علاوه بر رایگان شدن این دو بازی در آخر هفته پیش رو برای کاربران ایکس‌باکس وان، اعلام شده که همه بازی‌های چند نفره ایکس‌باکس نیز این آخر هفته رایگان خواهند بود و بازی‌بازان بدون داشتن عضویت هیچ حسابی می‌توانند به تجربه آن‌ها بپردازند.

باز هم نوبت یک آخر هفته رایگان برای کاربران ایکس‌باکس وان شد تا این افراد برای چند روزی به صورت رایگان دست به تجربه برخی از عناوین مورد علاقه خود بزنند. اما تفاوت این هفته با هفته‌های دیگر این است که کاربران ایکس‌باکس وان این هفته دو بازی رایگان خواهند داشت. از امروز یعنی هجدهم مرداد ماه (نهم آگست ۲۰۱۸ میلادی) تا بیست و یکم مرداد ماه (دوازدهم آگست ۲۰۱۸ میلادی) عنوان Onrush از ساخته‌های Codemasters به همراه عنوان The Elder Scrolls Online: Morrowind از ساخته‌های ZeniMax Online Studios برای کاربران ایکس‌باکس وان به صورت رایگان قابل انجام خواهند بود. این بدان معنا است که شما هر چقدر که دوست دارید می‌توانید این دو بازی را انجام دهید. نکته قابل توجه این است که هرچقدر در این دو بازی پیشرفت کنید، می‌توانید ادامه آن را روی نسخه کامل هم ادامه دهید اما به شرطی که نسخه کامل آن را خریداری کنید.

یک خبر هیجان انگیز دیگر برای کاربران ایکس‌باکس وان این است که همزمان با رایگان شدن این دو بازی شما می‌توانید همه بازی‌های چند نفره را تا بیست و یکم مرداد ماه به صورت رایگان انجام دهید بدون این که به هیچ سرویس اشتراکی نیاز داشته باشید. همچنین با در نظر گرفتن این که هر دو این بازی‌ها دارای بخش آنلاین و چند نفره هم هستند، این خبر بسیار خوبی است تا به مدت چند روز تجربه‌ای کاملا رایگان از آن‌ها داشته باشید. همانطور که می‌دانید برای انجام بازی‌های چند نفره و آنلاین نیاز به عضویت سرویس گلد ایکس‌باکس وان دارید اما از تاریخ‌های گفته شده، می‌توانید هر عنوانی که دوست دارید را بدون داشتن این اشتراک تجربه کنید.

کاربرانی که اشتراک گلد سرویس ایکس‌باکس لایو دارند، می‌توانند چشم انتظار بازی‌های رایگان ماه آگست این سرویس باشند چرا که بازی‌های ارزشمندی برایشان رایگان خواهد شد که از این جمله می‌توان به عناوینی نظیر Forza Horizon 2 Standard – ۱oth Anniversary Edition (برای کاربران ایکس‌باکس وان) و همچنین Dead Space 3 (برای کاربران ایکس‌باکس ۳۶۰) اشاره کرد. همچنین عناوین For Honor Standard Edition (برای کاربران ایکس‌باکس وان) و همینطور Epic Mickey 2: The Power of Two نیز از ۱۶ آگست به صورت رایگان برای این افراد در دسترس قرار خواهند گرفت.

