به گزارش پردیس گیم و به نقل از PlayStationBlog، حالت New Game+ در روز 20 آگوست (29 مرداد) به بازی God of War اضافه خواهد شد. به یاد داشته باشید برای دسترسی به تمام مزایای New Game+، باید بخش داستانی را به پایان برسانید. اگر قبلا این کار را انجام داده‌اید، حالت New Game+ در 29 مرداد برای شما آماده و در دسترس خواهد بود. در غیر این صورت، از حالا تا دو هفته فرصت دارید.

حالت New Game+ در God of War در درجه اول از بازخوردهای طرفداران الهام گرفته شده است. این به‌روزرسانی، میزبان تجهیزات جدید، دشمنان سرسخت‌تر و قابلیت رد کردن سکانس‌های سینمایی خواهد بود.

سفر کریتوس و آتریوس را با تمام زره‌ها، ارتقاها، جادوها، منابع و توانایی‌های قبلی خود در هر درجه سختی به انتخاب خودتان مجددا تجربه کنید.

مهارت خود را در برابر دشمنان سطح بالاتر آزمایش کنید؛ برخی از آن‌ها ممکن است ترفندها و فن‌های جدیدی را آموخته باشند.

یکی از موارد منحصر به‌فرد در New Game+، تجهیزات نادر قابل ساخت و ارتقای جدید است. یک منبع ساخت تازه به نام Skap Slag را برای ارتقا تجهیزات خود در بهترین حالت ممکن جمع‌آوری کنید.

بازی را با کاوش در گزینه‌های شخصی‌سازی جدید به‌همراه مجموعه زره‌ها و طلسم‌های فوق‌العاده قدرت‌مند به روشی کاملا جدید تجربه کنید.

بالاخره پس از اینکه یک بار بازی را تمام کردید، می‌توانید برای دفعات بعد، تمام سکانس‌های سینمایی را در هر دو حالت معمولی و New Game+ رد (Skip) کنید.

این در واقع بزرگ‌ترین به‌روزرسانی God of War است که به‌طور رایگان در روز 29 مرداد در دسترس قرار می‌گیرد. در پایان لطفا دیدگاه خود را در رابطه با این به‌روزرسان به اشتراک بگذارید.

