بازی‌های نقش آفرینی کلاسیک غربی پیشرفته‌ی بعد از Dungeons and Dragons می‌شود، اولین بازی‌ای که به ذهن ما می‌آید، قطعا Baldur’s Gate است که توانست ژانر خود را ارتقا دهد و اخیرا هم نتیجه‌ی نهایی آن را در عناوین با کیفیتی همچون Dragon Age: Origins، Divinity: Original Sin II و Neverwinter Nights دیده‌ایم. مهم‌ترین نقطه‌ی مشترک تمام این بازی‌های نقش آفرینی با کیفیتی که ساعت‌ها در وقت گذاشته‌ایم این است که در همگی‌شان تاثیر Baldur’s Gate به وضوح قابل مشاهده است. هنگامی که BioWare هنوز در اول کار بود و در حال تلاش بر خلق یک فرمول مناسب و استوار برای بازی‌های خود بود، یکسری توسعه دهنده‌ی خلاق و ماهر عنوانی نقش آفرینی را به وجود آوردند که در دل پیکسل‌ها، یک شخصیت پردازی بسیار عمیق، داستانی بی‌نظیر و سیستم دیالوگ‌های پیشرفته را ارائه می‌داد.

Baldur’s Gate برای من یکی از بزرگترین چالش‌های زندگی، یعنی مدیریت درست زمان را به وجود آورد و من هم هرگز نمی توانستم از جهان فوق العاده‌ی آن جدا شوم. این بازی تنها با متن‌ها و همچنین از طریق محیط داستانی را ارائه می‌داد که محو و شیفته‌ی آن شدم. حتی که زره‌ای از داستان Baldur’s Gate خسته می‌شدید، بازی شما را جنگ‌ها دعوت می‌کرد تا سرنوشت خود و پادشاهان را رقم بزنید و در مجموع هیچ بازی‌ای را تا به این اندازه هوشمندانه و هیجان انگیز ندیده‌ام.

این بازی در سال 2012 با نام Baldur’s Gate: Enhanced Edition باری دیگر برای پلتفرم PC منتشر شد. اگرچه این نسخه کمبودها و کاستی‌هایی نسبت به نسخه‌ی اصلی دارد، اما در حال حاضر، در دسترس‌ترین و آسان‌ترین راه برای تجربه‌ی یکی از مهم‌ترین بازی نقش آفرینی‌ای که تاکنون ساخته شده، می‌باشد.

دوستان عزیر پردیسی، به پایان این مقاله رسیدیم و امیدواریم که از آن لذت برده باشید. خوشحال می‌شویم اگر نظرتان را راجع به این بازی‌ها بگویید و خاطره‌هایتان را از آن‌ها بازگو کنید.



مترجم: عرفان بدری



منبع متن: pardisgame