Child of Light و Valiant Hearts راهی نینتندو سوییچ خواهند شد

شاید اکثر مردم شرکت یوبیسافت (Ubisoft) را با عناوین بزرگ جهان بازی مثل Watch Dogs، Assassin’s Creed و Far Cry بشناسند، اما این شرکت بازی‌های کوچکتری نیز ساخته است که بسیار تحسین شده‌اند. حال مشخص شده است که Child of Light و Valiant Hearts: The Great War راهی کنسول نینتندو سوییچ خواهند شد.

یوبیسافت به تازگی اعلام کرده است که دو بازی مذکور در پائیز امسال برروی کنسول نینتندو سوییچ منتشر خواهند شد. به طور دقیق‌تر، عنوان تحسین شده نقش آفرینی Child of Light: Ultimate Edition در تاریخ پنج شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۷ (۱۱ اکتبر ۲۰۱۸ میلادی) عرضه می‌شود. بازی‌بازان می‌توانند در این نسخه به صورت جداگانه از جوی-کان‌های نینتندو سوییچ استفاده کنند؛ به عبارت دیگر، یک بازی‌باز می‌تواند شخصیت همراه Aurrora یعنی Igniculus را کنترل کند.

همچنین باید اضافه کنیم که بازی ماجراحویی Valiant Hearts: The Great War که از دید چند شخصیت و در زمان جنگ جهانی اول، داستان خود را روایت می‌کند نیز در تاریخ پنج شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۷ (۸ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی) در دسترس قرار خواهد گرفت؛ این نسخه از صفحه نمایش لمسی نینتندو سوییچ هم بهره خواهد برد. همچنین علاوه بر بازی، نسخه نینتندو سوییچ به همراه یک کتاب کمیک تعاملی با نام Valiant Hearts: Dogs of War عرضه می‌شود.

شما می‌توانید تصویر روی جلد این عناوین را در ادامه مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa