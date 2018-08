نگاهی بر نقدها و نمرات This is the Police 2: پیشرفتی خفیف نسبت به نسخه اول

عنوان This is the Police 2 یک بازی ماجراجویی استراتژیکی است که توسط Weappy Studio برای پلتفرم PC توسعه یافته است. در این بازی، بازیکن در نقش یک پلیس قرار می‌گیرد و با عناصر کاراگاهی و مدیریتی در گیمپلی بازی را پیش می‌برد و پرده از رازهای نهفته در داستان برمی‌دارد. This is the Police 2 هم اکنون عرضه شده است و به تبع آن نمرات و نقدهای این بازی در وبسایت Metacritic منتشر شده است. در ادامه شما را به مطالعه تعدادی از این نقدها دعوت می‌کنیم.

Ragequit.gr : 90

"تجربه‌ای عالی و پیچیده از دنیایی تاریک و حقیقی... مبارزه نوبتی بازی کاملا درگیر کننده است و به نوبه خود می‌تواند یک بازی جداگانه باشد. اما استودیو Weappy پا را فراتر از این گذاشته و یکی از تاریک‌ترین و واقعی‌ترین روایت‌های سال را در یک بازی ویدیویی ارائه داده است."

BaziCenter : 80

"عنوان This is the Police 2 قدمی محکم و رو به جلو برای استودیو Weaapy است. آن‌ها نسبت به نسخه قبلی تجربه‌ی خیلی بهتری را ارائه داده‌اند."

IGN Italia : 75

"اگر فیلم Fargo را با بازی X-Com ادغام کنید حاصل آن عنوان This is the Police 2 می‌شود. مدیریت کردن پلیس‌هایتان کار جالبی است، اما گاهی اوقات بدون هیچگونه دلیلی بازی ناملایم و زننده می‌شود؛ مثل زندگی."

DualShockers : 70

"در حالی که مشکلاتی متعدد در خصوص سرعت گیمپلی بازی وجود دارد، اما This is the Police 2 داستانی قابل لمس و جذاب را روایت می‌کند که کاملا متناسب با این ژانر داستانی است و نسبت به نسخه قبلی نیز بهبود یافته."

IGN Spain : 65

"عنوانی جالب و رُک. این بازی تجربه‌‌ای فوق‌العاده از عنصر مدیریت را ارائه می‌دهد که با آن باید اداره‌ی پلیس را مدیریت کرده و نیز گذشته‌ی شخصیت اصلی را کشف کنیم. البیته بازی نسبت به نسخه اول حس تکراری بودن می‌دهد و این اصلا جالب نیست."

PC Gamer : 52

"من نسخه اول This Is The Police را بازی نکرده‌ام اما دنباله بودن این بازی را احساس می‌کنم. بنظر می‌رسد بازی باید بیشتر بر روی پلیس بودن و ماجراهای داستانی آن تمرکز کند، که چیزهای فوق‌العاده‌ای هستند. مگر اینکه پیام داستانی این باشد که مدیریت کردن یک اداره‌ی پلیس وظیفه‌ای غیرممکن است!"

Slant Magazine : 30

"چیزی که بازی را زمین می‌زند، شیوه به تصویر کشیدن پوسیدگی اجرای قانون در قلب یک شهر مرزی و شمالی است."

Metacritic Score : 68

منبع متن: pardisgame