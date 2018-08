آخرین فصل از لیگ بازی Overwatch هفته‌ی پیش به پایان رسید و با توجه به آمار منتشر شده، به نظر می‌رسد افراد زیادی به تماشای این مسابقات پرداخته‌اند. امروز جدیدترین اطلاعات مربوط به آمار تماشاگران لیگ Overwatch منتشر شد و به نظر می‌رسد در طول ۲ روز آخر مسابقات، ۱۰٫۸ میلیون نفر به تماشای مسابقات […]

آخرین فصل از لیگ بازی Overwatch هفته‌ی پیش به پایان رسید و با توجه به آمار منتشر شده، به نظر می‌رسد افراد زیادی به تماشای این مسابقات پرداخته‌اند.

امروز جدیدترین اطلاعات مربوط به آمار تماشاگران لیگ Overwatch منتشر شد و به نظر می‌رسد در طول ۲ روز آخر مسابقات، ۱۰٫۸ میلیون نفر به تماشای مسابقات پرداخته‌اند. در مقایسه با ۴ روز اول مسابقات تعداد تماشاگران افزایش چشم‌گیری داشته است.

مسابقات All Star لیگ Overwatch آخر این ماه از تاریخ ۲۵ آگست در لس‌آنجلس برگزار خواهد شد. در روز اول این مسابقات، بهترین بازی‌بازان دنیا در بخش‌های مختلف برای نشان دادن توانایی‌های خود، با یکدیگر رقابت خواهند کرد. این مسابقات در روز دوم با برگزاری مسابقه‌ی Atlantic All Star در مقابل Pacific All Star به پایان خواهد رسید.

فصل بعدی مسابقات به زودی شروع خواهد شد و با توجه به اخبار منتشر شده از سوی شرکت بلیزارد، آن‌ها برنامه دارند تعداد تیم‌های شرکت‌کننده را افزایش دهند.

منبع متن: gamefa