شعبه‌ی آمریکا شرکت نینتندو اعلام کرد که نسخه‌ی غربی عنوان The Liar Princess and Blind Prince سال آینده برای کنسول‌های نینتندو سوییچ و پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد. این عنوان ژاپنی در سبک اکشن و ماجراجویی، ۳۱ می در ژاپن منتشر شده است.

بازی The Liar Princess and Blind Prince توسط استودیوی Nippon Ichi Software توسعه داده شده و انتشار آن نیز به عهده‌ی همین شرکت بوده است. این عنوان داستان یک گرگ تنها را روایت می‌کند که در شب‌، به دلیل تنهایی شروع به زوزه کشیدن می‌کند. صدای گرگ نهایتا یک شاهزاده را به سمت محل زندگی این گرگ می‌کشاند ولی گرگ به اشتباه به شاهزاده حمله کرده و او را کور می‌کند. برای جبران اشتباه خود این گرگ از یک جادو استاده کرده و خود را تبدیل به یک دختر زیبا می‌کند تا بتواند همراه شاهزاده رفته و به عنوان چشم او عمل کند. شاهزاده که اطلاع ندارد این دختر همان گرگی است که چشمان او را کور کرده است، در طول سفر سعی می‌کند از او محافظت کند. گرگ نیز برای مخفی نگه داشتن راز خود، تنها زمانی به شاهزاده نزدیک می‌شود که در قالب انسانی خود قرار دارد.

بازی‌بازان در این عنوان کنترل شخصیت گرگ را به عهده دارند و می‌توانند آزادانه قالب خود را تغییر داده و به شکل گرگ و یا انسان درآیند. در قالب گرگ، شما به یک موجود قدرتمند تبدیل می‌شوید و می‌توانید دشمنان را نابود کرده و از شاهزاده دفاع کنید. در قالب انسانی، شما قادر خواهید معماهای بازی را حل کرده و راه را برای عبور شاهزاده آماده کنید. شاهزاده شخصیتی کاملا بی‌دفاع است و تنها زمانی حرکت می‌کند که دست دختر را گرفته باشد.

اگرچه این عنوان برای عرضه در غرب تایید شده است، استودیوی سازنده تایید کرده است که آن‌ها در حال حاضر برنامه‌ای برای ترجمه‌ی صدای بازی به زبان انگلیسی ندارند و تنها زیرنویس انگلیسی برای بازی منتشر خواهد شد.

نسخه‌ی غربی عنوان The Liar Princess and Blind Prince در زمانی نامشخص در سال ۲۰۱۹ برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد. یک نسخه‌ی فیزیکی ویژه نیز برای این عنوان معرفی شده است که هم‌اکنون برای پیش‌خرید برروی هر دو کنسول در دسترس است. نسخه‌ی Storybook Edition بازی شامل نسخه‌ی فیزیکی بازی، یک جعبه‌ی بسته‌بندی ویژه، موسیقی بازی برروی یک دیسک و کتاب هنری بازی می‌شود.

تصاویر منتشر شده از این نسخه را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید. همچنین تریلر معرفی نسخه‌ی ژاپنی این عنوان را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa