DMC 5 در نمایشگاه PAX West حضور خواهد داشت

علاوه بر نمایشگاه گیمزکام، بازی Devil May Cry 5 در مراسم PAX West در سیاتل آمریکا نیز حضور خواهد داشت.

اولین نمایش بزرگ بازی Devil May Cry 5 دو هفته‌ی دیگر در مراسم گیمزکام در کشور آلمان اتفاق خواهد افتاد. شرکت کپکام بازی‌بازان غربی را فراموش نکرده است. علاوه بر حضور در مراسم گیمزکام، این شرکت یک نمایش کامل از بازی را برای هواداران غربی این عنوان در نظر گرفته است.

لیست برنامه‌ی کامل مراسم PAX West منتشر شده است و در این برنامه ذکر شده است که بازی Devil May Cry 5 در این مراسم، یک غرفه‌ی اختصاصی خواهد داشت. در این غرفه که SSStylish Gameplay of Devil May Cry 5 نام دارد، شاهد حضور کارگردان بازی هیداکی ایتسانو (Hideaki Itsuno)، تهیه کننده‌ی بازی میچیترو اوکابه (Michiteru) و متیو واکر (Matthew Walker) خواهیم بود. در توضیحات این غرفه آمده است که توسعه‌دهندگان بازی توضیحاتی را در زمینه‌ی گیم‌پلی بازی ارائه خواهند کرد. همچنین وعده داده شده است که توضیحات کاملی در باره‌ی دست شخصیت Nero که Devil Breaker نام دارد، داده خواهد شد. به علاوه باید منتظر چندین خبر غافلگیرکننده نیز در جریان این مراسم باشیم.

اگر علاقه‌مند به شرکت در این مراسم و تماشای نمایش این بازی هستید، بد نیست بدانید که این نمایش در تاریخ ۳۱ آگوست (۹ شهریور) از ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر به وقت محلی در شهر سایتل آغار خواهد شد. به رسم هرساله، به احتمال زیاد شاهد پخش زنده‌ی این مراسم نیز خواهیم بود.

عنوان Devil May Cry 5 برای عرضه در سال ۲۰۱۹ برروی پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان برنامه‌ریزی شده است.

منبع متن: gamefa