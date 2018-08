به نظر می‌رسد که رویداد Gamescom ۲۰۱۸ برای Atlus و Sega از اهمیت زیادی برخوردار است و این شرکت‌ها می‌خواهند خودشان را به خوبی به همه نشان بدهند چرا که برخی از بزرگ‌ترین عناوین و بازی‌های خود را به بزرگ‌ترین رویداد بازی‌های ویدئویی در اروپا خواهند آورد. Sega و Atlus لاین‌آپ خود را برای رویداد Gamescom ۲۰۱۸ […]

به نظر می‌رسد که رویداد Gamescom ۲۰۱۸ برای Atlus و Sega از اهمیت زیادی برخوردار است و این شرکت‌ها می‌خواهند خودشان را به خوبی به همه نشان بدهند چرا که برخی از بزرگ‌ترین عناوین و بازی‌های خود را به بزرگ‌ترین رویداد بازی‌های ویدئویی در اروپا خواهند آورد.

Sega و Atlus لاین‌آپ خود را برای رویداد Gamescom ۲۰۱۸ مشخص کردند. جالب این جا است که آن‌ها برخی از بزرگ‌ترین و مورد انتظار‌ترین عناوین خود را به این رویداد خواهند آورد که این لاین‌آپ از تنوع بسیار خوبی هم برخوردار است و شامل عناوین متعددی می‌شود. یکی دیگر از نکات قابل توجه درمورد این لاین‌آپ این است که تقریبا همه پلتفرم‌های بازار را هم شامل می‌شود که البته نام عناوینی برای پلی‌استیشن ویتا هم در بین آن‌ها به چشم می‌خورد.

بازی‌هایی که Sega و Atlus به این رویداد خواهند آورد شامل عناوینی نظیر Persona 3: Dancing in Moonlight, Persona 5: Dancing in Starlight, Valkyria Chronicles 4, Team Sonic Racing, Total War: Three Kingdoms, Fist of the North Star: Lost Paradise, و همچنین Football Manager 2019 می‌شود.

همانطور که احتمالا متوجه شده‌اید، این لیست شامل عنوان Persona Q2 که آخر هفته پیش معرفی شد، نمی‌شود که می‌تواند نشان از دو چیز داشته باشد. اول این که ممکن است این بازی هنوز در مرحله‌ای نباشد که بتواند در این رویداد حضور داشته باشد دوم هم این که ممکن است هنوز به آن سطح از محلی سازی نرسیده که در یک نمایشگاه غربی معتبر به نمایش در بیاید. با فرض این که این بازی محلی سازی شود (که به احتمال زیاد هم خواهد شد چرا که نام سری Persona را با خود به همراه دارد)، احتمالا باید هنوز مدتی صبر کنیم تا ناشر آن بتواند این بازی را در چنین رویداد معتبر و بزرگی به نمایش بگذارد.

رویداد Gamescom امسال از تاریخ ۳۰ مرداد ماه جاری (برابر با بیست و یکم آگست ۲۰۱۸ میلادی) تا ۳ شهریور ماه جاری (برابر با بیست و پنجم آگست ۲۰۱۸ میلادی) برگزار خواهد شد. شما می‌توانید برای کسب آخرین اخبار از بازی‌های معرفی شده و تریلرهای به نمایش در آمده در این رویداد با گیمفا همراه باشید. در ادامه می‌توانید برخی از اخبار بازی‌های این دو شرکت را که در روزهای اخیر منتشر شده‌اند، مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa