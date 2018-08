تاریخ انتشار حالت New Game + بازی God of War مشخص شد

امروز در خبری، شرکت سونی تاریخ عرضه‌ی حالت New Game + برای عنوان God of War و جزییاتی از این به‌روزرسان را منتشر کرد. ابتدای تابستان امسال، شرکت سونی و کارگردان بازی اعلام کردند که به زودی حالت New Game + برای عنوان God of War منتشر خواهد شد و به بازی‌بازان اجازه خواهد داد بازی […]

امروز در خبری، شرکت سونی تاریخ عرضه‌ی حالت New Game + برای عنوان God of War و جزییاتی از این به‌روزرسان را منتشر کرد.

ابتدای تابستان امسال، شرکت سونی و کارگردان بازی اعلام کردند که به زودی حالت New Game + برای عنوان God of War منتشر خواهد شد و به بازی‌بازان اجازه خواهد داد بازی را با نگه داشتن تمامی آیتم‌ها و یافته‌هایشان، مجددا تجربه کنند. در خبری که امروز منتشر شد، تاریخ دقیق عرضه‌ی این حالت مشخص شده است.

امروز شرکت سونی اعلام کرد که حالت New Game + پس از مدت‌ها انتظار، بالاخره در تاریخ ۲۰ آگست (۲۹ مرداد ماه سال جاری) منتشر خواهد شد. این به‌روزرسان کاملا رایگان بوده و تمام کسانی که بخش داستانی را به پایان رسانده باشند می‌توانند از تجربه‌ی بازی در این حالت لذت ببرند. Santa Monica، استودیوی سازنده‌ی این عنوان اعلام کرده است که در کنار حالت New Game +، چندین آیتم جدید، مواد اولیه‌ی جدید، دشمنانی با درجه سختی بالاتر و مهارت‌های خاص و همچنین قابلیت رد کردن ویدئوهای سینماتیک بازی و Cut Sceneها (بعید می‌دانم کسی از این قابلیت استفاده کند) به بازی اضافه خواهد شد.

اگر هنوز این عنوان زیبا را تجربه نکرده‌اید، می‌توانید نقد و بررسی آن را پیش از تجربه مطالعه کنید. همچنین اگر از طرفداران پر و پا قرص این سری هستید و دوست دارید بدانید که آینده‌ی این سری به چه سمتی خواهد رفت، توصیه می‌کنم این مقاله را مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa