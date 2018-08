تا چه حد به بازی‌های داستان محور علاقه دارید؟ آیا شما هم مثل نگارنده‌ی این مقاله به این مسئله که این دست از بازی‌ها هیچوقت نمی‌میرند، معتقدید؟ فکر کنم شما هم به این باور رسیده‌اید که بازی‌های آنلاین و چندنفره هر چقدر هم پرر‌ زرق و برق باشند، باز هم نمی‌توانند به طور کامل جای […]

تا چه حد به بازی‌های داستان محور علاقه دارید؟ آیا شما هم مثل نگارنده‌ی این مقاله به این مسئله که این دست از بازی‌ها هیچوقت نمی‌میرند، معتقدید؟ فکر کنم شما هم به این باور رسیده‌اید که بازی‌های آنلاین و چندنفره هر چقدر هم پرر‌ زرق و برق باشند، باز هم نمی‌توانند به طور کامل جای بازی‌های تک‌نفره را بگیرند. اما چه بر سر بازی‌های داستان محور آمده که این بازی‌ها که روزی بیش از ۷۰ درصد بازار را در اختیار داشتند به ناگاه تا این حد به حاشیه رفتند؟ به طوری که در حال حاظر فقط چند بازی در سال عرضه می‌شوند که داستان قوی و چشمگیری داشته باشند. حال سوال دیگری که پیش می‌آید این است که چرا این بازی‌ها با وجود کمیاب بودن، اکثرا از نظر تجاری شکست می‌خورند و موفق نیستند؟ به شخصه جواب این سوال را این‌گونه می‌دهم: دلیل عدم موفقیت این بازی‌ها نبود یک گیم‌پلی درگیرکننده و جذاب در کنار یک روایت خوب است. به Detroit،Heavy Rain،What Remains Of Edinth Finch که از موفق‌ترین بازی‌های این حوضه هستند نگاه کنید، نقطه اشتراک این‌ها فقط در نبود یک گیم‌پلی جذاب و زیباست. شاید بگویید نمی‌توان در کنار یک داستان فراتر از معمولی گیم‌پلی خیلی خوبی داشت اما خوشبختانه Life Is Strange به خوبی این حرف را نقض می‌کند. حتی نسخه جدید Wolfnestein با وجود یک داستان عالی و شاهکار، گیم‌پلی فوق‌العاده‌ای را ارائه کرد.

بازی که هم اکنون قصد بررسی آن را برای شما دارم عنوانیست که احتمالا اسمش هم نشنیده‌اید. البته حق هم دارید، چون خود من هم خیلی اتفاقی و در حال گشت و گذار در فروشگاه استیم با این عنوان روبه رو شدم و اسم آن مرا ترغیب به خریدش کرد. Thief Of Thieves کاملا مثل اکثر بازی‌های داستان‌محور فاقد یک گیم‌پلی خوب به نظر می‌رسید، اما این حدس فقط تا ۲۰ دقیقه ابتدایی بازی به قوت خود باقی ماند. به محض شروع شدن جریانات اصلی بازی، با یک بازی کاملا متفاوت از ان‌چیزی که در ابتدا فکرش را می‌کردم رو به رو شدم و همین متفاوت بودن باعث شد به فکر نوشتن یک بررسی برای آن بیوفتم تا شما هم از وجود همچین عنوان متفاوتی غافل نباشید. این عنوان در ۱۷ ماه ژولای برای PS4 و PC عرضه شد و پشت آن هم سازنده‌ی نام آشنایی به نام Skybound حضور داشت که البته کار ساخت اصلی و نشر بازی بر عهده Rival Games بود که به جز عنوان ناشناخته Details در سال ۲۰۱۴ بازی دیگری نساخته بود; اما قطعا Skybound می‌توانست این بار تفاوت‌ها را رقم بزند; به خصوص آن که این عنوان از روی سریال موفقی به همین نام ساخته شده و میان طرفداران سینما و سریال‌های تلویزیونی محبوب است.

با گیمفا در بررسی بازی Sea Of Thieves که یکی دیگر از عناوین کمیاب داستان محور در سال ۲۰۱۸ است، همراه باشید.

داستان بازی شاید در نگاه اول پیچیده باشد، اما با پیشروی در بازی به تدریج گره میخورد و متوجه میشوید با یک داستان پیچیده و درگیرکننده رو به رو هستید. آن‌چیز که برگ برنده‌ی بازی در برابر بازی‌های هم سبک است شخصیت‌پردازی بسیار خوب شخصیت‌هاست. شاید در ابتدا برایتات سوال پیش بیاید که انگیزه‌ی افراد و به خصوص شخصیت‌های منفی از ورود به داستان گروه دوست داشتنی ما یا دلیل حذف آن‌ها از داستان چیست، اما کم‌کم به همه سوال‌ها پاسخ داده شده و چیزی برایتان مبهم نمی‌ماند. روایت داستان حالت پیوسته ندارد و مدام عقب و جلو می‌شود، منظور این نیست که بازی چند خط داستانی را روایت می‌کند، بلکه منظور حالت روایتی مانند Persona 5 است که در حین تعریف پروتاگونیست بازی برای فردی دیگر، داستان هم به تدریج با گفته‌های او روایت می‌شود که بهترین حالت برای پیشبرد داستان طولانی TOT بوده است.

داستان از این قرار است که Celina، شخصیت اصلی بازی با همکارش Redmond، از حرفه‌ای ترین سارقان پاریس هستند که به وسیله‌ی افراد مختلفی که در کشورهای مختلف دارند، اقدام به سرقت‌های بزرگ و میلیون دلاری می‌کنند. بعد از آخرین ماموریت Celina که توسط ردموند به نیویورک فرستاده شده بود، او به پاریس برمی‌گردد اما به طور غیرمنتظره‌ای توسط مامورین فرودگاه دستگیر شده و نزد یک Agent یک سازمان خصوصی که در ابتدا چندان هویت معلومی ندارد، بازجویی می‌شود. در اینجا داستان و روایت اصلی بازی آغاز می‌شود. سلینا به مدت دوماه در نیویورک به دنبال خانه فردی به نام Losev که ملیتی روس دارد بوده است; Losev از بزرگترین سرمایه داران حال حاظر آمریکا محسوب می‌شود و سلینا هم به دنبال موتور نیم میلیون دلاری است که به تازگی توسط Losev خریداری شده. بعد از کماجراهایی غیر منتظره، سلینا در نهایت نمی‌تواند با روشی مناسب و مخفیانه موتور را سرقت کند و همینموضوع باعث می‌شود لوسف و مزدورانش به دنبال ردی از سلینا باشند که این هم امنیت خود او و هم رئیسش، ردموند و هم تمامی ضابطینشان را خراب می‌کند، از این رو ردموند تصمیم می‌گیرد سلینا را به گروه سرقت تازه‌کارش در تورین ایتالیا بفرستد و او تا زمانی که آب‌ها از آسیاب بیفتد، با آن‌ها کار کند.

بعد از انتقال خط داستانی به تورین، همه‌چیز فرق می‌کند. دیگر افراد تیم سلینا افرادی حرفه‌ای و سارقین کارکشته نیستند; بلکه تازه‌کارانی هستند که به نوعی او بیشتر امیدشان برای انجام یک دزدی موفق محسوب می‌شود و روی او حساب ویژه‌ای باز می‌کنند. بعد از این نقطه اتفاقات بسیاری می‌افتد که دیگر برای اسپویل نشدن بیشتر بازی از گفتن آن خودداری می‌کنم، اما همین را بدانید که ادامه داستان هم از یک سوم ابتدایی آن جذاب‌تر نباشد، کمتر هم نیست و بازی اصلا از تب و تاب نمی‌افتد و جایی هم نیست که حس کنید بازی روند کندی به خود گرفته و خسته‌کننده شده است.

برخلاف اکثر بازی‌های داستان‌محور و بازی‌های Skybound، در عنوان Thief Of Thieves، کاملا با مفهومی منطقی از گیم‌پلی روبه رو هستیم که تا حدی چالش برانگیز هم هست و انگیزه شما را برای بازی نه چندان نمی‌کشد، بلکه رغبتتان هم بیشتر می‌کند. پایه و اساس گیک‌پلی بازی بر روی مخفی‌کاری تنظیم شده و شما تقریبا بدون حالت Stealth یا مخفیانه هیچ‌کدام از حالت‌های بازی را نخواهد تخواهید توانتست به درستی تجربه کنید. نکته‌ای که در اینجا هست مخفی‌کاری بسیار خوب در گیم‌پلی است که با وجود مشکلات کوچک تجربه لذت‌بخشی رای شماست. گیم‌پلی بازی اصلا سطحی نیست و واثع در طول بازی شما دچار چالش برای پشت سر گذاشتن مراحل هستید، چیزی که چندان ذر بازی‌های این سبک مرسوم نیست. کارگردانی بازی بسیار هنرمندانه است و ممکن است در طی مدت زمان کوتاهی چندین بار بنا به موقعیت شخصیت‌ها و مکان‌ها، زاویه دوربین بازی تغییر کند و حتی محیط آنقدر بزرگ است که دوربین ایزومتریک می‌شود، و این تغییر زاویهها بسیار به جا کار شده است.

در ابتدای بازی که تنها هستید و همدستانتات در صحنه نیستند، چندان کار سختی ندارید و چالش اصلی بازی با مهاجرت شما و به میدان آمدن همکاران تازه‌کارتان آغاز می‌شود. از این لحظه به بعد شما باید هم مراقب رفتارهای سلینا و هم دیگر همکارانش باشید; تنها مشکل موجود در این قسمت که به تجربه بازی لطمه می‌زند، هوش‌مصنوعی ضعیف دشمنان و یارانتان است که با این‌که تا مرز اعصاب خردکردن پیش نمی‌روند، اما باز هم جای پیشرفت بسیار زیادی در این زمینه دارند. گاهی پیش میاید که یک دسور را باید دوبار به هم‌تیمی بدهید تا متوجه شود باید چه کاری انجام دهد، یا شاهد صحناتی مانند رد شدن دشمن از جلوی سلینا و چشم در چشم شدن با او هستید اما در کمال ناباوری، او تنها از جلوی ما رد می‌شود! جز این NPCها ممکن است رفتارهای عجیبی نیز داشته باشند که برای من بسیار عجیب بود، مثلا نگهبان جلوی پله‌های منتهی به اتاق Losev ایستاه و اجازه نمی‌دهد وارد آن قسمت از ساختمان شوید، اما ناگهان به محض نزذیک شدن سلینا به او، می‌گوید دور شو و همزمان خودش هم از آن‌جا به سمت دیگری حرکت می‌کند! یا ممکن است مامورین بدون دلیل خاصی به Celina حمله کنند( که این یکی خیلی خیلی کم پیش می‌آید)

در اکثر سکانس‌ها شما در یک محیط نسبتا بزرگ و شلوغ ستید و باید با با بازدید از مکان سرقت و درست کرذن اوضاع به کمک تیمتان، یک شیء گران قیمت را از آن منطقه یا از یک نفر بدزدید. تقریبا هر کاری را که یک دزد واقعی و حرفه‌ای انجام ی‌دهد، می‌توانید انجام دهید و بعد از یکی دو سرقت کاملا حس یک دزد واقعی را خواهید داشت. از بین بردن دوربین‌ها با اطلاع دادن به هکر تیم با یک گوشی در گوش خود، جیب زدن، عکس‌برداری از منطقه، بیهوش‌کردن نگهبان برای ورود به ساختمان، باز کردن گاو صندوق و بسیاری از موارد دیگر که من چین شبیه‌سازی کامل از دزدی را فقط در عنوان GTA V تجربه کرده بودم. در طول سکانس‌ها شما بین ۱ تا ۳ هم تیمی هم پیش خود دارید که در مواقع لزوم می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید، مثلا در منطقه‌ای پ از نگهبان که نیاز دارید جیب یکی از آن‌ها را برای یک کلید بزنید، می‌توانید خودتان نگهبان را به حرف بگیرید و بعد از این‌که نگهبان بخت برگشته گرم صحبت شد با زدن یک کلید به هم تیمی‌تان دستور دهید جیبش را بزند. البته ابن پایان کار نیست و ممکن است بعد از دقایقی نگهبان متوجه این موضوع بشود، پس بهتر است سرعا از منطقه دور شوید و کار خود را انجام دهید.

دوربین بازی بدترین عنصر بازیست که واقعا امیدوارم Rivals با ارائه‌ی یک پچ مشکل آن را حل کند. دوربین بازی گاها حتی به کلی از کنترل گیمر خارج می‌شود و فقط در و دیبوار را نشان می‌هد که بسیار زجراور است. البته این مورد شاید به تعدادانگشتان دو دست هم پیش نیاید اما همین دفعات اندک به طور محسوسی به تجربه بازی آسیب می‌زند و کنترل و تمرکز شما روی بازی را مختل می‌کند. البته همه‌چیز دورین بازی هم بد نیس و به جز از کنترل خارج شدن مشکل دیگری ندارد و از نطر بقیه موارد مانند زاویه‌های مختلف و پوشاندن اکثر محیط در مناطق پهناور بسیار خوب عمل می‌کند.

گرافیک بازی سبک Cell Shade دارد که قبلا بارها در بازی‌های مختلف از آن استفاده شده که بهترین استفاده آن در The Darkness 2 و سری The Walking Dead Telltale بود. در این بازی بیشتر از رنگ‌های تیره در محیط استفاده شده و کمتر شاهد رنگ‌های شاد هستیم که کاملا با حال و هوای بازی منطبق است. طراحی چهره شخصیت‌ها با وجود ساده بودن، دقیق است و حالات مختلف در چهره‌شان مشهود است. نورپردازی و سایه‌پردازی هم با آن‌که چندان به چشمتان نمی‌آیند اما اگر توجه کنید، دقت سایه‌ها را میبینید که از پیش رندر شده نیستند و برای بازی کم حجمی مانند TOT نقطه قوت بزرگیست. فریم ریت بازی هم با وجود شلوغ بودن اکثر مناطق بازی، افتی نمی‌کند و در صورت داشتن یک PC نسبتا قوی، برای تجربه Thief Of Thieves اذی نخواهید شد.

صداگذاری شخصیت‌ها بسیار خوب است و به خصوص سلینا کار خود را در این زمینه به خوبی هر چه تمام‌تر انجام داده است. چون میان‌پرده‌های بازی حالت کمیک دارند، شاهد Lip Sync نیستیم، اما تطابق صدا و چهره شخصیت‌های مثتت و منفی و خاکستری و با احساس صخبت کردنشان، هر گیمر سخت‌گیری در این زمینه را راضی می‌کند; به جز این‌ها صدای اجزای محیط هم به دقت و با جزئیات کار شده است. موسیقی بازی هم به خوبی ساخته شده و بازی از قطعات موسیقی پرتعداد و زیبا و گوش‌نواز بهره می‌برد.

اگر در میان سیل بازی‌های پرخرج و چندنفره خسته شده‌اید و دلتان یک داستان زیبا به همراه یک گیم‌پلی چالش برانگیز می‌خواهد، Thief Of Thieves برای شماست و اگر با استایل گرافیکی بازی مشکلی نداشته باشید، قطعا یکی از تجربه‌های خوبتان در نسل هشتم خواهد بود. اگر Rival Games در آینده مشکلات فی بازی را حل کند، بازی قطعا در نسخه‌های بعدی خود موفق‌تر هم خواهد بود.

