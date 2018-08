ممکن است یوبیسافت از Child of Light II رونمایی کرده باشد

به دنبال اعلام عرضه شدن Child of Light برای نینتندو سوییچ، یکی از توسعه دهندگان این بازی ممکن است به طور تصادفی اعلام کرده باشد که نسخه دومی هم برای این بازی در راه است. شب گذشته اعلام شد که در پاییز امسال ممکن است Child of Light و Valiant Hearts راهی نینتندو سوییچ شوند. در پروسه اعلام […]

به دنبال اعلام عرضه شدن Child of Light برای نینتندو سوییچ، یکی از توسعه دهندگان این بازی ممکن است به طور تصادفی اعلام کرده باشد که نسخه دومی هم برای این بازی در راه است.

شب گذشته اعلام شد که در پاییز امسال ممکن است Child of Light و Valiant Hearts راهی نینتندو سوییچ شوند. در پروسه اعلام این موضوع ما اطلاعات زیادی از این عناوین به دست نیاوردیم و فقط از زمان عرضه آن‌ها آگاه شدیم. حال باید منتظر باشیم و ببینیم شعبه مونترال یوبیسافت چه چیزی برایمان آماده کرده است. در توییتی جدید که در حساب رسمی توییتر مدیر اجرایی شرکت یوبیسافت یعنی پاتریک پلورد (Patrick Plourde) منتشر شده، عکسی از کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ در حالت دستی منتشر شده که در حال اجرای Child of Light است. در حالی که ممکن است این تصویر فقط عکسی ساده به حساب بیاید که نشان می‌دهد Child of Light روی سوییچ چطور به نظر می‌رسد، اما به نظر می‌رسد که پلورد هدف دیگری از انتشار این عکس داشته و می‌خواسته چیز دیگری را اعلام کند. در حقیقت وی از این عکس به عنوان ابزاری برای نشان دادن چیز دیگری استفاده کرده است.

زمانی که به گوشه بالای این عکس توجه کنید، می‌توانید عبارت of Light II را مشاهده کنید که روی یک تکه کاغذ نوشته شده است. اگرچه بخش زیادی از این عبارت توسط کنسول سوییچ پوشانده شده است اما باز هم آنچه که باید نشان دهد را نشان می‌دهد و منظور پلورد را به راحتی منتقل می‌کند که قسمت مورد نظر کاملا هم آشکار است. دلیل انتشار این عکس هم می‌تواند دو چیز باشد؛ اول این که ممکن است پلورد اشتباها در زمان ثبت این تصویر و به دلیل کم توجهی بخشی از عبارت Child of Light II را هم در تصویر نشان داده و دوم این که هیچ اشتباهی در کار نبوده و پلورد عمدا دست به انجام این کار زده است.

هر چه هست، زیاد هم نباید از این بابت هیجان زده شوید چرا که هنوز چیزی از این بابت به طور رسمی اعلام نشده است. Child of Light عنوان ارزشمند و بسیار خوبی بود که با استایل UbiArt خود فضای منحصر به فردی را تداعی می‌کرد چندین سال از عرضه این بازی می‌گذرد و انتشار آن روی سوییچ قطعا می‌تواند خاطرات خوب گذشته را دوباره زنده کند. جای هیچ تعجبی نیست که دنباله Child of Light نیز ساخته شود اما هنوز باید منتظر باشیم و ببینیم یوبیسافت چه زمانی دست به معرفی نسخه دوم این بازی می‌زند و ساخت نسخه دوم آن را چه زمانی رسما اعلام خواهد کرد.

شما در ادامه می‌توانید توییت منتشر شده توسط پلورد و البته عکس جنجالی آن را هم مشاهده کنید. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا فکر می‌کنید یوبیسافت به دنبال ساخت دنباله Child of Light است؟ نظرات خود را با ما با اشتراک بگذارید. همچنین شما می‌توانید نقد و بررسی این بازی را هم از این آدرس مشاهده کنید.

از بابت سکوت طولانی مدت متاسفم. اما ما این عنوان را همچنان زنده و سرپا نگه داشته‌ایم.

منبع متن: gamefa