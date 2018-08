شرکت Ubisoft به تازگی اعلام کرده است که 2 عنوان تحسین شده‌ی Child of Light و Valiant Hearts: The Great War در پاییز سال جاری برای کنسول Nintendo Switch منتشر خواهند شد. هنوز جزئیات بیشتری از این 2 بازی منتشر نشده، اما ممکن است یکی از کارمندان Ubisoft ما را سوپرایز کرده باشد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، پاتریک پلورده (Patrick Plourde) از کارگردانان شرکت Ubisoft به تازگی در توئیتر تصویری را منتشر کرده است که در آن ما شاهد اجرای بازی Child of Light بر روی کنسول Nintendo Switch هستیم. همه چیز معمولی به نظر می‌رسد، تا وقتی که به بازی نگاه می‌کنید. اما وقتی که به دور کنسول نگاه می‌کنید، می‌توانید برگه‌ای را مشاهده کنید که از نوشته روی آن عبارت of Light II نمایان است. مطمئنا این نمی‌تواند تائیدی بر ساخت نسخه‌ی جدید Child of Light باشد، اما با اطمینان می‌توان گفت که کارگردان این بازی قطعا منظوری داشته که این تصویر را منتشر کرده است.





منبع متن: pardisgame