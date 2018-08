دنیای We Happy Few ثابت کرده که معیاری واقعی برای تعدادی پروژه‌های فرعی، از جمله این انحصاری PS VR است. سخت است که تحت تأثیر دوران بازی، سبک بصری منحصر به فرد و داستان شهری بریتانیایی که گذشته‌ی خود در استفاده (سوءاستفاده) از ماده‌ی مخدری که به نام "جوی" شناخته شده را تکذیب می‌کند قرار نگرفت.

به گزارش پردیس گیم و نقل از بلاگ Playstation، به تازگی مدیر بازاریابی استودیو سازنده We Happy Few یعنی "کورد اسمیت" (Cord Smith) در بیانیه‌ای اطلاعاتی جدید پیرامون افزونه واقعیت‌مجازی رایگان بازی منتشر کرده و به نوعی به معرفی آن پرداخته است:

"هدف اصلی Uncle Jack Live VR این بود که فرصتی را برای بازیکنان ایجاد کند تا با برجسته‌ترین شخصیت مشهور Wellington Wells آشنا شده و با آن کار کنند. در ابتدا، تجربه به شکل ساده شامل راه‌هایی برای اداره‌ی دوربین برنامه‌ای تلویزیونی در یک قسمتِ متعارف از Uncle Jack بود ولی پروژه از نگاه کردن Uncle Jack در استودیو به ساختن برنامه‌ای تلویزیونی با وی تکامل یافت، با محتوایی پویا و نتایج متعدد."

"تقویت این تصور کلی را مدیون متخصصین چند رسانه‌ای و اجرای استادانه‌ی شرکایمان در Signal Space Lab هستیم. با طراحی آن‌ها، هر فاز پخش برنامه به بازیکن مأموریت می‌دهد تا مقاله‌های خبری عالی برای خواندن "عمو جک" در حین پخش انتخاب کند، اطمینان حاصل کند که اهالی Wellie در همه‌جا سرگرم مانده و خاطرشان می‌ماند که "جوی خود را مصرف کنند." اگر اتفاقی کارتان را اشتباه انجام دهید، عمو جک با موقعیت کنار می‌آید، خبرها را به روش‌های خنده داری می‌پیچاند – ولی می‌توانید روی نظرش برای عوض کردن شما حساب باز کنید. به اندازه کافی او را عصبانی کنید و او بی‌درنگ پخش برنامه را لغو می‌کند. تصمیم‌های درست بگیرید و تبدیل به تهیه‌کننده‌ی مهمان مورد علاقه وی می‌شوید!"

"ولی تحت تأثیر قرار دادن عمو جک تنها نگرانی شما نیست. اتفاقاً پیش آمده که شیوعی از ناراحتی در مرکز پخش درحال ایجاد شدن باشد و کار شماست که راهی پیدا کنید تا تمام آن اخم‌های در هم رفته را باز کنید (راهنمایی جزئی: شامل دادن مقدار زیادی داروی جوی به آن‌ها می‌شود!)"

"در مسیر توسعه‌ی We Happy Few، تیم مقدار زیادی محتوی جمع آوری کرده که می‌خواهیم آن راه با بزرگ‌ترین طرفدارانمان در میان بگذاریم، پس یک "حالت بایگانی" دقیقاً برای انجام این کار در Uncle Jack Live VR قرار دادیم. وقتی نقشتان به عنوان تهیه کننده تمام شد، می‌توانید مدتی از وقت بیکاری خود را در بایگانی‌های رسانه جایی که می‌توانید در بیش از 40 قسمت از برنامه‌های عمو جک کاوش کنید، به موسیقی‌های رسمی منتخب We Happy Few گوش بدهید و موارد جایزه مانند تریلرها و حلقه فیلم‌های انیمیشن را ببینید. این شامل ساعت‌ها محتوی برای تحلیل در فضایی مجازی و گرم و نرم می‌شود!"

"We Happy Few: Uncle Jack Live VR از 2 روز یش به صورت رایگان در PlayStation Store در دسترس است. امیدواریم نه تنها شما و عمو جک را کمی صمیمی‌تر کند بلکه مقدمه‌ای سرگرم کننده برای ورود به جهان منحصر به فرد – و اکثراً دیوانه کننده‌ی We Happy Few باشد."

بازی کامل We Happy Few از امروز برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC در دسترس است.

منبع متن: pardisgame